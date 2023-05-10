В Москве 9 мая традиционно прошёл парад Победы — второй, пришедшийся на время проведения СВО. Европейская и американская пресса в целом резко отреагировала на сообщения из Москвы. Во многих публикациях явственной была попытка найти «доказательства» военной или политической слабости России.

Сергей Корсун ИА REGNUM День Победы

«Путин принимал этот парад в относительном одиночестве. Много лет назад на нем присутствовали президенты США, европейские лидеры и руководители соседних стран. В этот раз на параде присутствовали только лидеры шести бывших советских республик», — пишет колумнист мадридского издания El Mundo Хавьер Колас. Испанский публицист предусмотрительно упустил из виду, что высокопоставленных иностранных гостей стало больше. Годом ранее, в 2022 году, на параде Победы в Москве не было иностранных лидеров, а в 2021 году приезжал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Кадр из видео трансляции Парада 9 мая. Красная площадь. Москва Президент России Владимир Владимирович Путин. Речь на праздновании годовщины в Великой Отечественной войне. 9 мая. 2023 г.

Российский лидер Владимир Путин каждый раз возвращается на трибуну на Красной площади, чтобы «повторить уроки, которые, по его словам, мир забыл в отношении трагедии Второй мировой войны», отметил Хавьер Колас, неожиданно завершив свое рассуждение обвинением в адрес России в «агрессии в Европе».

Колумнист The New York Times Томас Фридман отмечает, что президент Путин в своей речи делает акцент на подстрекательство Украины со стороны «глобалистов и элит». Таким образом, полагает обозреватель американского издания, российский руководитель пытается «оправдать» спецоперацию, начатую в феврале 2022-го.

Кадр из видео трансляции Парада 9 мая. Красная площадь. Москва Парад в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне. 9 мая. 2023 г.

Публикация колонки Фридмана (где подстрекательство Киева Западом к продолжению боевых действий было иронически поставлено под сомнение) совпала с сообщением Пентагона о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов, необходимой, по словам главы Госдепа Энтони Блинкена, для успешного контрнаступления. Тот же Блинкен на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Джеймсом Клеверли заверил, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не становится слабее — что также сложно не считать продолжением подстрекательства.

Эксперт британского аналитического центра Chatham House Кейр Джайлс в интервью испанскому изданию La Razón поставил российскому руководству в вину попытку сопоставить спецоперацию с событиями Второй мировой, а борьбу с киевским режимом сопоставить с победой над нацистской Германией. Причем Джайлс использовал выражение, которое переводится как «покорение нацистской Германии».

Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости Танк Т-34 (на первом плане) и бронеавтомобили АМН 233 114 «Тигр-М» на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве.

Немецкое издание Bild сосредоточило внимание на попытке выявить недостатки Российской армии, якобы продемонстрированные во время парада. «Вместо блестящего авиашоу россиянам пришлось довольствоваться парадом войск» и «грубой военной речью», пишет берлинское издание. Журналисты Bild акцентировали внимание на том, что современные основные боевые танки Т-14 «Армата», впервые представленные на параде 2015 года, в этот раз отсутствовали на параде в честь 9 Мая в Москве.

Польская Gazeta Wyborcza и вовсе назвала московский парад «бледным», а армия и оружейная промышленность России, по её словам, в этот раз «не продемонстрировали ничего нового». При этом, как отмечает издание, Путину удалось вывести с собой на трибуну шестерых президентов других государств, что — по логике польского издания — якобы может быть связано с желанием помешать планам Украины направить беспилотники на Кремль — «ведь жертвой атаки могли стать лидеры других стран, вовсе не враждебных Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Руководители стран СНГ. 9 Мая в Москве

По мнению колумниста The Guardian Петра Сауэра, обращение российского лидера к нации в День Победы было «почти таким же, как и в прошлом году», поскольку он обозначил российскую спецоперацию «как экзистенциальную битву против агрессивного, русофобского Запада». При этом, как признал автор, «при всех своих визуальных недостатках, парад все же предоставил Кремлю возможность продемонстрировать свою способность привлекать иностранных гостей в условиях западной изоляции».

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Бразильское издание Globo утверждает, что российский лидер в ходе своей речи на параде в честь Дня Победы «взял националистический и милитаристский тон», который якобы стал «привычным» с начала спецоперации на Украине, а «опустевший центр столицы, некогда многолюдный в дни празднования 9 Мая, контрастировал с большим количеством военных». Сообщения о праздничных гуляниях в парке Горького, на Поклонной горе и на других московских площадках либо не дошли до Бразилии, либо — что более вероятно — были проигнорированы авторами публикации.