«Когда боец хочет вернуться, ему помогают сами Небеса». Истории из 1942-го

С первого раза седой, сухопарый мужчина не смог рассказать о погибшем в августе 1942 года деде: плачет, как маленький. Михаил Дубищак и его большая родня каждый год ездили подо Ржев возлагать цветы на могилу своего солдата. В 1971 году дочь красноармейца Ивана Цепенникова написала запрос в Центральный архив Минобороны с просьбой указать, где погиб и похоронен её отец. Там ответили, что в деревне Бахмутово, где на памятнике честно указана его фамилия.

ИА Регнум Гробы с останками бойцов Красной армии на военно-мемориальном кладбище Ржева

«И вдруг 4 декабря 2022 года звонок от командира отряда «Пионер» Михаила Богданова, что нашли нашего деда. Я сначала не поверил, думал — розыгрыш. Вы понимаете, да? 40 лет ездить в одно место — и…» — в этом месте у Михаила Васильевича начинают прыгать губы, и за него в разговор вступает двоюродный брат, а родня наперебой показывает фотографии солдата в телефоне. Вот он еще молодой, на срочной службе — этот снимок и поставили на гроб. А вот вся семья с серьезными лицами. Уже 22 июня 1941 года приехал военком с фотографом, первый занимался вопросами мобилизации, а второй пристроил к забору нехитрый фон и снимал всех на долгую память. Вот он, Иван Николаевич с бородой, солидный сорокалетний мужчина, которому уже не суждено было вернуться домой.

ИА Регнум Горсть земли из ржавой солдатской каски

ИА Регнум Отпевание погибших воинов — обязательная часть церемонии прощания

ИА Регнум Почетный караул у часовни на военно-мемориальном кладбище Ржева

Он один из 586 бойцов, найденных вокруг Ржева поисковыми отрядами и торжественно захороненных в 82-ю годовщину начала Великой Отечественной войны на военно-мемориальном кладбище. И одновременно один из 39 идентифицированных, установленных по смертным медальонам, документам, чудом сохранившимся в сырой глине, и даже по редким в 1942 году наградам.

Такой результат поисковики называют выдающимся. Во время кровавой мясорубки Ржевской битвы, где только за освобождение райцентра бились 15 месяцев, штатные бакелитовые футляры с бланком внутри уже не выдавались.

ИА Регнум Поисковики всегда сами заносят бойцов на своих плечах

ИА Регнум Гроб красноармейца Филиппова несли его потомки, проводить солдата приехало четверо мужчин

ИА Регнум Поисковики из отряда «Пионер» у планшетов с личными вещами солдат

«Самодельный медальон из гильзы — довольно типичная ситуация для Ржева. Солдаты сами писали записки, вкладывали их в гильзы и убирали в кармашек, чтобы родные узнали, где они. Чтобы жена получала пенсию.

Чтобы помнили, не думали, что попал в плен, а знали, что погиб за свою землю.

Эти самодельные записки в 99% случаев читаются. Поэтому когда мы находим записку в гильзе, то радуемся: как правило, она не бывает смыта водой, как бланк штатного медальона, заполненный перьевой ручкой», — поясняет «пионерский» командир Богданов. Он умеет находить слова, от которых плачут уже все, но самому удается внешне оставаться спокойным. Редкое качество.

Но к концу церемонии прощания уже спокойны и правнучки Степана Ноговицина, принимая планшет с личными вещами своего солдата без слез. Проводили гроб до края огромной, выстланной еловым лапником ямы, и как-то отпустило. А ведь этой встречи они ждали всю жизнь. Татьяна Лебедянцева рассказывает, что их бабушка очень скучала по отцу и всегда на семейных торжествах о нем рассказывала. Все надеялась, что вернется.

ИА Регнум Внучки рядового Ноговицына встретились с дедом

ИА Регнум Семья Ноговицына у его гроба

ИА Регнум Семья Ноговицына у его гроба

ИА Регнум Извещение о гибели рядового Степана Ноговицына

ИА Регнум Прижизненное фото рядового Степана Ноговицына

Немного не дождалась: она ушла в 2018-м, а Степан Андриянович «вернулся» в 2022-м. К внучкам, которые сохранили внутри себя переданное по наследству живое чувство. «Мы считаем, те, кто ждет, кто живет надеждой найти своих близких, они дождутся. Надо верить», — говорит Татьяна, привезшая показать деду фотографии всей семьи. Он был опознан как раз по самодельному медальону, как и его товарищ Степан Тырцаков. Два тезки погибли вместе и 80 лет пролежали вместе в одной воронке. Похоронили их тоже в одном гробу, неразлучных уже навсегда. И две семьи потомков, приехавшие из разных мест, тоже будто породнились, хотя ни одного слова произнесено не было.

ИА Регнум Родственники красноармейца Степана Тырцакова

ИА Регнум Личные вещи красноармейцев Тырцакова и Косаринова

Здесь всё как в песне Высоцкого, нет ни одной персональной судьбы, «все судьбы в единую слиты». Основная масса погибших — безымянные, а погибло в этих местах больше миллиона. И у каждого осталась семья, большой или малый род, и большинство помнит, ищет, ждет уже четвертое поколение. После каждого сообщения о найденном имени в почту и личные сообщения начинает сыпаться поток запросов: найдите и нашего, он где-то там. Это подтвердит любой поисковик, достаточно давно занимающийся своим делом. И они же убеждены, что когда родные не забывают про своих солдат, приезжают их проводить в последний путь или забирают домой, то связь между живыми и мертвыми только крепнет. С того света воины будут благодарить и помогать, обязательно.

Без мистики тут никак, она крепкая и проверенная множеством случаев. Даже прямо 22 июня во Ржеве их было минимум два.

Мирсаит Шафиков, опознанный по медали «За Отвагу», соединил родственников, которые давно потерялись и не общались между собой. Одна семья прилетела из Казахстана, а родная внучка — из Перми. А омича Николая Прудкова его дальняя родня в Сибири уже и не помнила, зато рассказала про белорусскую ветвь семьи. Старший брат солдата после войны вместе со своим полком попал в Белоруссию, да там и остался. И тоже всю жизнь пытался найти своего любимого братика, которого теперь встретила счастливая племянница. Ей и достался на память екатерининский серебряный рубль, который дядька видно прихватил из дома как талисман и хранил при себе.

ИА Регнум Внучка Мирсаита Шафикова с медалью и портретом деда

ИА Регнум Две ветви семьи Мирсаита Шафикова встретились благодаря поисковикам

«Когда боец очень хочет вернуться, когда его ждут дома, ему помогают, наверное, сами Небеса, — рассказывает об одном из найденных Михаил Богданов. Подняли парня, а на краю раскопа остались фрагменты бумаги, которая, на первый взгляд, представляла собой обрывки газеты. Во второй приезд решили все-таки забрать, уже после того, как это всё пролежало неделю на открытом воздухе. — Когда наш коллега Сергей начал отмачивать дома эту «газету», грязь сошла и обнажила коленкоровую обложку от красноармейской книжки. На ней боец карандашом написал свои данные. Сама книжка сгнила, но хрупкая обложка помогла вернуть красноармейца Романа Степанова из без вести пропавших».

ИА Регнум Каждый из тех, кто был на проводах, по традиции бросил землю на солдатские гробы

ИА Регнум Родственники смотрят на планшеты с личными вещами солдат

А еще есть такая примета: если на новом или давно не посещаемом месте находится «именной» боец, то он начинает помогать возвращаться и своим товарищам. Так случилось, что когда в урочище Горбово нашли рядового Василия Косаринова, то сразу как будто была дана неслышная команда. Вокруг этой точки в короткий срок было найдено еще 16 бойцов, и аж у семерых были установлены имена. В том числе нашелся Иван Цепенников, несправедливо числившийся захороненным в двадцати километрах от места гибели и вернувшийся к внукам вместе с товарищами.

ИА Регнум Последнее фото Ивана Цепенникова

ИА Регнум Последнее письмо рядового Ивана Цепенникова

И это лишь несколько из тысяч историй войны, когда за каждую деревню сгорали в бою тысячами. Ни от кого такие истории не звучат так по-настоящему, как от поисковиков, пропускающих всё через свои руки и душу. Их чаще всего не слышно, поскольку о прошлом у нас принято говорить либо пафосно, либо в категориях обезличенной статистики. Но вряд ли кто-то смог бы правильнее оценить подвиг и жертву наших солдат, сохранить их память не только в гранитных плитах, но в неосязаемом, глубинном чувстве семьи, объединяющем миллионы людей даже между собой не знакомых.