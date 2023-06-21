Киев, 21 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что прогресс контрнаступления ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось ранее. Его слова приводит Би-би-си.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Он отметил, что ожидать быстрых результатов не стоит, поскольку события не являются голливудским фильмом. При этом украинский лидер признал, что продвижение ВСУ идёт медленным темпом.

Он также добавил, что контрнаступление осложняется тем, что территория в 200 тыс. кв. км была заминирована Вооружёнными силами России.

Президент добавил, что ВСУ будут продвигаться на поле боя так, как Киев сочтёт нужным.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня в Минобороны России заявили, что Вооружённые силы РФ за сутки успешно отразили десять атак противника на донецком направлении. В ходе боевых действий на этом направлении российские войска ликвидировали до 400 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, две боевые бронированные машины.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти Украины не продумали свою операцию и в результате ВСУ при неудачных попытках контрнаступления несут огромные потери. По его оценкам, число погибших в ходе контрнаступления военнослужащих ВСУ превышает 10 тысяч человек. При этом они не смогли преодолеть даже первую линию обороны ВС России.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что российские войска в настоящее время сдерживают наступление не ВСУ, а группировки НАТО, которая использует украинских солдат лишь в качестве живой силы.