Президент Владимир Путин призвал наладить бесперебойный выпуск перспективных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Это как раз та сфера, где мы можем и должны не просто импортозамещать что-то, а идти на шаг впереди наших конкурентов», — цитирует РИА Новости выступление Верховного главнокомандующего на совещании по развитию беспилотной авиации.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Нужно максимально локализовать разработку и производство собственных технологий и элементной базы, поставить выпуск перспективных, конкурентных моделей на поток», — указал президент. Путин призвал снять помехи развитию производства БПЛА (в эту отрасль авиапрома, как уверен президент, должно прийти не менее триллиона рублей) — «прежде всего речь идёт об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах».

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил: после совещания с участием президента «будет дорабатываться» Нацпроект по развитию беспилотной авиации — который разрабатывется во исполнение поручений Путина от 30 декабря прошлого года и который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В контексте выступления президента упоминается в основном использование дронов для гражданских нужд. Но БПЛА — это в чистом виде «продукт двойного назначения», и о потребности армии в ударных и разведывательных беспилотниках говорилось как до начала СВО, так и во время спецоперации.

Михаил Климентьев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин осматривает индустриальный парк «Руднёво» в Москве

«Поражение получалось несколько затянутым»

«Войны становятся другими… Сегодня наступает эра высокоточного оружия, все заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. А для этого нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы ещё до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника», — констатировал в интервью РБК в июне прошлого года вице-премьер, куратор оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Поэтому решающее значение приобретает скорость получения данных разведки, сказал ИА REGNUM полковник в отставке, кандидат военных наук Виктор Литвиненко. «Особое значение приобретает время между обнаружением цели и его огневым поражением. До внедрения дронов в войска поражение получалось несколько затянутым. Поэтому возникла необходимость в массовом выпуске беспилотников. Поэтому решение президента — своевременное», — подчеркнул собеседник.

При этом, как отмечал в упомянутом выше интервью РБК куратор «оборонки» Борисов, «мы с опозданием занялись серьёзным внедрением беспилотных средств». Но, добавил он, ОПК динамично развивается в этом направлении, производя «практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические».

Незадолго до этого интервью минобороны Турции презентовало новый беспилотник класса HALE Bayraktar Akıncı. В России аналогичных тяжёлых ударных БПЛА массой несколько тонн просто нет — по крайней мере, пока, отмечали тогда эксперты.

Ahmed Deeb/dpa/ТАСС Боевой беспилотник Bayraktar Akinci

Нужны свои «Мавики» и доработанные «Ланцеты»

В сфере производства беспилотников Россия уже достигла существенных успехов, но по некоторым направлениям необходима разработка новых моделей и модернизация уже существующих, сказал ИА REGNUM общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев.

«Дроны можно условно разделить на три уровня: тактические, оперативные и стратегические.

На тактическом уровне у нас не было вообще ничего.

И де-факто роль «летающего бинокля», который обеспечивает разведку на уровне батальона-роты, выполняют китайские коптеры Mavic и что-то на них похожее».

Аналогично обстоит ситуация с тактическими барражирующими боеприпасами, отметил Чадаев. «Сейчас многие пытаются делать самостоятельные поделки, но проработать этот вопрос можно будет, когда у нас будет свой серийный барражирующий боеприпас и под него заточенный боезаряд. А не когда туда что угодно пытаются записать от «выстрелов» к РПГ до авиационных бомб», — заметил эксперт.

По оценке Чадаева, проблемы существуют и на уровне оперативных дронов, действующих на расстоянии 30–50 км. Задачи по оперативной разведке выполняют беспилотники «Орлан», которые также корректируют огонь артиллерии и наводят высокоточные снаряды.

ИА REGNUM БПЛА «Орлан-10»

С ударными оперативными дронами ситуация обстоит несколько иначе, заметил эксперт.

«Очень хорошо себя показывают «Ланцеты». Но у них есть и свои минусы. Один дрон несёт до 5 кг взрывчатки, а этого не всегда хватает. «Нежную» западную технику можно вывести из строя в результате прилёта одного «Ланцета». Но когда он попадает по советской «чугуниевой» гаубице Д-30, то с неё достаточно, условно говоря, смахнуть пыль — и можно стрелять дальше», — заметил собеседник.

ИА REGNUM Дрон-камикадзе «Ланцет»

В интернете 27 апреля появились видео, на которых запечатлено поражение дронами «Ланцет» позиций украинской ПВО на херсонском направлении. Как сообщил источник РИА «Новости», в результате удара были уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных систем С-300 и один зенитный комплекс Gepard производства Германии.

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Но, как отмечает Чадаев, для поражения военной техники, имеющей тяжёлую броню, необходима серьёзная модернизация «Ланцетов». Особое значение этот фактор приобретает накануне прибытия на Украину тяжёлых танков производства стран НАТО.

Недостаточно просто построить «российский «Байрактар»

На стратегическом уровне российским войскам всё ещё не хватает аналога турецкого дрона Bayraktar TB2 или американского Reaper.

По оценке Чадаева, российская промышленность в состоянии решить эти задачи, однако на этом направлении существует несколько проблем.

«Если потребуется, у нас смогут произвести свой «Байрактар». Но в России в этом смысле — «как в зоопарке»: всё есть, но всего по одному. Проблема не в том, чтобы произвести такую вещь — проблема в том, чтобы выдать её в серийное производство, сопроводить систему обучения персонала, обучения и техподдержки, снабдить инфраструктурой и так далее. Нужно не создать продукт, а создать систему вокруг этого продукта», — отмечает эксперт.

Производство новых дронов также упирается в разработку основных узлов: систем управления, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, систем управления, способных выполнять полёты по карте с видимой камерой, и т.д.

По оценке Чадаева, прошедшее совещание по развитию производства беспилотников внушает определённый оптимизм, поскольку правительство предлагает решать существующие проблемы.

«Центральная мысль — вкладывать надо не в производство дронов. Точнее, вкладывать надо в производство не дронов как таковых, а в производство базовых узлов.

Я имею в виду такие вещи, как полётные контроллеры, специальные аккумуляторы, камеры, в том числе тепловизионные, радиомодули, средства связи управления и другие базовые узлы, из которых собираются дроны», — считает эксперт.

РИА Новости Военнослужащие ВС РФ с БПЛА «Орлан-10У» в зоне СВО

В России существует множество производителей-сборщиков, которые изготовляют свои авторские конструкции и представляют их для массового тиражирования, заметил Чадаев. Но, указал он, ключевые узлы для производства — импортные. Поэтому средства необходимо инвестировать не в конечное звено этой цепочки — дроны как таковые, — а в то, из чего делаются дроны, вновь подчеркнул собеседник.

«Если будет решена эта задача, то производство беспилотников можно будет поставить на поток», — резюмировал Чадаев.

Примечательно, что перед совещанием по вопросам производства беспилотников президент РФ посетил выставку отечественных дронов в индустриальном парке «Руднёво».

По оценке Владимира Литвиненко, выставка свидетельствует о расширении практики применения беспилотников в зоне конфликта.

«Есть ряд аппаратов, которые уже хорошо показали себя — разведывательные БПЛА «Орлан-10», ударные дроны, которые хорошо себя показали при выполнении боевых задач. Появляются новые разработки, — отметил полковник в отставке. — На прошедшей выставке был представлен ряд новых моделей, которые, хочется надеяться, в ближайшее время окажутся в зоне проведения СВО. Я думаю, что они актуальны и в принципе необходимы. Что касается выпуска беспилотников гражданского и военного назначения, я думаю, что наш военно-промышленный комплекс справится с этой задачей».