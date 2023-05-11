Госдума может рассмотреть вопрос о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) уже на пленарке 16 мая. Об этом сообщил глава профильного думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он уточнил — соответствующий законопроект уже внесен в Думу.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

10 мая президент Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Представлять президента при рассмотрении вопроса в нижней палате будет замглавы МИД Сергей Рябков. Чуть позже Рябков указал: Договор об обычных вооружённых силах в Европе безнадёжно устарел, а после подачи заявок на вступление Швеции и Финляндии в НАТО и решения о возможном размещении в Финляндии американских войск полностью потерял актуальность.

«С практической точки зрения ДОВСЕ давно существует лишь на бумаге, — в свою очередь отметил депутат Слуцкий. — С учетом сложившихся реалий во взаимоотношениях с недружественными государствами окончательная денонсация со стороны РФ ДОВСЕ послужит укреплению национальных интересов и безопасности России».

Эпилог первой холодной войны

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был одним из элементов той системы международных соглашений, которая, как считалось, установилась по завершении холодной войны. ДОВСЕ был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. Одной из сторон соглашения выступал Североатлантический альянс, другой — ещё существовавшая на тот момент Организация Варшавского договора (ОВД). От ОВД договор, помимо Советского Союза, подписали еще шесть стран: Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и тогда еще не разделившаяся Чехословакия.

Соглашение устанавливало предельные ограничения для двух военных блоков по вооружениям и военной технике: количеству боевых танков, бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Также ДОВСЕ предусматривал ежегодный обмен информацией о вооруженных силах сторон и учитывал механизмы проверки этой информации и соблюдения положений договора с помощью взаимных инспекций.

Соглашению отводилась важная роль. Оно, как предполагалось, гарантировало заметное сокращение обычных вооружений в Европе двумя противостоявшими друг другу гигантскими военными блоками во главе с США и СССР, соответственно. А это, в свою очередь, резко снижало как риски новой большой войны на континенте, так и общую напряженность в Европе.

Стремительно развивавшиеся исторические события внесли свои коррективы в ДОВСЕ. Даже в базовом варианте договор вступил в силу лишь в ноябре 1992 года — уже после распада СССР, роспуска ОВД, разделения Чехословакии и появления на карте единой Германии.

Как договор терял актуальность

К тому моменту участниками ДОВСЕ были уже 30 стран: квота СССР, по подписанному в мае 1992 года в Ташкенте соглашению (участниками стали Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Украина и Грузия), была разделена.

Затем последовало расширение НАТО, которое не было предусмотрено ни одним международным соглашением западных стран ни с Советским Союзом, ни с его прямым юридическим преемником — Россией.

По итогам нескольких этапов альянс поглотил бывшие страны ОВД и бывшие прибалтийские республики СССР: Литву, Латвию и Эстонию. Прежние договоренности и соответствующие механизмы поддержания баланса сил в Европе потеряли актуальность. Расширение НАТО привело к тому, что блок превысил ограничения по количеству вооружений и техники, установленные для него в рамках ДОВСЕ, за счет квот новых членов, входивших ранее в ОВД как в роли независимых стран, так и на правах республик бывшего СССР.

ИА REGNUM Этапы расширения НАТО на восток. Инфографика

Новая реальность вызвала трудности с полноценной реализацией базовых договоренностей и у России, касавшихся фланговой зоны, в частности Ленинградского и Северокавказского военных округов, где лимиты были превышены (в том числе из-за войны в Чечне). Но сроки выполнения Россией ее обязательств были сдвинуты на конец мая 1999 года.

А в ноябре того же года в Стамбуле представители всех 30 участников ДОВСЕ подписали соглашение об адаптации документа, которое было разработано по инициативе российской стороны. Однако помимо России адаптированный договор ратифицировали только Белоруссия, Казахстан и Украина. Ни одна из стран НАТО этого не сделала.

Зачем понадобилась денонсация

Возникает вопрос, зачем России понадобилась формальная денонсация ДОВСЕ, который и так уже в сущности не работал на протяжении многих лет из-за категорического нежелания Североатлантического альянса ратифицировать этот документ.

«Изначально, когда мы приостановили членство в 2007 году, то есть совсем давно, это рассматривалось как такой сигнал, — сказал ИА REGNUM главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Хотя уже тогда говорили крючкотворы-юристы, что договор этот вообще приостановки не предусматривает. Либо состоите в нем, либо нет. Такая была хитрая форма».

Эксперт напоминает, что именно в 2007 году отношения России с Западом начали довольно быстро ухудшаться. «Российская сторона предпринимала предупредительные действия, включая знаменитую Мюнхенскую речь, но это ничего не дало, — отмечает собеседник ИА REGNUM. — Потом этот договор стал неактуален, вообще тематика стала неактуальной. А сейчас мы, в принципе, избавляемся от большинства договоренностей прежней эпохи. От некоторых — быстро. Так было с договоренностью о стратегических наступательных вооружениях — СНВ-III».

Сайт президента Российской Федерации Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года

«Когда договор денонсирован, это окончательный разрыв,

— сказал ИА REGNUM главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. — Сделано это ввиду того, что прежние ограничения по численности размещения своих вооруженных сил, в том числе на флангах, Россия выполнять больше не будет, потому что произошли необратимые геополитические изменения. Во-первых, сегодня НАТО — это реальный военный противник России, и поддерживать какие-то добровольные ограничения России не обязана. Во-вторых, Финляндия вступила в НАТО, а Швеция, очевидно, вступит в самое ближайшее время. Это тоже неблагоприятным образом меняет всю конфигурацию сил и средств».

Сергей Корсун ИА REGNUM Новые члены НАТО

Россия сможет резко увеличить численность своих ВС

Лукьянов соглашается, что вступление Финляндии в НАТО и ожидаемое присоединение Швеции к военному альянсу, подчеркнуто агрессивно настроенному в отношении России, тоже стали своего рода негативными сигналами, сработавшими в пользу денонсации ДОВСЕ.

Но проблема не ограничивается лишь этим аспектом, указывает эксперт.

«Сама ситуация в сфере обычных вооружений в Восточной Европе настолько кардинально изменилась, что сейчас смешно вспоминать те договоры, которые заключались в абсолютно другой исторической реальности», — замечает Лукьянов. По его мнению, это касается и изначального договора 1990 года между странами Варшавского договора и НАТО и даже адаптированного договора 1999 года между странами Восточной Европы, «который, собственно говоря, никто со стороны Запада не ратифицировал». «Даже соглашение 1999 года уже ничему не соответствует».

Поэтому денонсация — это окончательная фиксация того, что ситуация с обычными вооружениями в Европе кардинально изменилась, констатирует Лукьянов.

В этих условиях Россия вправе не связывать себя какими-либо ограничениями, отказаться от выполнения ДОВСЕ, увеличивать численность войск и размещать их так, как сочтет необходимым, чтобы обеспечить свою безопасность, считает Коротченко. Он отмечает:

«Будем размещать хоть полуторамиллионную, хоть двухмиллионную армию. Все будет зависеть от того, каким образом будет развиваться военно-политическая ситуация».

При каких условиях новый договор будет неизбежным

Наверное, в какой-то момент, когда закончится нынешний конфликт на Украине «или еще какие-то конфликты и установится что-то подобное статус-кво в Европе, тогда понадобится договор на эти же темы — про обычные вооружения, про баланс сил», — допускает Лукьянов.

«Но в любом случае он ничего похожего на ДОВСЕ собой представлять не будет. Какая будет ситуация, мы не знаем, но она точно не будет такой, какая предусматривалась этим договором», — прогнозирует эксперт.

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в декабре 2014 года, ДОВСЕ — заметим — оценивался как «краеугольный камень европейской безопасности». Однако за этой красивой формулировкой уже не крылось ровным счетом ничего, кроме неприкрытого желания вынудить Россию действовать в интересах западной коалиции, чья политическая элита давала настойчиво понять, что продолжает мыслить категориями холодной войны. Именно такая логика стала причиной поддержки русофобской политики на Украине и ее неконтролируемой накачки западными вооружениями, приведшими в конечном итоге к началу специальной военной операции.