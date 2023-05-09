Госсекретарь США Блинкен: Киев получил вооружения, необходимые для успеха контрнаступления

Вашингтон, , 20:58 — REGNUM Западные страны передали Украине вооружения, которых достаточно для проведения «успешного» контрнаступления, заявил 9 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Техника для ВСУ Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Речь идет не только о вооружениях, но также об обучении и о том, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. И очень важно, чтобы у них были верные планы. По моим оценкам, у них есть всё необходимое по всем этим направлениям, чтобы и далее быть успешными», — сказал Блинкен.

Ранее 9 мая в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи объёмом 1,2 млрд долларов. Он включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины, боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам, артиллерийские снаряды.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая заявил, что страны Запада, начиная с зимы 2022–2023 года, передали Украине оружие, военную технику и боеприпасы «в беспрецедентных объёмах». Было обучено девять бригад ВСУ, они «полностью укомплектованы», сказал генсек альянса.

4 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США и их союзники сделали всё возможно для того, чтобы контрнаступление ВСУ состоялось. Западные страны отправили на Украину 98% запрошенной Киевом военной техники и оружия, в том числе средства противовоздушной обороны, боеприпасы и бронетехнику, отметил он.