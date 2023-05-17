Двадцать три года назад, 17 мая 2000 года, Владимир Путин впервые обратился к гражданам России в статусе избранного главы государства. В этом обращении он рассказывал о первом же пакете законопроектов, который внес как избранный президент в Госдуму. Путин оповестил общество о своих первых в этом статусе инициативах, которые «скрепляют и цементируют российскую государственность» и были на тот момент «жизненно важными для будущего страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Настал момент отделить партийные, местнические и личные амбиции от жесткой необходимости укреплять государственность и усиливать власть. Этого давно ждут граждане России. Мы обязаны эти ожидания оправдать», — заявил тогда президент.

По сути, речь шла о трех нововведениях.

Во-первых, об изменении принципа формирования верхней палаты парламента — Совета Федерации, который тогда состоял из глав регионов. То есть в высшем законодательном органе заседали высокопоставленные представители исполнительной власти. Путин заявил о необходимости четкого разделения всех ветвей власти и предложил губернаторам и президентам республик сосредоточиться на проблемах возглавляемых ими территорий, для чего они и избирались. А законодательную работу, как указал тогда президент, должны вести их представители — профессионалы, которые смогут сконцентрировать все свои усилия на этом направлении и собираться чаще, чем раз в месяц (как это было в «губернаторском Совфеде»).

Во-вторых, глава государства предлагал ввести порядок отстранения от должностей глав регионов и состава заксобраний, которые принимали документы вразрез с Конституцией страны. И, наконец, главам территорий даны полномочия отстранять от власти представителей «нижестоящего уровня».

«Это не только правильно, но просто необходимо для восстановления в стране работающей властной вертикали. Без этих инструментов ни федеральный парламент, ни правительство, ни даже президент не могут добиться простых, но необходимых вещей: чтобы и в Москве, и в самой далекой глубинке одинаково соблюдались права граждан, одинаково точно понималось и исполнялось общероссийское законодательство», — объяснял тогда президент Путин.

Все эти законопроекты вкупе с другими, например подписанным за несколько дней до обращения указом о создании семи федеральных округов, по словам Путина, были частью общего комплекса мер по наведению порядка в стране. Или, как сказал тогда президент, по установлению «диктатуры закона», которая, по словам главы государства, «будет означать, что мы живем в одной сильной стране, в едином государстве Россия».

(сс) Администрация Президента России Владимир Путин во время обращения к гражданам России. 17.05.2000

От дезинтеграции к собиранию

В 2000 году у многих были сомнения относительно и силы, и единства страны. По сути, в 90-е годы главы регионов, действующие в рамках логики «берите столько суверенитета, сколько хотите», фактически вели независимую от федерального центра политику. 20% местных законов не соответствовали федеральным. И речь шла не о каких-то ошибках или «национальных особенностях» — в региональных законодательных актах формировали механизмы для юридического введения большей автономии или же даже последующего выхода из состава России.

Уничтожались и стержневые институты российского государства — некоторые националистически настроенные региональные политики, поддерживаемые Западом, пытались притеснять русский язык и русскую культуру.

Всему этому при Путине был положен конец. Начатое и успешно завершенное президентом укрепление вертикали власти, реформа системы единой публичной власти, позволили навести порядок на региональном уровне. Удалось быстро стандартизировать местное законодательство, пересмотреть спорные правовые акты и, самое главное, привести региональную законодательную базу в полное соответствие с федеральными законами и Конституцией.

Не сразу и не без проблем, но власти регионов были очищены от националистов, сепаратистов и западных агентов. Процесс дезинтеграции прекратился, уступив место обратному — собиранию российских земель.

Речь тут идет не только о собирании земель внутри наших нынешних границ — Владимир Путин продолжил традиции царей и императоров России по возрождению России после смутных времен. В 2022 году он защитил 7 млн русских людей и вернул русские земли Донбасса и Причерноморья. В России теперь 89 регионов, а площадь увеличилась более чем на 80 тысяч кв. м. Эта территория в 3 раза больше Крыма и в два раза больше Словакии или Хорватии, Дании или Швейцарии.

Расширение границ России за счет воссоединения с Запорожской и Херсонской областями позволило Крыму перестать быть «островом», отделенным от материковой части России. Создан «сухопутный коридор», связывающий Крым с остальными регионами нашей страны. А Азовское море стало внутренним морем России.

Григорий Сысоев/РИА Новости После подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей

Новый формат

Но это был уже 2022 год — и его не было бы, если бы Владимир Путин не сделал то, что сделал в 2000-м. И не просто сделал, а четким, простым языком объяснил свои мотивы населению (которому могли бы пудрить мозги чиновники, не желающие укрепления вертикали) в том самом выступлении 17 мая.

Это видеообращение было первым — и далеко не последним в истории правления Владимира Путина. Без учета обязательных эфиров — новогодних поздравлений, пресс-конференций, прямых линий — глава государства с 2000 года два десятка раз использовал такую форму общения с народом, где всё всем объяснял.

Шесть телеобращений президента касались вопросов внутренней и социальной политики государства. Восемь раз лидер страны обращался к гражданам в связи с федеральными выборами и в 2020-м — по случаю общенародного голосования об изменениях в Конституцию.

Два выступления были сделаны после терактов — в московском Театральном центре на Дубровке в 2022-м и в Беслане в 2004-м — и были посвящены вопросам борьбы с терроризмом.

Обращение в июне 2001 года было приурочено к 60-летию начала Великой Отечественной войны. Речь в апреле 2007 года содержала соболезнования семье Бориса Ельцина в связи с его смертью. С начала 2022 года и до настоящего времени президент выступил с двумя обращениями к гражданам, которые касались признания независимости народных республик Донбасса и начала специальной военной операции на Украине.

Павел Лисицын/РИА Новости Трансляция срочного обращения Владимира Путина к гражданам России. 21.09.2022

По сути, речь шла о регулярных разъяснениях главой государства ситуации в стране, попытках донести до населения информацию максимально простым языком — причем лицом, которое на протяжении этих 23 лет пользуется максимальным же доверием со стороны населения страны. С момента избрания на первый президентский срок Владимир Путин попытался сформировать принципиально новый подход в коммуникации между чиновниками и гражданами. Личным примером показывал, как нужно взаимодействовать с людьми для оперативного объяснения или же решения их проблем.

Например, в рамках тех же регулярных прямых линий. Появившиеся в декабре 2021 года, они проходили регулярно (за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов). И если в 2001 году главе государства на прямую линию пришло «всего» 400 тысяч вопросов, то в 2015-м их число превысило 3 млн. Понятно, что ответил президент в эфире не на все (в целом за 16 прямых линий президент комментировал 1 тысячу 126 вопросов, на что ушло более 64 часов), однако каждое обращение было зафиксировано и по многим из них провели работу сотрудники администрации президента.