NYT: США обеспокоились из-за возможной угрозы со стороны Северного флота РФ
Вашингтон, 1 июня, 2023, 07:47 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки обеспокоились угрозой, исходящей со стороны Северного флота Российской Федерации. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
«По мере таяния полярных льдов Россия, которая уже является крупной арктической державой, хочет сделать этот регион своим собственным. <…> Изменение климата усиливает конкуренцию в Арктике как никогда ранее», — считает Эрлангер.
По его словам, Североатлантический альянс имеет много уязвимостей на Севере. В ближайшем будущем главным приоритетом НАТО может стать сдерживание России в регионе, где она обладает существенным преимуществом и современным вооружением.
Как передавало ИА Регнум, ранее главный маршал британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что Военно-воздушные силы Российской Федерации представляют для НАТО и Великобритании существенную угрозу. Он также призвал Североатлантический альянс обратить на это должное внимание.