СБУ задержала бойца ВСУ по делу о провальной вербовке российских пилотов в 2022 году

Киев, , 15:32 — REGNUM Бывший исполняющий обязанности командира одной из украинских частей Роман Червинский, который пытался летом прошлого года организовать угон самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) России, что привело к ракетному удару по аэродрому Канатово в Кировоградской области, задержан, сообщило в понедельник издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

СБУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По делу о ракетном обстреле РФ аэродрома «Канатово» Служба безопасности Украины задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей сил спецоперации Романа Червинского», — написало издание.

Как сообщало ИА REGNUM, военный пытался без согласования с вышестоящим руководством провести операцию по завладению самолётом ВКС РФ с помощью вербовки российского военного. В результате «операция» провалилась. Пилот ВКС РФ якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины, но по факту произошла утечка данных о размещении личного состава и авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово, которая позволила российским подразделениям в июле 2022 года нанести удар по объекту.

В результате обстрела аэродрома были полностью уничтожены два истребителя, а взлётная полоса и другая техника получили значительные повреждения. Были пострадавшие и среди личного состава ― ранения получили 17 солдат.

В СБУ 20 апреля заявили, что массированный ракетный удар по аэродрому Канатово стал возможен из-за самовольных действий отдельных военнослужащих. Им предъявили обвинения в госизмене и превышении служебных полномочий.