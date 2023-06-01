Вашингтон, 1 июня, 2023, 07:47 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах Америки обеспокоились угрозой, исходящей со стороны Северного флота Российской Федерации. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил обозреватель Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Учения Тихоокенского флота РФ

«По мере таяния полярных льдов Россия, которая уже является крупной арктической державой, хочет сделать этот регион своим собственным. <…> Изменение климата усиливает конкуренцию в Арктике как никогда ранее», — считает Эрлангер.

По его словам, Североатлантический альянс имеет много уязвимостей на Севере. В ближайшем будущем главным приоритетом НАТО может стать сдерживание России в регионе, где она обладает существенным преимуществом и современным вооружением.

Как передавало ИА Регнум, ранее главный маршал британских ВВС Майкл Уигстон заявил, что Военно-воздушные силы Российской Федерации представляют для НАТО и Великобритании существенную угрозу. Он также призвал Североатлантический альянс обратить на это должное внимание.