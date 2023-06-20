Открыт для тестирования очередной российский аналог глобально известной американской разработки — чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT. 19 июня ТАСС сообщило, что разработка YandexGPT, также известная как YaLM 2.0, стала доступна для бизнесменов на облачной платформе российской компании. Помимо «Яндекса», свой вариант отечественного ответа ChatGPT готовят в компании Sistemma, сообщало в марте РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во всех случаях предполагается, что российская нейросеть станет заменой продукта американской компании Open AI (одного из проектов Илона Маска), выпущенной на мировой рынок в прошлом году. Искусственный интеллект бота ChatGPT, напомним, способен вести диалог с человеком, анализировать ответы и настроение собеседника, создавать тексты рекламного и даже научного характера. О перспективах продукта можно судить по тому, что недавно его «взяла на службу» мэрия Токио — ИИ планируют использовать для составления муниципальных документов японской столицы.

Чтобы не попасть в зависимость от калифорнийских разработчиков из Open AI, южнокорейский Samsung объявил о начале разработки собственного приложения, которое было бы аналогично ChatGPT, но могло исключить утечки критически важных сведений корпорации. Неудивительно, что и китайская компания 360 Security Technology уже представила свой аналог ChatGPT.

Российские разработчики нейросетей стараются не отставать — особенно учитывая то, что по сугубо политическим причинам западный (да и тот же южнокорейский) производитель в любой момент может закрыть для себя российский рынок. Как заверяют представители «Яндекса», их продукт может решать задачи, актуальные для отечественного бизнеса: анализировать тексты (например отзывы клиентов), создавать описания товаров в интернет-магазинах, генерировать тексты рассылок, развивать чат-ботов и т.п.

Весь спектр возможностей, которые открывают нейросети, пока слабо вообразимы даже футурологами. Понятно только, что без развития этого направления в России возможности страны будут постепенно сокращаться.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но на пути к развитию отечественных «суверенных» нейросетей с искусственным интеллектом (а это не только наш ответ ChatGPT, но и российский аналог американской же Midjourney — приложения, способного генерировать изображения, основываясь на их текстовом описании) встаёт серьёзная проблема.

Политические сложности с «хардом»

«Развитие искусственного интеллекта в том темпе, как сейчас, однозначно было бы невозможно без использования суперкомпьютеров на базе видеокарт, — пояснил ИА Регнум гендиректор компании «Нейросети Ашманова» Станислав Ашманов. — Очень удачно получилось, что графические карты, GPU, изначально создававшиеся под отрисовку графики компьютерных игр, идеально подходят под вычисления нейронных сетей. Они могут очень быстро и эффективно выполнять сложные операции с большими таблицами чисел с матрицами и векторами. Гораздо быстрее, чем обычный процессор, который используется в любом нашем ноутбуке или в персональном компьютере».

Но своих нейропроцессоров, способных поддерживать работу гипотетического нашего (или существующего китайского) аналога нейросетей с искусственным интеллектом, в России почти нет, обратил внимание эксперт.

Отсутствует и своё производство видеокарт.

«Есть несколько медленно развивающихся проектов. Но разрабатывать процессоры очень тяжело, особенно в России», —

указал Ашманов.

В России графические процессоры массово не выпускаются. А с ведущими зарубежными производителями возникли известные проблемы. Сразу после начала спецоперации на Украине, в феврале–марте 2022 года, о приостановке поставок в Россию объявили два ведущих производителя GPU — американские фирмы Nvidia и AMD. В сентябре прошлого года администрация Джо Байдена ввела санкции на экспорт в Россию графических процессоров, которые могут использоваться в суперкомпьютерах и в технологиях ИИ. Речь идет о GPU производства тех же Nvidia и AMD.

«Все нашумевшие нейросети — Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT и так далее — учатся на суперкомпьютерах, оснащённых именно видеокартами Nvidia», — разъяснил Ашманов.

Аналогом американских микропроцессоров AMD и Intel призваны стать российские «Байкал» и «Эльбрус». Но разработчикам — московской компании «МЦСТ» и подмосковной Baikal Electronics — западные «партнеры» также создали проблемы: обе фирмы с прошлого года под санкциями США, ЕС и ряда их союзников.

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), на которого приходится больше половины мирового рынка контрактных чипов (и, по некоторым оценкам, свыше 90% наиболее передовых), как отмечало российское издание журнала Forbes, сразу после начала спецоперации на Украине прекратил сотрудничество с российскими контрагентами. В том числе с разработчиками «Байкала» и «Эльбруса». Компания отказалась не только подписывать договоры на производство новых партий процессоров, но и исполнять обязательства по уже имевшимся контрактам.

Из-за санкций возможности инвестировать в производство новых партий микроэлектроники на зарубежных предприятиях у российских разработчиков нет, сетовали в феврале 2023 года в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ).

Ждать ли помощи от Китая?

Сегодня Китай входит в перечень крупнейших стран — производителей микропроцессоров в мире наряду с Тайванем, США, Южной Кореей и Японией. США, втянувшие в свою антироссийскую санкционную повестку Тайвань, Южную Корею и Японию, предпринимают попытки вовлечь их и в альянс «Chip 4», нацеленный на ослабление Китая в сфере производства и поставок микропроцессоров. Также Штаты ввели санкции на поставки китайцам отдельных серий процессоров AMD и Nvidia.

Может ли Россия в обеспечении необходимыми микропроцессорами рассчитывать на китайскую помощь?

В Китай из стран, следующих в русле внешней политики США, поступают технологии, касающиеся устаревающих технических процессов, а не перспективных, указал в комментарии ИА Регнум председатель Русско-Азиатского делового совета (РАДС) Максим Кузнецов. Передовые разработки — это результат деятельности самих китайских учёных и инженеров.

«Китай активно наращивает инвестиции в производство процессоров разного типа, включая графические процессоры, — согласился аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов. — Но, кроме большого объема инвестиций, необходимо время, в том числе на строительство заводов по производству чипов. Теоретически, пусть не в ближайшее время, Китай всё же мог бы стать поставщиком графических процессоров в Россию».

Впрочем, эта продукция, вполне вероятно, будет не столь продвинутой, какую могут позволить себе клиенты Nvidia, уточнил эксперт.

Другой вопрос — насколько осуществимы поставки из Китая оборудования, которое, в свою очередь, могло бы использоваться для производства графических процессоров уже на территории России. Кузнецов считает такой вариант маловероятным.

Китай, по его мнению, не заинтересован в передаче соответствующих современных технологий в Россию, гораздо выгоднее как раз поставки конечной продукции.

Максим Блинов/РИА Новости Изготовление микросхем на заводе «Микрон» в Зеленограде

«Пока что все крупные российские корпорации — основные потребители видеокарт в России — для своих нейросетей искусственного интеллекта закупают новые видеокарты в Китае», — согласился гендиректор компании «Нейросети Ашманова».

Но обходить жёсткие западные препоны, приобретая высокотехнологичную импортную продукцию, крайне сложно, констатировал Кузнецов. «Нужно понимать, что микроэлектроника — это очень узкий рынок, где все друг друга знают, — указал он. — И купить оборудование для российского технологического процесса, мотивируя это резким расширением фабрики во Вьетнаме или Турции, не очень просто. Подобного рода оборудование проходит жёсткий экспортный контроль, и вряд ли его можно будет легко приобрести. Такая покупка — сродни специальной операции».

Что делать

Напрашивается единственный вывод — налаживать производство в России.

«Отсутствие собственной разработки графических процессоров в России связано с нехваткой необходимых технологий проектирования таких чипов, а также с отсутствием необходимых производственных мощностей, наподобие заводов тайваньской TSMC», — отметил Буйволов.

Российским электронщикам всё же придётся начать разработку компонентов, которые получится производить на предприятиях внутри страны, указывал гендиректор компании «Норси-Транс» (одного из ведущих разработчиков информационно-аналитических систем) Сергей Овчинников. По его мнению, это позволит освоить производство компонентов, которые будут востребованы в любом случае, хотя поначалу они «будут плохонькими».

Нельзя сказать, что заделов для отечественного производства микрочипов нет. В мае 2022-го портал СNews сообщал: компания «Микрон» совместно с Московским институтом электронной техники и Зеленоградским нанотехнологическим центром анонсировала разработку оборудования для производства сложных микросхем — топологического уровня 28 нанометров и меньше.

А для России сейчас назрела необходимость в собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках: их доля в российском ВВП составляет лишь около 1–2%, тогда как в наиболее успешных в технологическом развитии странах — 3–4%, отметил Кузнецов.

«Без серьёзных государственных вложений в науку и подготовку инженерных кадров мы так и будем критически зависеть от импорта чувствительной продукции и оборудования для его производства», — поделился он своей оценкой.

Таким образом, обеспечение в России объективного спроса на микропроцессоры, необходимые для приемлемой скорости развития самых разнообразных нейросетей, немыслимо без серьёзной стратегии развития и масштабной системной поддержки со стороны государства соответствующих производств.