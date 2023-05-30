Дети украинских мигрантов в Польше массово не потянули свой первый важный экзамен по польскому языку по окончании 8 классов средней школы. Gazeta Wyborcza живописует подробности мучений для отстающих: упростили требования, дали больше времени, разрешили пользоваться бумажным словарем. Однако предложено им было продемонстрировать знания, на получение которых у местных сверстников ушло восемь лет, а не один год.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа в Польше

Для многих украинских детей и их родителей стало открытием, что экзамен по польскому языку ориентирован не на формальное знание грамматики, а на понимание литературных произведений и умение выражать свои мысли. На самом деле это тест на знание культурного контекста, и темы «для эссе о памятной дате», как на Украине, здесь никто заранее не предлагает. Польские экзаменаторы суровы и даже могут проверить, почему ты так долго в туалете.

«Больше всего я боялась, что на экзамене окажется «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича, — поделилась с журналистами своими переживаниями восьмиклассница Юля. — Даже в сокращенном виде я едва осилила это чтение». И немудрено, поскольку написано знаменитое произведение в начале XIX века, это сложно даже для поляков, которых дрессируют такими погружениями с детства. А впереди еще экзамены по математике и иностранному языку, где все формы тестов составлены на государственном языке и переводом заданий на украинский никто особо не заботится.

Анализируя результаты тестов прошлых лет и шансы на поступление в средние школы и техникумы, большинство украинских детей понимают, что даже средние результаты экзаменов не позволят им претендовать на места в лучших учебных заведениях Польши. А дальше закрыта дорога и в приличные университеты. Единственное, что доступно, — «профессиональная школа», отдаленный аналог ПТУ, открывающий уверенный доступ к самым низкооплачиваемым профессиям, не требующим высокой квалификации.

Как следствие, многие принимают решение вернуться к онлайн-обучению в украинской школе. Но это только оттягивает ужасный конец. Без подтвержденного знания языка высшее образование в Польше получить малореально, а на Украине это делать просто бесполезно. Перспектив найти работу — никаких. Тем не менее, число украинцев, сдававших в 2023 году экзамены за 8 классов польской школы, показывает, что они все-таки надеются на чудо.

По информации Марчина Смолика, директора Центральной экзаменационной комиссии, всего было зарегистрировано 7146 учеников с Украины. Больше всего — 1389 заявлений — было подано начальными школами в Познани, 1278 заявлений в Варшаве, 1080 во Вроцлаве и 873 в Силезском воеводстве. Для понимания, в прошлом году, согласно данным Союза польских муниципалитетов (UMP), украинцем был почти каждый третий житель Вроцлава: 28% или 250,2 тыс. граждан Украины, в том числе 57,5 ​​тыс. детей.

То есть налицо отказ от полноценной интеграции в общество страны, которая их приютила.

«О какой интеграции можно говорить, если молодые украинцы на уроках кричат «слава Бандере»?

В интернете полно разных видео о том, как украинцы не уважают польские законы и вообще все польское. Наши власти стараются делать все, чтобы оставить как можно большее количество украинцев в Польше, для них это инструмент удержания диктатуры правящей партии. Цель американского губернатора Моравецкого (имеется в виду премьер Матеуш Моравецкий) — дать двум миллионам украинцев гражданство и снова фальсифицировать выборы. Поэтому бандеризация Польши только увеличивается», — негодует польский политолог Даниэль Микусек.

Gov.pl Матеуш Моравецкий с учащимися школы

По его мнению, для достижения своих целей действующая власть готова идти на любые поблажки, чтобы украинские дети могли заканчивать польские школы. Что приведет к снижению и так невысокого уровня их образования, когда выпускники получат аттестат зрелости без предметных навыков. Как бы в подтверждение этой позиции существует пример Люблина, где планируется после каникул запустить пилотную программу обучения украинскому языку как дополнительному.

Перспективы волшебные: если после консультаций с министерством образования будет создана базовая учебная программа, то с 2024 года можно будет преподавать украинский язык во всех школах Польши. Идею продвигает заместитель мэра Люблина Мариуш Банах. По его словам, сейчас в школах города работает около ста учителей из Украины, и никого не нужно убеждать в необходимости введения украинского языка. И, как считает автор Telegram-канала «Варшавская русалка» Кристина Исмагилова, это, скорее, может говорить о долгом проекте, чем о коварном плане правящей партии «Право и справедливость» (PiS) успеть набрать до выборов лояльный электорат.

Attila Husejnow/Global Look Press Украинские беженцы поют свой национальный гимн в Варшаве

«Собиратели клубники тоже кому-то нужны. Есть вариант, что поляки думают наперёд.

Тогда это может быть игра вдолгую, где обучение украинскому, как и таблички на двух языках, — часть той мягкой аннексии, о которой в России говорили на заре СВО.

Кроме того, введение украинского языка в Люблине может быть связано и с тяжелой ситуацией в сфере образования: ещё пару лет назад там учительский состав не набирал и 50% от штата, брали на работу вообще всех. Интегрировать этих людей в общество нужно, но получается плохо. Поэтому ищут любые пути», — пояснила Исмагилова в комментарии ИА Регнум.

Тем временем на Украине катится по намеченному пути собственный проект «интеграции»: на днях официальная структура «Центр противодействия дезинформации» выпустила специальное пояснение, что русскоязычных украинцев не существует. Все это очередной нарратив врага, который следует выбросить из головы, поскольку «украинцы снова получили шанс окончательно освободиться из российского плена, и именно мова является ключевым фактором в борьбе за освобождение от культурной оккупации РФ». Пока поляки делают всё для того, чтобы прирастить своё государство новыми лояльными гражданами, украинская власть старается как можно большему их числу жизнь испортить.

По большому счету, состояние мучительной неопределенности и отсутствие твердого желания одолеть польские экзамены возникает в украинских детях через их родителей. А те по инерции следуют установкам истерической пропаганды и бесплодным надеждам, которые она предлагает. Поэтому просто теряют время, опускаясь на низшую ступень иностранного общества (что в целом тех же поляков вполне устраивает.

Русскоязычные же люди, не согласные с тем, что их не существует, и давно отчаявшиеся найти хоть какой-то здравый смысл в галицком нацбилдинге, выбирают Россию. Причем забирают с собой и территорию, вместе с презираемой бывшей родиной «русскоязычной средой». Те, кто остается посредине, на все больше сжимающейся — территориально, экономически, демографически — «независимой Украине», просто обречены. Хотя, конечно, могут это энергично отрицать.

Но чем хуже будет становиться ситуация, тем меньше будет тех, кто надеется на чудо и не хочет читать «Пана Тадеуша». Пока же украинская власть просто крадет у людей жизненное время, в чем, в общем-то, не имеет себе равных. И, наверное, лучшим мирным планом для разрешения украинского кризиса было бы честное предложение выбрать место жительства на большом Всеукраинском референдуме. С тем, чтобы воевали за прекрасную новую Украину только те, кто действительно хочет в ней жить. И тогда вопрос, ломать ли голову, продираясь сквозь Мицкевича, решился бы менее мучительно.