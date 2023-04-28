Путин: шаблоны и отсутствие инфраструктуры мешают развитию сферы беспилотников в России

Москва, , 01:20 — REGNUM Российский президент Владимир Путин 27 апреля в ходе совещания в индустриальном парке «Руднёво» назвал причины, которые мешают развитию сферы беспилотников.

Владимир Путин Kremlin.ru

По мнению главы государства, отрасли БПЛА мешают устаревшие регуляторные правила, отсутствие инфраструктуры.

«Прежде всего речь идёт об устаревших регуляторных правилах, об отсутствии необходимой инфраструктуры и об управленческих шаблонах и стереотипах», — обозначил Путин.

Президент добавил, что надо избавляться от «старых лекал» и «не сдерживать при этом развитие».

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что беспилотная отрасль очень перспективная. В будущем объём инвестиций составит не менее 1 трлн рублей.