США озвучили очередную угрозу: если Китай окажет поддержку России в СВО, то пусть ожидает серьезных неприятностей. К санкционной атаке против Пекина американцы подтягивают своих союзников. Впрочем, большой вопрос: какую цену сами США готовы заплатить за попытку «прогнуть» крупнейшего глобального конкурента? Согласится ли Пекин поступиться отношениями с Москвой, дабы избежать полномасштабной — по крайней мере экономической — войны?

Иван Журенков, , 17:09 — REGNUM Белый дом начал обрабатывать своих союзников и готовить их к возможному введению санкций против Китая, если тот окажет военную помощь России. Как сообщает Reuters, пока консультации пребывают на «предварительном этапе». Но, судя по серии заявлений главы Госдепа Энтони Блинкена, Вашингтон будет продавливать тему наказания Пекина за предполагаемые оружейные поставки.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

О том, что КНР намерена передать Москве вооружения, которые будут использованы в ходе спецоперации на Украине, Блинкен заявлял еще около двух недель назад в интервью CBS — о чем подробно рассказывало ИА REGNUM. Со слов госсекретаря, американское предупреждение было передано куратору внешней политики Китая Ван И во время Мюнхенской конференции. Во время визита в Казахстан шеф Госдепа вновь пригрозил — его страна готова, «не колеблясь», принимать меры против компаний из КНР и ее граждан, оказывающих военную поддержку России или нарушающих санкции.

Одновременно предупреждение прозвучало и из Пентагона. Если Китай поможет России, то это продлит конфликт на Украине, заявил пресс-секретарь американского минобороны Патрик Райдер.

Параллельно Вашингтон «работает» и непосредственно с Пекином. Высокопоставленный чиновник минфина США Роберт Капрот, курирующий азиатское направление, уже посетил КНР, где предупредил коллег о том, что подход Белого дома «не изменился» — если будет военная помощь Москве, будут и санкции.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ назвал «домыслами и клеветой» сообщения американских спецслужб о поставках китайского оружия ВС России. Отношения Пекина и Москвы не направлены против третьих стран, заверил Ван. И при этом напомнил американцам, что после Второй мировой войны именно Штаты были инициаторами более 80% вооруженных конфликтов.

Американский патруль в Ираке (сс) U. S. Department of Defense

Сообщение Reuters о том, что Вашингтон собирает союзников для коллективного давления на Китай, следует воспринимать всерьез. Но вопрос в том, удастся ли Белому дому добиться цели, не навредив при этом экономике США, сказал ИА REGNUM Александр Лукин, и. о. научного руководителя Института Китая и современной Азии РАН.

Во-первых, введение подобных санкций будет означать серьезное ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, которые, помимо этого, еще являются и важнейшими партнерами друг для друга, отмечает Лукин.

По итогам 2022 года экономики США и КНР, напомним, «идут ноздря в ноздрю» — ВВП США в 25 трлн долларов против 18 трлн у Китая, притом что по паритету покупательной способности Поднебесная лидирует — более 30 трлн долларов против американских 25 трлн. Вопреки всем торговым войнам и политическим разногласиям, товарооборот двух стран за прошлый год дорос до рекордных 690,6 млрд долларов, отмечало издание «Ведомости».

Во-вторых, хотя американцы и располагают возможностями нанести Китаю серьезный экономический урон, в такой ситуации вред будет автоматически причинен как мировой экономике, так и американской, подчеркивает Лукин.

«Напомню также, что против Китая еще с 1989 года действуют американские санкции, которые запрещают продавать КНР военную продукцию. К чему это привело? К фактической монополии России на продажу вооружений Китаю», — заметил эксперт-китаист.

В действительности США располагают крайне ограниченным набором инструментов экономического давления на Китай с безболезненными для них последствиями.

Но политические соображения могут оказаться сильнее, допускает Андрей Гусев, доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве. С каждым месяцем готовность Запада к введению санкций против Китая будет только нарастать, особенно в контексте возможной динамики украинского и тайваньского кризисов. Причем это касается и адресных санкций, и секторальных, полагает эксперт.

Китай же едва ли может позволить себе уступить американскому давлению, так как в противном случае это навредит престижу КНР как серьезного геополитического игрока, крупнейшей державы в экономическом и военно-стратегическом смысле, указывает Лукин.

Поднятие флага КНР солдатами НОАК © Pang Xinglei/Global Look Press

Три удара против двух

«Если Соединенные Штаты все-таки объявят санкции в отношении Китая, то он примет встречные меры, которые будут очень невыгодны для Америки, если учесть, насколько тесно связаны экономики этих двух государств, — вновь указывает китаист. —

США вообще закупают в Китае всё подряд.

И КНР, например, может отказаться о сотрудничества с Америкой по мобильным телефонам. И разрыв связей только на этом направлении очень сильно ударит по США».

Не так давно конгрессмен-демократ Ро Ханна бил тревогу в статье в Foreign Affairs: объем импорта китайской техники вырос до 116 млрд долларов, а игрушек, игр и спорттоваров — до 40 млрд.

Если Китай решит жестко ответить Штатам, у него будет возможность нанести три ощутимых удара, отмечает Гусев.

Это: активизация работы патентных комиссий и судов по вопросам интеллектуальной собственности западных компаний, приостановка или запрет экспорта редкоземельных металлов (ведь на Китай приходится около 80% поставок) и — ограничение импорта сельхозпродукции из США.

Соединенные Штаты, впрочем, также способны нанести Китаю по крайней мере два серьезных удара, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Первый способ — полностью блокировать предоставление Поднебесной высоких технологий, ибо, пусть она и преуспела во многих высокотехнологичных областях, ее собственные разработки базируются на технологиях заграничного (в первую очередь американского) производства.

«Собственных фундаментальных прорывных технологических разработок у Китая почти нет, — пояснил Колганов ИА REGNUM. — Так что для него это был бы болезненный удар. Однако для Китая это проблема только в долгосрочном плане. Немедленных негативных последствий это не окажет, потому что КНР на текущий момент обладает современными высокими технологиями. Поэтому как рычаг немедленного воздействия такие санкции не годятся».

Производство чипов в Китае © Cfoto/Global Look Press

Второй способ — это введение ограничений на морские и воздушные перевозки. Как пояснил Колганов, поскольку Китай очень сильно связан с внешним рынком, то эти ограничения могут оказаться весьма болезненными.

«Предпоследний довод королей»

Но даже в такой ситуации Пекин, скорее всего, не откажется от поддержки Москвы, считают эксперты.

«Китайское руководство всё лучше осознает, что открытое столкновение их интересов с США — это неизбежная перспектива, и будет принимать решения, исходя из этого. Поэтому ухудшать отношения с Россией Китай вряд ли будет. Даже под сильным давлением», — отметил Колганов.

Белому дому не стоит забывать и о контрмерах Китая в случае, если Штаты попытаются принудить его к охлаждению партнерства с Россией. В частности, как пояснил Колганов, самым сильным ответом Китая могло бы стать свертывание торговли с США и переход в торговых операциях со всеми остальными странами на недолларовые расчеты. Внешнеторговый оборот Китая достаточно большой (около 4,75 трлн долларов на конец 2022 года), и вывод доллара из этого оборота создал бы серьезные проблемы для США и всех стран, которые пользуются американской валютой.

«Но это уже будет полноценной торгово-экономической войной. Последний шаг перед настоящей войной. Предпоследний довод королей», — подытожил Колганов.