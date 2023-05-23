Анкара, 23 мая, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена готовится к заморозке конфликта на Украине, передаёт 23 мая Yeni Safak.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Как пишет издание, именно США и Британия прервали попытки «усадить Киев и Москву за стол переговоров». Также Вашингтон недавно отвернулся от мирных предложений Китая.

«Конечно, эти события укрепляют убежденность в том, что Белый дом ведёт затяжную войну чужими руками… Словом, Вашингтон надеется, что Украина станет для Москвы вторым Афганистаном», — говорится в статье.

Автор также отмечает, что на саммите Североатлантического альянса, который состоится в июле и куда приглашен президент Украины Владимир Зеленский, ожидается обсуждение членства Киева в НАТО. Но невозможно представить, что страну, находящуюся в состоянии войны, приняли бы в альянс, резюмируется в статье.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты планируют предложить руководству Украины вместо членства в Североатлантическом альянсе гарантии безопасности по израильской модели.

Согласно опубликованным данным, Вашингтон и Евросоюз готовы предоставить киевскому режиму гарантии на передовые технологии и оружие.