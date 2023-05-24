Попав под внешнее управление, Украина превратилась в один из ключевых «хабов» азиатско-европейского наркотрафика — маршрута по доставке опиатов из Афганистана в страны ЕС. Через нее теперь проходит одна из главных наркотических магистралей — балканская ветка этого пути. На это указал глава МВД России Владимир Колокольцев. Иронично, но почти одновременно, хотя и несколько в ином контексте, турецкая пресса назвала Украину «европейским Афганистаном».

Иван Шилов ИА REGNUM Порт в Одессе

В годовом докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC) ситуация в самых проблемных странах Европы и Азии увязывалась.

Хотя правящий в Афганистане «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в апреле 2022 года запретил выращивание опийного мака, гуманитарный кризис будет продолжать стимулировать афганских крестьян, полагают в UNODC. Международная организация упоминает, что в 2021-м в момент возвращения талибов к власти Афганистан производил 86% опиатов, поставляемых на рынок.

Украина упоминалась в документе, во-первых, как самостоятельный производитель синтетических наркотиков. Количество выявленных и ликвидированных лабораторий по изготовлению амфетамина выросло с 17 в 2019-м до 79 в 2020 году — самый высокий показатель в мире на тот момент (число невыявленных и неуничтоженных центров не фиксировалось). Во-вторых, Украина фигурировала как страна — надёжный транзитёр наркотиков.

Агентства Reuters и France Presse, комментируя тогда доклад UNODC, увязывало перспективы «процветания наркотического рынка» с началом масштабных боевых действий на Украине.

Но отметим, что еще в далеком и мирном 2002 году, когда Киев не находился под такой плотной как сейчас опекой Вашингтона, министерство юстиции США подготовило доклад под названием «Возрастающая роль Украины как транзитной страны в трафике героина». Тогда речь шла о поставках веществ из индокитайского «Золотого треугольника» в Европу через Украину.

«Украина стала важным каналом доставки героина из Юго-Западной Азии на европейские рынки. Легко проницаемые границы, недоукомплектованные и недостаточно финансируемые структуры по борьбе с наркотиками и рост синдикатов организованной преступности позволили перевозчикам использовать Украину в качестве жизнеспособного транзитного пункта», — отмечалось в другом докладе, который в 2001-м минюсту Соединенных Штатов подготовили эксперты из американских научных центров (Кембриджа и других).

Установление внешнего управления после 2014 года явно не помогло побороть наркотрафик, идущий через Украину в Европу и Россию. Равно как и присутствие США и НАТО в Афганистане в 2001-21 годах лишь стимулировало героиновую «отрасль». Подавляющее количество синтетических наркотиков (психоактивных веществ амфетаминового ряда и других веществ) в Россию идет именно через Украину, констатировал в 2017 году начальник антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов.

Council. gov.ru Российский государственный деятель Андрей Иванович Храпов на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике

«На Малой Арнаутской улице»

По украинскому маршруту идут и «натуральные» вещества, в том числе и из Южной Америки. Так, например, в апреле 2019-го в украинском порту Южный (Одесса) таможенники обнаружили в бананах, прибывших из Эквадора, 257 килограммов кокаина. Оценочная стоимость партии превышала 51 млн долларов США. Осенью 2020-го в тот же одесский порт прибыли коробки с «бананами» общей массой 112 кг кокаина и 76 коробок из-под сладостей с галлюциногенными таблетками массой 750 килограммов.

Основные (и на сегодняшний момент единственные оставшиеся) крупные морские ворота Украины играют ключевую роль и в том маршруте трафика опиатов, который упомянул глава МВД Колокольцев. Речь, напомним, идет о балканском маршруте, на который, по оценке экспертов, приходится до 80% наркотиков, реализуемых в Европе.

«Основной перевалочный пункт в транспортировке с Балкан через Украину — это Одесса», —

указал в комментарии ИА Регнум политолог Евгений Крутиков. Балканский поток, заметим, условное название — по оценке специалистов, речь идет о маршруте транспортировки из Центральной Азии (точнее из Афганистана), через Средний и Ближний Восток, Турцию, и далее по нескольким маршрутам через Юго-Восток Европы. По оценке Крутикова, ключевую роль в трафике через Украину играют албанские организованные преступные группировки, которые доставляли грузы морским путем в порты украинского Причерноморья, а сейчас, собственно, в Одессу.

Считается, что эти ОПГ стали значимым явлением с середины 1990-х, хотя, по мнению ряда специалистов, группировки этнических албанцев из Косова освоили балканский маршрут еще задолго до распада Югославии, в начале 1980-х. Собственно, Албания — как и Украина — страна-производитель.

В 2021-м тогдашний албанский президент Илир Мета констатировал высокие темпы производства «веществ» в стране, комментируя изъятие в турецком Измире 1,5 тонны албанского гашиша. Как и Украина, Албания (и непризнанная Республика Косово) — это площадки для транзита. По утверждению сербской стороны (впрочем, неподтвержденному), в качестве транзитной площадки могла использоваться база США в Косово Кэмп-Бондстил.

President.al Илир Мета

К концу 1990-х, по оценке Интерпола, албанские ОПГ контролировали от 60% до 80% поставок героина в Центральную (Германия, Швейцария, Австрия) и Восточную (Венгрия, Чехия) Европу и в Скандинавию. К середине 2010-х мафия албанцев-косоваров держала до 70% героинового рынка Германии, отмечал журнал «Международная жизнь» со ссылкой на оценку Центра международных исследований (CIS) Массачусетского технологического института.

СВО как удар по «национальному производителю»

Системные проблемы украинских правоохранителей, которые еще в 2001-м объективно фиксировал минюст США, никуда не делись, отмечают эксперты.

«Украинская правоохранительная система поражена коррупцией и фактически недееспособна, а для многих граждан Украины перевозка наркотических веществ — это единственная доступная форма заработка», — сказал ИА Регнум член Совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. Более того, по мнению российских правоохранителей, украинские спецслужбы не только не борются с трафиком и «домашним» производством наркотиков, но и напрямую курируют процесс.

Так, в августе 2022-го замсекретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин сообщил «Российской газете», что Служба безопасности Украины (СБУ) «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, в частности, «прикрытых» летом прошлого года в Подмосковье. Еще раньше, в 2017-м, МВД России ликвидировало сеть «ХимПром», занимавшуюся производством на территории РФ синтетических наркотиков. Годовой оборот конгломерата составлял около 2 млрд рублей — и, как отмечало тогда РИА Новости, правоохранители указывали на причастность СБУ к наркобизнесу.

Специальная военная операция, которую Россия ведет на Украине, «может сместить и нарушить маршруты незаконного оборота наркотиков», отмечал канал «Аль-Арабия», комментируя выводы в докладе UNODC за 2022 год. В антинаркотическом агентстве ООН полагают, что «с начала 2022 года объем незаконного оборота наркотиков на Украине сократился». На роль СВО как средства борьбы в том числе и с наркотрафиком указывают и российские эксперты.

Поставки наркотиков в Одессу в ходе СВО существенно затруднились, полагает Крутиков. По его оценке, суда, следующие в этот черноморский порт, ставший ключевым пунктом в рамках «зерновой сделки», подвергаются достаточно тщательному досмотру, что резко сужает возможности для сохранения «балканских» поставок в прежних крупных объемах. Начало военной операции предельно затруднило поставки наркотиков с Украины и возможности для организации их производства в России, в свою очередь указывает генерал-майор Михайлов.

Здесь также можно сослаться на оценку замсекретаря Совбеза Гребенкина, по словам которого через новые российские территории, освобожденные в ходе спецоперации, практически прекратилась контрабанда наркотиков и веществ, необходимых для их производства — что, по сути, обрушило наркорынок во многих российских регионах.