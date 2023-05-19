Киев, 19 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Киев планирует максимально расширить собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Такое заявление 19 мая сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Таблетки из диоксида урана

По его словам, Украина нацелена на то, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка топлива для АЭС.

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках», ― написал он в Telegram-канале.

В числе долгосрочных задач отрасли глава ведомства назвал строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов.

«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе», ― добавил Галущенко.

Министр также указал на необходимость развивать потенциал уранодобывающей отрасли, в частности, в рамках договорённостей о сотрудничестве между «Энергоатомом» с канадской компанией САМЕСО по реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, о планах начать производство ядерного топлива на Украине заявили в марте. В украинском министерстве энергетики уточнили, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти за три года.

В энергогенерирующей компании «Энергоатом» осенью 2022 года заявляли, что запасов ядерного топлива на территории Украины хватит на два года. Далее планируется производство топлива по американской технологии Westinghouse.