Законопроект о денонсации договора об обычных вооружённых силах в Европе внесён в Госдуму

Москва, , 17:30 — REGNUM В Госдуму внесён законопроект о денонсации договора об обычных вооружённых силах в Европе, соответствующие сведения появились 10 мая в базе документов парламента.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее 10 мая президент России Владимир Путин поручил внести в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ. Представлять президента при рассмотрении вопроса в нижней палате парламента будет заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил журналистам, что законопроект, вероятно, будет рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты парламента 16 мая.

Выход из договора — верный шаг в обеспечении безопасности страны, сказал Слуцкий. России больше нет смысла «играть в игру» с ДОВСЕ, так как данный договор уже не имеет смысла и не помогает обеспечить безопасность России, поскольку не выполняется другими сторонами, отметил в свою очередь в беседе с ИА REGNUM первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Договор об обычных вооружённых силах в Европе был подписан в 1990 году, в обновлённом виде — в 1999 году. Договор был ратифицирован только Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной. Россия в 2007-м приостановила своё участие в договоре до момента, когда входящие в НАТО восточноевропейские страны ратифицируют ДОВСЕ и начнут его исполнять.