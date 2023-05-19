Киев, 19 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Киев планирует максимально расширить собственное производство ядерного топлива для атомных станций. Такое заявление 19 мая сделал министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В минэнерго Украины заявили о желании вытеснить Россию с мирового рынка топлива для АЭС
Иван Шилов ИА REGNUM
Таблетки из диоксида урана

По его словам, Украина нацелена на то, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка топлива для АЭС.

«Должны максимально реализовать потенциал украинской атомной отрасли и заместить Россию на мировых рынках», ― написал он в Telegram-канале.

В числе долгосрочных задач отрасли глава ведомства назвал строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов.

«У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию Росатома в Европе», ― добавил Галущенко.

Министр также указал на необходимость развивать потенциал уранодобывающей отрасли, в частности, в рамках договорённостей о сотрудничестве между «Энергоатомом» с канадской компанией САМЕСО по реализации программы использования украинского урана при производстве ядерного топлива для АЭС на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, о планах начать производство ядерного топлива на Украине заявили в марте. В украинском министерстве энергетики уточнили, что на создание собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатом» планирует выйти за три года.

В энергогенерирующей компании «Энергоатом» осенью 2022 года заявляли, что запасов ядерного топлива на территории Украины хватит на два года. Далее планируется производство топлива по американской технологии Westinghouse.