Европейский Афганистан и второе Косово. Украина стала наркотическим хабом
Попав под внешнее управление, Украина превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика — маршрута по доставке опиатов из Афганистана в страны ЕС. Через нее теперь проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути. На это указал глава МВД России Владимир Колокольцев. Иронично, но почти одновременно, хотя и несколько в ином контексте, турецкая пресса назвала Украину «европейским Афганистаном».
В годовом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) ситуация в самых проблемных странах Европы и Азии увязывалась.
Хотя правящий в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 2022 года запретил выращивание опийного мака, гуманитарный кризис будет продолжать стимулировать афганских крестьян, полагают в UNODC. Международная организация упоминает, что в 2021-м в момент возвращения талибов к власти Афганистан производил 86% опиатов, поставляемых на рынок.
Украина упоминалась в документе, во-первых, как самостоятельный производитель синтетических наркотиков. Количество выявленных и ликвидированных лабораторий по изготовлению амфетамина выросло с 17 в 2019-м до 79 в 2020 году — самый высокий показатель в мире на тот момент (число невыявленных и неуничтоженных центров не фиксировалось). Во-вторых, Украина фигурировала как страна — надёжный транзитёр наркотиков.
Агентства Reuters и France Presse, комментируя тогда доклад UNODC, увязывало перспективы «процветания наркотического рынка» с началом масштабных боевых действий на Украине.
Но отметим, что еще в далеком и мирном 2002 году, когда Киев не находился под такой плотной как сейчас опекой Вашингтона, министерство юстиции США подготовило доклад под названием «Возрастающая роль Украины как транзитной страны в трафике героина». Тогда речь шла о поставках веществ из индокитайского «Золотого треугольника» в Европу через Украину.
«Украина стала важным каналом доставки героина из Юго-Западной Азии на европейские рынки. Легко проницаемые границы, недоукомплектованные и недостаточно финансируемые структуры по борьбе с наркотиками и рост синдикатов организованной преступности позволили перевозчикам использовать Украину в качестве жизнеспособного транзитного пункта», — отмечалось в другом докладе, который в 2001-м минюсту Соединенных Штатов подготовили эксперты из американских научных центров (Кембриджа и других).
Установление внешнего управления после 2014 года явно не помогло побороть наркотрафик, идущий через Украину в Европу и Россию. Равно как и присутствие США и НАТО в Афганистане в 2001-21 годах лишь стимулировало героиновую «отрасль». Подавляющее количество синтетических наркотиков (психоактивных веществ амфетаминового ряда и других веществ) в Россию идет именно через Украину, констатировал в 2017 году начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов.
«На Малой Арнаутской улице»
По украинскому маршруту идут и «натуральные» вещества, в том числе и из Южной Америки. Так, например, в апреле 2019-го в украинском порту Южный (Одесса) таможенники обнаружили в бананах, прибывших из Эквадора, 257 килограммов кокаина. Оценочная стоимость партии превышала 51 млн долларов США. Осенью 2020-го в тот же одесский порт прибыли коробки с «бананами» общей массой 112 кг кокаина и 76 коробок из-под сладостей с галлюциногенными таблетками массой 750 килограммов.
Основные (и на сегодняшний момент единственные оставшиеся) крупные морские ворота Украины играют ключевую роль и в том маршруте трафика опиатов, который упомянул глава МВД Колокольцев. Речь, напомним, идет о балканском маршруте, на который, по оценке экспертов, приходится до 80% наркотиков, реализуемых в Европе.
указал в комментарии ИА Регнум политолог Евгений Крутиков. Балканский поток, заметим, условное название — по оценке специалистов, речь идет о маршруте транспортировки из Центральной Азии (точнее из Афганистана), через Средний и Ближний Восток, Турцию, и далее по нескольким маршрутам через Юго-Восток Европы. По оценке Крутикова, ключевую роль в трафике через Украину играют албанские организованные преступные группировки, которые доставляли грузы морским путем в порты украинского Причерноморья, а сейчас, собственно, в Одессу.
Считается, что эти ОПГ стали значимым явлением с середины 1990-х, хотя, по мнению ряда специалистов, группировки этнических албанцев из Косова освоили балканский маршрут еще задолго до распада Югославии, в начале 1980-х. Собственно, Албания — как и Украина — страна-производитель.
В 2021-м тогдашний албанский президент Илир Мета констатировал высокие темпы производства «веществ» в стране, комментируя изъятие в турецком Измире 1,5 тонны албанского гашиша. Как и Украина, Албания (и непризнанная Республика Косово) — это площадки для транзита. По утверждению сербской стороны (впрочем, неподтвержденному), в качестве транзитной площадки могла использоваться база США в Косово Кэмп-Бондстил.
К концу 1990-х, по оценке Интерпола, албанские ОПГ контролировали от 60% до 80% поставок героина в Центральную (Германия, Швейцария, Австрия) и Восточную (Венгрия, Чехия) Европу и в Скандинавию. К середине 2010-х мафия албанцев-косоваров держала до 70% героинового рынка Германии, отмечал журнал «Международная жизнь» со ссылкой на оценку Центра международных исследований (CIS) Массачусетского технологического института.
СВО как удар по «национальному производителю»
Системные проблемы украинских правоохранителей, которые еще в 2001-м объективно фиксировал минюст США, никуда не делись, отмечают эксперты.
«Украинская правоохранительная система поражена коррупцией и фактически недееспособна, а для многих граждан Украины перевозка наркотических веществ — это единственная доступная форма заработка», — сказал ИА Регнум член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Более того, по мнению российских правоохранителей, украинские спецслужбы не только не борются с трафиком и «домашним» производством наркотиков, но и напрямую курируют процесс.
Так, в августе 2022-го замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщил «Российской газете», что Служба безопасности Украины (СБУ) «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, в частности, «прикрытых» летом прошлого года в Подмосковье. Еще раньше, в 2017-м, МВД России ликвидировало сеть «ХимПром», занимавшуюся производством на территории РФ синтетических наркотиков. Годовой оборот конгломерата составлял около 2 млрд рублей — и, как отмечало тогда РИА Новости, правоохранители указывали на причастность СБУ к наркобизнесу.
Специальная военная операция, которую Россия ведет на Украине, «может сместить и нарушить маршруты незаконного оборота наркотиков», отмечал канал «Аль-Арабия», комментируя выводы в докладе UNODC за 2022 год. В антинаркотическом агентстве ООН полагают, что «с начала 2022 года объем незаконного оборота наркотиков на Украине сократился». На роль СВО как средства борьбы в том числе и с наркотрафиком указывают и российские эксперты.
Поставки наркотиков в Одессу в ходе СВО существенно затруднились, полагает Крутиков. По его оценке, суда, следующие в этот черноморский порт, ставший ключевым пунктом в рамках «зерновой сделки», подвергаются достаточно тщательному досмотру, что резко сужает возможности для сохранения «балканских» поставок в прежних крупных объемах. Начало военной операции предельно затруднило поставки наркотиков с Украины и возможности для организации их производства в России, в свою очередь указывает генерал-майор Михайлов.
Здесь также можно сослаться на оценку замсекретаря Совбеза Гребенкина, по словам которого через новые российские территории, освобожденные в ходе спецоперации, практически прекратилась контрабанда наркотиков и веществ, необходимых для их производства — что, по сути, обрушило наркорынок во многих российских регионах.