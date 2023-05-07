Главная обязанность. 23 года назад Путин обозначил курс возрождения страны
Геворг Мирзаян, 7 мая 2023, 09:19 — REGNUM Ровно 23 года назад — 7 мая 2000-го — Владимир Путин впервые официально вступил в должность избранного президента России. На прошедших 26 марта выборах почти 53% россиян отдали свой голос за и. о. главы государства (на этом посту Путин, напомним, находился с 31 декабря 1999 года после досрочной отставки Бориса Ельцина), который до этого момента около восьми месяцев руководил правительством страны.
Путин принял страну в тяжелом положении. Сказывались последствия августовского дефолта 1998 года, как одного из самых тяжелых эпизодов затянувшегося экономического кризиса. Внутреннюю политику продолжало лихорадить — весной и летом 1999-го думская оппозиция едва не провела решение об импичменте Ельцину, на власть и крупные масс-медиа продолжали оказывать решающее влияние олигархи. Наконец, главным вызовом стала Вторая чеченская война, начавшаяся в сентябре 1999 года с нападения банд Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан. В критической ситуации запрос общества на смену руководства был особенно высок.
Новый глава государства в своей инаугурационной речи пообещал оправдать доверие россиян, а также дал понять, что готов бороться за доверие тех, кто за него не голосовал. Бороться не словами, а делами — через реализацию того видения России, которое Путин как раз и обозначил в этой речи. Важнейшей из задач было — «беречь страну».
«Именно в этом я вижу главную президентскую обязанность. Исполнение этого долга буду требовать и от своих соратников по работе, по службе. Я также рассчитываю найти в этом патриотическом деле помощь сограждан России, всех, кому дорога судьба нашего Отечества», — пояснил тогда Путин. И эта задача была на тот момент крайне актуальна — ведь территориальная целостность страны была под угрозой. И не только из-за боевых действий и общей нестабильности на Северном Кавказе. В целом ряде регионов, которым дали суверенитета столько, сколько они хотели, росли сепаратистские настроения. Подогреваемые, естественно, «партнерами» из-за рубежа, заинтересованными в том, чтобы добить Россию.
В итоге задача по сбережению страны была выполнена. Причем не только за счет построения вертикали власти — четкой системы государственного управления, не допускающей шатания в сторону сепаратизма. Путин смог собрать, объединить Россию за счет сочетания единой исторической цели, человекоориентированности, а также правильной ценностной политики.
От прошлого к будущему
География, наличие в своем составе множества народов с разными религиями и культурами — всё это ставит Россию перед нехитрым выбором. Она может быть либо объединена большой наднациональной идеей, либо просто перестать существовать. Владимир Путин все 23 года конструировал национальную идею, сочетая великое прошлое и великое будущее нашей одной большой единой страны.
Курс на возрождение, гордость за наше прошлое Путин обозначил еще в первой инаугурационной речи в мае 2000-го.
Мы не должны забывать ничего, мы должны знать свою историю, знать ее такой, какая она есть, извлекать из нее уроки, всегда помнить о тех, кто создал Российское государство, отстаивал его достоинство, делал его великим, мощным, могучим государством. Мы сохраним эту память, и мы сохраним эту связь времен, и все лучшее из нашей истории мы передадим потомкам», — сказал избранный президент.
При Путине прекратилось системное оплёвывание советского периода, которое позиционировалось его апологетами как покаяние за грехи тогдашнего периода. По факту же оно использовалось для насаждения у российского населения комплекса неполноценности перед Западом, мыслей о том, что мы жители варварской страны, которая снова нуждается в западных «варягах», указывающих ей правильный путь развития.
Путин дал понять, что мы не варвары, что мы внесли и вносим куда больший вклад в мировую и даже западную цивилизацию, нежели те, кто нас собирался чему-то учить. Что мы великая держава, которая активно участвовала, участвует и будет участвовать в процессах глобального управления. В частности, мы сейчас показываем всему миру курс к справедливому глобальному устройству. К многополярности, основанной на уважении суверенитетов.
Что же касается «учителей», то Владимир Путин дал понять, что они могут у нас не учиться, но должны уважать наши интересы — в ином случае мы заставим их сделать это. Как заставляли в 2008, в 2014 и 2022 году.
Собственно, процесс собирания страны продолжается вплоть до сегодняшнего дня — в 2022 году в Россию вернулись ее исторические земли в лице Донбасса и Причерноморья.
«По‑настоящему преобразовать и преобразить страну»
Понятно, что великой истории и единого будущего недостаточно для полноценного возрождения страны. Нельзя недооценивать мощи книги и телевизора, но, как известно, в «борьбе телевизора с холодильником» всегда побеждает последний. Именно поэтому Владимир Путин все годы своего правления реализовывал еще одно важное обещание из своей речи — повышение качества жизни граждан.
«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — обозначил задачу в 2000 году глава государства.
Эта цель тоже была достигнута. Причем речь идет не только о росте валового внутреннего продукта с 7 триллионов до 109 триллионов рублей. Реальные доходы россиян тоже выросли примерно в семь раз. За прошедшие годы Путин — и на посту президента, и будучи в 2008–2012 годах председателем правительства — уделял колоссальное внимание развитию социальной сферы. По всей стране развивалась социальная инфраструктура, создавалась комфортная среда для жизни человека. Причем не только в Москве или крупных городах — были приняты федеральные программы по развитию российской глубинки. В том числе и через общероссийские программы по цифровизации — в стране создана одна из самых передовых в мире цифровых платформ по оказанию государственных услуг населению.
Наконец, населению были даны все возможности для самореализации. Как в бизнесе (в виде создания условий для отечественных производителей, в том числе и через программы по импортозамещению), так и в общественно-политической жизни, через институты гражданского общества и демократии. «Мы обязаны беречь достигнутое, хранить и развивать демократию, сделать так, чтобы избранная народом власть работала в его интересах, защищала российского гражданина везде, и в нашей стране, и за ее пределами, служила обществу. Это принципиальная, жесткая позиция, я ее отстаивал и намерен отстаивать в будущем», — пообещал Путин в 2000 году.
При этом российская власть прекрасно понимала, что «холодильник» — это хорошо и нужно, но одним его содержимым сыт не будешь. Если бы Путин делал упор исключительно на развитии материального благополучия, то в 2022 году западные санкции (приведшие к определенному падению уровня жизни) оказались бы куда эффективнее. Смогли бы вызвать массовые общественные протесты людей, потерявших доступ к ряду европейских и американских товаров. Но — к сожалению для инициаторов санкций — за время своего правления российский президент реализовал еще одно свое обещание, данное в 2000 году: защитил традиционные ценности.
В отличие от нынешних западных лидеров, Владимир Путин понимал, что традиционные ценности — это не только набор нравственных ориентиров, которые формируют личность человека. Это оплот, на котором держится и развивается человеческое общество. Семья, духовность, патриотизм — это не какие-то пережитки прошлого (как их сейчас пытаются представить некоторые западные «прогрессисты», насаждающие в своих странах ЛГБТ-повестку), а важнейшая составная часть любой демократии. Защищающая государство, его конституционное устройство, право большинства управлять страной при учете мнения меньшинства (а не наоборот, как принято в западной ЛГБТ и т.д. повестке), обеспечивающая культурную и демографическую безопасность страны. Ну и, как показал опыт 2022 года, еще и безопасность физическую: только общество, исповедующее ценности патриотизма, гражданственности, служения отечеству, приоритета духовных (не религиозных, а именно духовных) моментов над материальными, могло сопротивляться нынешнему западному санкционному накату. Общество, где ценность куда важнее цены.
И создание этого общества является по сути самым большим достижением президента Путина за все время его правления.