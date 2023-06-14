Генсек НАТО Йенс Столтенберг 14 июня официально подтвердил факт потерь украинской армией западной военной техники. За день до этого Минобороны России констатировало — в распоряжение наших военных попали не только подбитые натовские машины, но и вполне целые, брошенные в ходе неудачного наступления немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley. Российское оборонное ведомство опубликовало кадры, на которых военные осматривают трофейную западную технику.

Иван Шилов ИА REGNUM

Видео немедленно разлетелось по Сети и вызвало реакцию в западных СМИ. Берлинское издание Bild раскритиковало украинских военных за потерю дорогостоящей бронетехники производства Германии. Авторы материала отмечают, что украинский экипаж бросил танк, не предприняв попыток его уничтожить или повредить. Таким образом, в руки российских военных мог попасть танк Leopard 2 в одной из самых современных модификаций — A6, стоящей на вооружении Бундесвера.

Если поставленные Украине боевые машины пехоты Bradley — техника в большинстве своём довольно устаревшая, то «Леопарды» модификации 2A6 находятся в распоряжении Бундесвера с нулевых годов.

Танки могут быть эвакуированы с поля боя и доставлены на территорию России для изучения, полагают источники Bild. По оценке издания, особый интерес для российского оборонно-промышленного комплекса могут представлять системы управления огнём, ходовая часть и трансмиссия немецких танков. В дальнейшем эти технологии могут быть изучены и адаптированы на российской бронетехнике.

Всего Германия, напомним, передала Украине 14 танков Leopard 2 в модификации A6. Как минимум одна из этих машин была брошена украинскими экипажами в ходе боя в районе села Новая Таволжанка.

По последним данным, брошенная бронетехника производства НАТО не была вывезена с поля боя ни одной из сторон.

Поэтому страхи немецких журналистов пока что можно считать преждевременными. Но лиха беда начало.

Что в первую очередь интересно в трофеях

В случае, если один из брошенных «Леопардов» будет доставлен в тыл, в дальнейшем изученные технологии действительно могут быть использованы при разработке новых российских вооружений, и в частности бронетехники, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Долбыш.

«Если мы говорим про танки Leopard 2 A6, то здесь в первую очередь интерес представляет электроника, без которой танк — это просто кусок железа. Это системы наведения в первую очередь, ночные тепловизионные прицелы, прицелы с лазерным дальномером и тому подобное. Если говорить откровенно, то в электронике наши разработчики танков часто отставали, поэтому появляется хорошая возможность наверстать упущенное», — отметил военный эксперт.

При модернизации «Леопардов-2» до уровня A6 базовая модель получила ряд новинок от модификации системы управления огнём (СУО) до совершенствования танкового ствола, также указал Долбыш. Танки, в частности, оснащены панорамными прицелами, причём на дисплей командира танка выводится картинка с камер заднего вида. Однако интерес для конструкторов в первую очередь будут представлять различные неочевидные решения и технологические тонкости.

Копировать — но только лучшее

Ряд стран активно используют «реверсные технологии» для производства собственной военной техники, напомнил Долбыш. В качестве примера можно привести Иран, который развил производство беспилотников, используя захваченные неповреждённые образцы дронов производства США и Израиля. В итоге Иран стал одним из ведущих производителей беспилотников, которые используются по всему миру. Поэтому недооценивать возможности, которые даёт «реверс», точно не стоит.

«Копировать всегда проще, когда у тебя есть готовый образец, а не чертежи, — заметил эксперт. — Многие страны занимаются промышленным шпионажем, похищают планы разработок.

Но именно захваченный целый образец техники даёт возможность не только изучить технические решения «на практике», но и смотреть, как вообще работает то или иное оборудование, как оно ведёт себя в различных условиях».

Как уже отмечалось, далеко не вся западная бронетехника представляет интерес для российского ОПК. К примеру, французские колёсные танки AMX-10, которые используются подразделениями морской пехоты ВСУ, крайне плохо показали себя в условиях общевойскового боя. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных, танки французского производства легко пробиваются, что приводит к большим потерям среди личного состава. И вряд ли подобные конструкторские решения стоит применять в российской промышленности.

Захват целых образцов западной бронетехники позволяет использовать её не только для изучения, но в целях обучения экипажей на полигонах. Например, Пентагон закупает бронетехнику советского производства для подготовки своих войск. Отдельные соединения армии США проводят учения со странами, которые располагают советской военной техникой. В роли «российских войск» на учениях выступали даже подразделения ВСУ.

Поставщики пытались подстраховаться — но не в случае с «Леопардами»

Примечательно, что американские военные предчувствовали возможность попадания в ненадежные руки ВСУ современной бронетехники. Именно поэтому с танков Abrams M1A2, которые планируется передать украинской армии, будет снято всё современное оборудование, как отмечало РИА Новости. С этим, по всей видимости, и связана задержка в поставках американских танков на Украину, которая ожидается не раньше конца лета.

А вот с «Леопардов» современное оборудование снято не было.

«Гипотетически, можно взять тот же Leopard 2A6, заменить в нём всё оборудование на менее современное. То есть «откатить» его до более ранних моделей. Но это очень трудно и требует длительного времени, которого у них не было, поскольку подготовка машин к поставке и обучение экипажей проходили в предельно сжатые сроки» — отмечает Александр Долбыш. Вряд ли такая работа была проведена, полагает эксперт.

Тем более что изъятие из машины всей современной электроники, по сути, превращает её в тот же кусок железа. «Сама поставка современных танков просто теряет смысл в таком случае. Проще поставить устаревшие бронемашины. Поэтому на тех танках, что сейчас есть у ВСУ, стоит штатное оборудование», — добавляет эксперт.

Когда реверсные технологии оправдают себя

В то же время специалист признаёт, что изучение зарубежных технологий и их адаптация на предприятиях российского ОПК может занять длительное время. Однако эта задача не выглядит нерешаемой.

«Здесь важно понимать один момент. Те же иранские дроны, которые сделаны с использованием израильских или американских технологий, отличаются от своих прототипов. Но есть такая поговорка: «Всё, что копирует Китай, получается плохо, но то, что они делают сами, получается ещё хуже». Здесь можно применить тот же принцип», — рассуждает Долбыш.

Условно говоря, оптику «Цейса» у нас не воспроизведут один в один, но могут произвести свою, используя зарубежные технологии, поясняет собеседник. «Конечно, на изучение и внедрение новых технологий нужно время. Необходимое для производства оборудование нужно будет еще найти, испытать, понять, нужно ли нам это или не нужно, затем разработать план по внедрению иностранных технологий на отечественном уровне, изучив саму возможность производства и внедрения технологий в отечественный ВПК», — указал эксперт.

Только после этого можно говорить о внедрении «реверсных» технологий на новых образцах военной техники. Но на выходе можно получить очень достойный результат, подчеркнул Александр Долбыш.

К слову, из поставленных ВСУ вооружений производства стран НАТО некоторый интерес могут представлять и БМП Bradley — если речь идёт в современных модификациях, добавил эксперт. Также было бы «желательно» захватить самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции и немецкие PzH 2000, поскольку на них установлены передовые системы наведения и корректировки огня.