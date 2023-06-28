Через месяц после первых сообщений о наступлении ВСУ западная пресса начала подводить первые, промежуточные его итоги, и они выглядят неутешительно. Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечает The New York Times в публикации от 26 июня. Украинским военным удалось в среднем продвинуться на 4 мили (около 6,4 километра), признаёт издание.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 умеют проходить мимо украинских средств ПВО, повреждая или уничтожая танки и боевые бронированные машины, предоставленные Западом, констатирует New York Times. Из-за этого украинское контрнаступление также стопорится. На земле ВСУ столкнулись с большими проблемами.

«Окопались, заминировали, подготовились», — так действия российских военных оценил боец по имени Евгений, который в публикации NYT назван рядовым украинского вооруженного ополчения (видимо — теробороны). Издание приводит и мнение киевских официальных лиц, которые заверяют — выводы делать рано, «основные сражения по прорыву российской обороны ещё впереди».

«Многое из того, что мы видим на данный момент, — неубедительно», — приводит NYT мнение Майкла Кофмана, руководителя российского направления в аналитическом центре CNA (Вирджиния).

Эксперт отметил: за зиму 2022–2023 годов Украина при помощи западных союзников подготовила и экипировала для наступления около 40 тыс. бойцов ВСУ, но возникает вопрос, сколько этого ресурса останется к тому моменту, когда украинские войска смогут выйти к основному рубежу российской обороны. Второй вопрос: сколько танков и бронемашин ВСУ смогут сохранить к этому моменту, указал Кофман.

Виновата не только плохая погода

Еще более скептичной выглядит оценка в публикации The Washington Post. С ноября прошлого года боевые действия вступили в позиционную фазу — в отличие от начала конфликта, когда каждая из сторон могла занимать или терять по «тысячам квадратных миль», в последние месяцы линия фронта практически не двигалась, рассуждают авторы WP. Но и сейчас, «когда пошла четвертая неделя украинского контрнаступления», положение дел по сути не переменилось, констатирует американское издание. Россия по-прежнему контролирует около 17% ранее занятой украинской территории, подчеркивает WP.

Если в ближайшие недели украинские войска «не добьются большего, чем до сих пор, успеха», киевская власть не вернёт утраченные территории в ближайшие годы, подчеркивает Washington Post (причем авторы почему-то указали конкретный срок — «не вернёт территорию в ближайшие 16 лет»). Washington Post не могла обойти недавние события. Если Киев не воспользуется последствиями попытки военного мятежа в России, то перспективы успехов ВСУ станут ещё более туманными, отмечает издание.

Издание Politico также посвятило публикацию незавидным промежуточным результатам «контрнаступа». В этом случае западное издание ссылается не на мнение рядовых бойцов, а на киевских официальных лиц, предпочитающих сохранять анонимность. «Украинские официальные лица заявляют, что с их стороны нет целенаправленной задержки (наступления), — подчёркивает Politico. — Российская авиация, минные поля и плохая погода препятствовали продвижению украинских сил, настаивают они, признавая, что им действительно хотелось бы действовать быстрее».

США и европейские страны в течение нескольких недель призывали украинскую армию продвигаться быстрее и активнее действовать на передовой, отмечается в публикации. Но — констатирует Politico — «контрнаступление застопорилось».

Скромный результат противника не повод почивать на лаврах

В этом случае нельзя не согласиться с западной оценкой, сказал ИА Регнум военный обозреватель Михаил Онуфриенко. Но, добавил он, наступление ВСУ изначально и в целом развивалось не так, как планировалось.

«По сути, это провал, и определяется это тем, что за 3,5 недели наступления единственным наиболее значимым успехом противника является то, что ему почти удалось срезать Времевский выступ на границе Запорожской области и ДНР.

Это самое большое продвижение и единственный успех.

На остальных участках фронта они максимум смогли занять позиции под Ореховым, дойти до Пятихаток, которые оказались в нейтральной полосе», — разъяснил Онуфриенко.

Начатое ещё 20 мая наступление на севере и юге от Артёмовска свелось к тому, что в первые недели им удалось продвинуться на 600–800 метров, и на этом всё закончилось. «Ни Михеевку, ни Курдюмовку им взять не удалось, Яковлевку они атакуют по сей день. Стратегическим наступлением по результатам это назвать нельзя», — заметил собеседник.

Сейчас со стороны ВСУ в бой вводятся 9-й и 10-й армейские корпуса, в перспективе они пойдут на российские позиции на запорожском направлении, прогнозирует Онуфриенко. Поэтому, полагает он, в ближайшие две недели будут более тяжёлые бои, чем были в первые три недели, потому что Киеву надо продемонстрировать результат перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе.

На то же обстоятельство указывает и портал американского телеканала CNBC. Киеву нужно будет многое доказать «международным партнёрам» своим последним контрнаступлением — «что продолжение поставок вооружений НАТО того стоит, что эти вооружения эффективно используются и могут иметь решающее значение».

С учётом этой «необходимости доказать» нельзя сбрасывать со счетов и собранную ВСУ 40-тысячную группировку, усиленную поставленной с Запада техникой, отмечает Онуфриенко. В силу этого в ближайшее время возможно начало более серьёзных боёв. Российские военные, в свою очередь, «не вводят в бой стратегические резервы, стараясь сдерживать наступление имеющимися силами и стараясь по максимуму уничтожить все резервы врага, которые были накоплены до наступления, чтобы они увязли в «линии Суровикина».

После этого ВС России сами смогут перейти в наступление, пояснил военный эксперт. «Как вы понимаете, гибкая оборона имеет смысл тогда, когда после истощения резервов противника мы переходим в стратегическое наступление, причём не в локальное, а прорыв на глубину фронта с большими потерями для противника», — считает эксперт.

Расчёта на победу и не было?

Дальнейшие наступательные действия ВСУ вряд ли будут успешными, но Запад и не рассчитывает на успех «контрнаступа». Такого мнения придерживается военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. «Американцы и европейцы передали достаточно мало военной техники на Украину, она поставлялась порционно. Такое количество техники позволяет ВСУ воевать, но не одерживать победу», — сказал Литовкин ИА Регнум. Западу нужна не победа Киева, а максимально возможное затягивание конфликта, для того чтобы ослабить Россию и заставить её истощить свои ресурсы, считает собеседник.

«Именно поэтому же не давали Украине самолёты. Я уж не говорю о ресурсах на обучение пилотов и создание инфраструктуры на Украине в виде аэродромов, вышек, станций, диспетчерских центров и другого, чтобы самолёт мог садиться и взлетать», — сказал Литовкин. Запад толкал Украину на наступление, понимая, что у неё нет превосходства в воздухе и что танки и артиллерия открыты для ударов с воздуха, чем и воспользуется Россия — «так оно и произошло».

Киев действительно стремится угодить американским и европейским кураторам и поставщикам вооружений, представив им успешный «контрнаступ» как доказательство правильности вложений, заметил Литовкин. Но, подчеркнул он, у кураторов есть собственный расчёт.

«Американские и европейские власти хотели предоставить своим налогоплательщикам результат, а Байден — ещё и электорату перед ноябрьскими президентскими выборами, — отмечает Литовкин. — Избиратели не понимают: помощь Украине идёт, а в западных странах растёт уровень инфляции, дорожает бензин и так далее. Западу выгодно, чтобы Украина воевала до последнего украинца, но это не значит, что Западу нужна победа Украины на поле боя, хотя он будет об этом говорить».