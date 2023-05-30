Москва, 30 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Утренняя атака украинских беспилотников на Москву показала, что необходимо усиление отечественных систем ПВО, а их кратное увеличение требует незамедлительного пересмотра гособоронзаказа. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Министерство обороны Российской Федерации Игорь Коротченко

Утром 30 мая несколько жилых домов на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте подверглись атаке дронов. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, никто из жителей серьёзно не пострадал. В Министерстве обороны России рассказали, что в атаке было задействовано восемь беспилотников, все они поражены. Нападение на объекты в Москве и Подмосковье в ведомстве назвали террористической атакой. Возбуждено уголовное дело по статье теракт.

«Вопрос: «Как такое допустили?» будет задаваться теперь на более высоком и серьёзном уровне. Очевидно, что необходимо усиление систем ПВО и вывод этих вопросов на первый план, потому что Украина будет и дальше использовать удары беспилотников для переноса террористической активности на центральные российские города, в том числе и на столицу. Необходимо кратно увеличить гособорон заказ на системы ПВО», — отметил Коротченко.

Эксперт подчеркнул, что решения должны быть приняты Советом Безопасности незамедлительно. Также, по мнению Коротченко, необходимо увеличить число таких системных комплексов противовоздушной обороны как ЗРК «Тор-М2» и «Бук-М3», которые являются более эффективными современными решениями в борьбе с БПЛА. С Коротченко согласен и военный эксперт Борис Рожин, который также подчёркивает важность применения более совершенных систем ПВО, способных отразить или перехватить атаку дронов.

«Беспилотники идут на малой высоте вне зоны действия дальнобойных систем ПВО, по ним работают ЗРК. Большую часть дронов сбили на подлёте. По БПЛА работают системы аудиовизуального наблюдения, то есть в идеале выстраивается система сообщения, когда передают, что где-то замечен дрон, и когда цель входит в позиционный район, по ней отрабатывают. Нужно улучшение, должна создаваться более серьёзная сеть оповещения для работы военных систем, она требует дальнейшей модернизации», — рассказал Рожин.

При этом эксперт отметил, что у Киева не получился достаточно жёсткий ответ, на который рассчитывали ВСУ. Он пояснил, что сложно одинаково прикрыть всю территорию страны системами ЗРК, в первую очередь они устанавливаются вблизи ключевых военных и инфраструктурных объектов, которые являются первичной целью противника.

«Противник изучает работу систем ПВО, ищет более слабые места, пытаются через них прорваться к тактическим объектам. Военная активность определяется тем, смогли ли поразить важные объекты — ответ нет, не смогли. А прикрыть всё одинаково физически невозможно, столько систем ПВО в стране нет. Но украинцы не остановятся. Будут снова пытаться, запускать дроны с северных районов — Сумской, Черниговской, Харьковской областей. Задача — вовремя их обнаружить и поразить», — отметил Рожин.

Также эксперт обратил внимание на то, что необходимо оповестить жителей российских городов, чтобы они не снимали и уж тем более не публиковали кадры и видео работы отечественных систем ПВО. Такие видеоролики могут попасть в доступ противника, а значит, ему будет легче определить местонахождения российских военно-стратегических объектов, которые могут стать главной целью новой атаки.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы, которые жители нескольких районов Московской области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

Расследованием фактов падения беспилотников на здания в Москве занимается Следственный комитет.

Как заявили в Министерстве обороны, пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области.

Сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что атака украинских беспилотников на Москву — это акт бессилия Киева. Цеков уточнил, что Россия обладает возможностями сторицей ответить врагу за его атаки на свою столицу.