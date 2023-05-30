Молдавия, 1 июня, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Перспективы Украины стать членом Североатлантического альянса становятся всё более призрачными. Об этом на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщило издание Agora.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Наши надежды становятся все более и более отдалёнными, и мне жаль, что приходится выражать это разочарование здесь — как от имени солдат, <…> так и от имени нашего народа», — подчеркнул украинский лидер.

Он надеется, что июльский саммит НАТО, который пройдёт в Вильнюсе, завершится принятием Украины в состав альянса. Он подчеркнул, что Украине нужен «мирный саммит».

Как сообщало ИА Регнум, власти Украины, ранее «закрепившие» в тексте конституции тезис о «необратимости» европейского и евроатлантического выбора страны, регулярно призывают лидеров ЕС указать чёткие сроки возможного вступления Украины в ЕС и НАТО. «Партнёры» Украины в ответ заявляют, что такое вступление состоится, но не в ближайшем будущем.

Пока в стране идёт военные действия рассчитывать на приём в Североатлантический альянс Киеву не приходится. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Он отмечал, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина вступит в Евросоюз после окончания военного конфликта. Подобные заявления сделал и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В конце мая президент Украины заявил лидерам стран Североатлантического альянса, что не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, пока не получит гарантий по вступлению Украины в организацию.