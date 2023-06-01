Российский Северный флот будет и впредь укрепляться за счёт новых надводных кораблей и подводных лодок новых поколений, заверил сегодня, 1 июня главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в поздравлении по случаю 290-летия флота. Также будет укрепляться морская составляющая стратегических ядерных сил на российском Крайнем Севере, добавил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-воздушные учения сил НАТО

И потребность в таком наращивании российской военно-морской мощи в Арктике очевидна.

Страны НАТО проводят с 29 мая по 9 июня текущего года учения военно-воздушных сил с говорящим названием Arctic Challenge Exercise 2 («Арктический вызов»). Организаторы манёвров — Дания, Норвегия, Швеция, руководство учениями возложено на Финляндию. Задействованы около 150 самолетов и около 3 тыс. военных из 14 стран. Кроме того, к учениям должен присоединиться авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford.

Сам факт учений удивления не вызывает: Арктика в последнее время становится ещё одним регионом острого соперничества России и НАТО. А в апреле 2022 года МИД России заявил, что активность НАТО в Арктике может привести к «риску непреднамеренных столкновений».

Причём в США эту активность объясняют угрозой, якобы исходящей от Северного флота РФ. В действительности же страны НАТО явно пытаются бросить вызов российскому присутствию в регионе.

Льды тают, обстановка накаляется

Нынешние арктические учения НАТО имеют целый комплекс целей, полагает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «В ходе учений отрабатываются как комплексные боевые задачи, связанные с нанесением ударов по России, так и поиск, уничтожение российских подводных лодок, — отмечает эксперт. — Не надо забывать, что база Северного флота — это, в том числе, и стратегические подводные ракетоносцы, и многоцелевые атомные подводные лодки».

«Очевидно, всё делается в комплексе, — рассуждает эксперт. — Решаются вопросы оперативной совместимости штабов, войск, качества управления, подготовки и слаживания, а также отработка тех или иных десантных операций».

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) Георгий Остапкович полагает, что напряжённая ситуация вокруг Арктики имеет явный макроэкономической подтекст: Запад стремится контролировать перспективные арктические шельфы.

Однако любые проекты в Арктике — это достаточно долгосрочные и дорогостоящие мероприятия, отмечает эксперт. «Причем не только на стадии добычи углеводородов, когда требуется, в том числе, соответствующее оборудование», — развивает он свою мысль.

При этом, несмотря на ускорившееся таяние арктических льдов, речь по-прежнему идёт о труднодоступном и малоизученном регионе, указывает собеседник ИА Regnum. И нападение на Россию именно здесь — крайне непростая задача для стран НАТО, даже арктических.

Демонстрация силы или сила демонстрации

Но главное препятствие — это потенциал сегодняшнего Северного флота России, обращает внимание Коротченко. Он не просто внушительный. «Это наиболее боеспособный, технически подготовленный и оснащенный компонент российского военно-морского флота, тем более при учёте ядерной составляющей, включая тактическое ядерное оружие», — говорит эксперт.

Остапкович резюмирует, что проводимые в нынешних условиях в Арктике учения западных стран имеют, в первую очередь, демонстративную функцию, стремление оказать психологическое давление, показать способность глобального военного присутствия.

«Они пытаются, условно говоря, «забить» территорию, — рассуждает собеседник ИА Regnum. — «Пометить» её, словно собачки».

Геополитическое давление на Россию в целом постоянно усиливается, отмечает главный научный сотрудник института экономики РАН Олег Сухарев. По его мнению, на протяжении последних десятилетий происходит «глобальный эксцесс» — конфликт, который теперь перешёл в горячую фазу и сопровождается открытыми военными действиями на Украине.

Борьба за арктические ресурсы. Что защищаем?

«Жизнь опровергла все научные доклады и измышления о том, что войны за ресурсы в двадцать первом веке станут неактуальными, что будет «конец истории» по Фрэнсису Фукуяме, что можно увеличивать в два раза производительность в мире, обеспечивая двукратную экономию ресурсов», — указывает Сухарев.

Наоборот, развёртывается большая борьба за распределение мировых ресурсов, считает эксперт.

«Что такое Арктика? — задаётся вопросом собеседник ИА Регнум. — Это ресурсы. И углеводороды, и рыбные ресурсы. Это и пространства, и перевозки. То есть Северный морской путь. И борьба здесь будет обостряться».

Арктический регион включает окраины Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. Общая площадь — около 27 млн кв. км. Протяженность арктического побережья всех прилегающих стран — 38,7 тыс. км, но максимальная граница в Арктике (22,6 тыс. км) — у России.

Достоверно известно, что Арктика богата запасами углеводородов, хотя конкретные оценки расходятся. Однако есть мнение, что на долю России приходится более 60% этих объёмов.

Протяжённость важнейшего арктического маршрута — Северного морского пути (СМП), пролегающего от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения, составляет 5,6 тыс. км. Это почти вдвое меньше других морских маршрутов, соединяющих Европу и Дальний Восток. Продолжительность навигации — 2–4 месяца, а использование ледоколов позволяет сделать её круглогодичной. Россия полностью контролирует СМП, хотя западные оппоненты не скрывают намерений оспаривать эту принадлежность в перспективе.

Объём перевозок по акватории СМП за прошлый год достиг более 34 млн тонн. По Севморпути перевозят нефть и нефтепродукты, газоконденсат, уголь, рудоконцентрат и многое другое. К 2024 году перевозки должны вырасти до 80 млн тонн, к 2030-му — до 150 млн.

Активно модернизируются существующие порты на всей протяжённости СМП, строятся новые. Так, глубоководный незамерзающий порт Индига с годовой мощностью 80 млн тонн груза должен заработать в 2025 году.

В 2022 году был сдан в эксплуатацию новый атомный ледокол проекта 2220 «Урал». Ещё одно судно проекта, «Якутия», спущено на воду и по завершении испытаний будет введено в эксплуатацию в следующем году.

В отдельных районах российской Арктики, обозначенной как Арктическая зона РФ (АЗРФ), введены особые режимы налогового и административного регулирования, создаётся масштабная транспортная и социальная инфраструктура.

А по итогам трёх кварталов 2022 года три арктических региона РФ — Ненецкий автономный округ (НАО), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Чукотка — возглавили топ-35 регионов — лидеров социально-экономической устойчивости.

В настоящее время в Северном бассейне Россия вылавливает более 500 тыс. тонн биоресурсов, что превышает 10% общей добычи страны. При этом глобальное потепление и научные исследования территорий позволяют эти ресурсы изыскивать. За последние годы в регионе удалось открыть новые рыбные запасы в Чукотском и Карском морях. Найденные в Чукотском море уже введены в коммерческий оборот.