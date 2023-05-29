Москва, 29 мая, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции с результатом 52,16% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны, передаёт TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Как заявил в воскресенье, 28 мая, глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер, Эрдоган занимает первое место, его оппонент Кемаль Кылычдароглу набрал более 47% голосов.

«Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — заявил Йенер на пресс-конференции.

Он указал, что отрыв Эрдогана от Кылычдароглу превышает 2 млн голосов.

Для победы во втором туре было достаточно простого большинства голосов. Первый тур президентских выборов состоялся 14 мая, Эрдоган тогда набрал 49,51%, а Кылычдароглу — 44,88%.

Президент России Владимир Путин направил Эрдогану поздравления с победой на выборах. В МИД России, комментируя итоги, указали, что Москва настроена на продолжение сотрудничеств с Анкарой. Как указал замминистра иностранных дел Александр Грушко, Россия нацелена на реализацию всех экономических проектов, которые носят стратегический характер. Они взаимовыгодные, являются важным элементом региональной безопасности.

29 мая официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган планирует телефонный разговор с президентом США Джо Байденом в понедельник, а также в планах разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он добавил, что дата инаугурации Эрдогана пока не назначена.

При этом директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров в комментарии ИА Регнум выразил мнение, что после победы Эрдогана Турция не изменит свой внешнеполитический вектор и продолжит тесное сотрудничество с США, несмотря на критику в адрес Вашингтона, а также продолжит оказывать поддержку Украине. Кроме того, переизбранный на третий срок Эрдоган продолжит укреплять позиции своей страны на Южном Кавказе и вытеснять оттуда Россию, подчеркнул он.