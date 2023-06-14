Брюссель, 14 июня, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил факт потерь украинской армией западной военной техники. Он заявил об этом 14 июня на пресс-конференции в преддверии заседания глав минобороны стран — участниц НАТО в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы получим доклад от [главы минобороны Украины] Резникова и генералов [ВСУ], которые посетят заседание. <…> За общим столом я надеюсь получить более четкое представление о ситуации на поле боя», — сказал он.

Генсек отметил, что при масштабном наступлении потери неизбежны, и добавил, что это касается и поставленной киевским властям военной техники НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее портал InfoBRICS написал, что Запад недооценил возможности российской армии, в результате чего ВСУ потеряли большую часть поставленных им американских БМП Bradley. Автор публикации уточнил, что ВСУ продолжают контрнаступление, однако не достигли никаких видимых успехов. В то же время в соцсетях появились кадры сожжённых немецких танков Leopard и БМП Bradley, которые ранее поставили ВСУ.

Позднее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что БМП Bradley — это старые машины, предназначенные для локальных конфликтов, и их модернизация не была успешной. Он уточнил, что, возможно, эти БМП оправдали себя в колониальных битвах с заведомо слабыми противником, однако отправлять их против высокотехнологичного вооружения было чистой воды самоубийством. Эксперт назвал Bradley братской могилой пехоты, в которой экипаж задохнётся от едкого дыма после попадания в машину.