Судя по последним по времени публикациям европейских и американских СМИ, на Западе чем дальше, тем больше признают — в продолжающемся уже несколько недель украинском контрнаступлении что-то пошло не так.

Иван Шилов ИА Регнум

С одной стороны, крупные издания и информагентства, например Reuters, продолжают транслировать сообщения Киева (но именно как сообщения Киева, а не как объективную картину). «Украина заявляет о восстановлении контроля над восемью деревнями, ставшего первым существенным достижением ВСУ на поле боя за последние семь месяцев», — констатирует Reuters. При этом напомним, что уже на первом этапе «контрнаступа» планировалось взять под контроль ВСУ города Токмак и Мелитополь в Запорожской области.

И вот уже The New York Times в публикации от 21 июня указывает: «Украинские силы сталкиваются со стойкой российской обороной и мощной российской авиацией, и, судя по непроверенным фото и видео, их потери в людях и технике непрерывно растут».

В первые недели контрнаступления, «направленного на вытеснение российских войск с юга Украины, киевские силы отбили крошечные фермерские деревни», признаёт ведущее американское издание. По оценке NYT, прогресс в первые дни наступления ВСУ «часто измерялся в ярдах, а не в милях».

Что виновато?

«Российские силы демонстрируют большую компетентность, чем ожидалось по западным оценкам», — скупо отмечает CNN со ссылкой на двух западных высокопоставленных чиновников и одного представителя американского военного командования.

«Президент Владимир Зеленский признал, что украинские силы продвигаются медленнее, чем планировали во время разработки наступления», — информирует The Wall Street Journal и передаёт свежее разъяснение украинских неудач руководства ВСУ: «Военное командование заявило, что им требуется время для переоценки тактики и приспособления к обширным российским минным полям, а также атакам с воздуха».

«Мили оборонительных рубежей, построенных в прошлом году, мешают украинским силам выполнять свои ключевые задачи, в том числе отбить… город Токмак. Сейчас украинские войска пытаются прорвать первые линии обороны, и им предстоит пройти несколько миль, прежде чем они столкнутся с основными линиями», — сообщает The New York Times.

При этом удивительно, почему всё это стало для киевского командования какой-то неожиданностью. О российской авиации все знали, о российских минных полях могли догадываться (оборонительная «линия Суровикина» давно должна была быть заснята западными спутниками во всех ракурсах).

Некоторые западные издания прогнозируют, что основные события контрнаступления еще впереди. «Украинские силы должны преодолеть оборонительные порядки, которые Россия возводила на протяжении месяцев. Киев выделил на это 12 бригад, большая часть из которых еще не вступила в бой», — поясняет Reuters. «Украина еще не использовала все штурмовые бригады в ходе контрнаступления», — передаёт слова украинского президента Bloomberg.

Это отчасти правда — по мнению российских военных экспертов, в контрнаступлении перемололи лишь порядка трети украинских резервов. Но, во-первых, это были как раз бригады прорыва — то есть самые обученные, самые оснащенные. Во-вторых, масштабы понесенных ими потерь не могли не сказаться на боевом духе остальных бойцов — тех, кому рассказывали, что русские, мол, побегут при первой же опасности.

Возвращаясь к публикациям западной прессы, отметим, ряд изданий говорят о том, что киевский режим слишком сильно распиарил это наступление и сейчас попал в ловушку своих собственных ожиданий. «Украина стала жертвой своего успешного контрнаступления в Харьковской области в прошлом году», — отмечает портал CNBC со ссылкой на слова одного из западных экспертов. Мол, долгое ожидание нынешнего наступления и поставки современного западного оружия привели к завышенным ожиданиям и оптимизму, что сослужит Киеву плохую службу в долгосрочной перспективе.

Запад давит

Проблема, однако, в том, что ожидания были не только у киевского режима. «На операцию возлагались большие надежды, в том числе союзниками — ведь Украина потратила месяцы на накопление мощного арсенала западного оружия и подготовку десятков тысяч солдат для кампании», — пишет The New York Times.

Украине предстоит многое доказать этим последним контрнаступлением, отмечает CNBC. Необходимо продемонстрировать «своим международным партнерам, что продолжение поставок вооружений НАТО того стоит, что эти вооружения эффективно используются и могут иметь решающее значение», — указывает американский телеканал. Авторы публикации отмечают:

«Поэтому аналитики опасаются, что на Украину сейчас оказывается большое давление со стороны тех, от кого зависит ее дальнейшая борьба против России».

И сейчас, как подчеркивает CNN, Запад недоволен — контрнаступление «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте». Да, по данным издания, США и их союзники, скорее всего, подождут по крайней мере до июля, чтобы получить более полную оценку хода контрнаступления.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press Немецкие солдаты обучают украинских военнослужащих работе боевых танков Leopard 1 A5. Для этой цели задействованы немецкие и датские инструкторы

Но пока реализуются самые пессимистичные западные прогнозы. Все российские СМИ опубликовали обложку немецкой Handelsblatt, на которой нарисован разбитый украинский танк с надписью «Это не наступление — это провальный краш-тест». Краш-тест, между прочим, широко разрекламированной западной техники, которую теперь будет гораздо сложнее продавать развивающимся странам.

«Марафон» или компромисс?

Если украинское наступление провалится, то Запад окажется перед развилкой. Он может воспринять этот провал как локальную неудачу и продолжить вести прокси-войну против России. «Международная тревога из-за предполагаемого отсутствия прогресса в большом летнем контрнаступлении Украины растет, — отмечается в публикации на сайте «Атлантического совета» (организация признана нежелательной в России). — Однако тут жизненно важно сохранить демонстрацию единства и решимости Запада».

Кампания на Украине — «это марафон, а не блицкриг», подчеркивает Atlantic Council. У этой кампании «есть все шансы на успех в том случае, если Украина и страны-партнеры будут непоколебимы с точки зрения соблюдения своих обязательств».

Но западные СМИ отмечают и иные варианты действий. По мнению The Wall Street Journal, в случае провала контрнаступления «Украину могут принудить к компромиссу» и «на фоне падения поддержки Украины внутри Соединенных Штатов это контрнаступление может зафиксировать новые границы».

По сути, издание говорит о заморозке конфликта, забывая о том, что Россия и морально, и конституционно не может оставить свои территории (города Херсон, Запорожье, Славянск и т.д.) под оккупацией другого государства. Поэтому не исключено, что после провала украинского контрнаступления российская армия скажет свое наступательное слово.

«На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю, — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными являются, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — рассказал 21 июня президент Владимир Путин. На значительные потери личного состава ВСУ указал секретарь Совета безопасности России Сергей Патрушев — по его данным, речь идет о более чем 13 тысячах бойцов противника.

И всё это происходит на фоне масштабного укрепления российской армии (которая, если исходить из плана наступления, должна была быть уже уничтожена в запорожских степях). «У нас на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, если говорить о формировании резервов по контракту, набрано 114 тысяч человек — это по прямому контракту, плюс к этому 52 тысячи — это добровольцы», — заявил министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, ежедневно армия пополняется в среднем на 1336 контрактников («фактически мы получаем каждые сутки полк») и на 122 единицы боевой техники.