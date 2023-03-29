Российское информационное пространство взорвала новость, касающаяся почти всех, кто хотя бы изредка ест в заведениях азиатской кухни. Глава Роскачества — учрежденной по распоряжению правительства структуры, которая ведет независимый мониторинг качества товаров — Максим Протасов сообщил: в 40% из взятых на исследование роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка.

Сергей Корсун ИА REGNUM Суши

В 100% таких блюд из ресторанов, торговых сетей и специализированных магазинов формата «на вынос» выявлены превышения по количеству микроорганизмов, отметил Протасов в интервью «Известиям».

Проведённые экспертами Роскачества исследования в суши-барах свидетельствуют о неправильном хранении продукции. Не выдерживается температурный режим и для блюд, и для их ингредиентов, а соблюдение норм санитарии и гигиены оставляет желать лучшего.

Это далеко не единственная претензия контролирующих инстанций к качеству еды. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее отмечал: хотя после введения государственных систем прослеживаемости и сократились случаи подделки продуктов, но хитрые на выдумку бизнесмены продолжают подменять мясо в колбасе и сосисках.

О том, как обезопасить себя от фальсификата, и о том, кто должен нести ответственность за продукты «второй свежести», ИА REGNUM поговорило с сопредседателем «Национального союза защиты прав потребителей» Алексеем Егарминым.

ИА REGNUM: Алексей Викторович, стопроцентное нарушение, которое выявило Роскачество, мягко говоря, настораживает. Геннадий Онищенко, в бытностью свою главным санитарным врачом, советовал вообще не есть суши и роллы, так как сырая рыба, в принципе, небезопасна. Возможно, он прав? Или лучше готовить те же сашими дома?

Алексей Егармин: Совет с предложением перейти на домашнее приготовление роллов — он, конечно, прикольный, но труднореализуемый. Кто это может и у кого к этому лежит душа — он это делает. А у кого к этому не лежит душа — то нет. Например, лично я вряд ли буду готовить роллы в домашних условиях. Но иногда мне тоже хочется попробовать этой кухни. Здесь тот же совет Онищенко — «давайте не ходить туда, где плохо кормят» — справедлив, но это тоже декларация и лозунги из серии «Давайте жить хорошо!»

nile Суши и роллы

ИА REGNUM: Если перейти от лозунгов к практическим последствиям — Роскачество зафиксировало высокий шанс получить кишечную инфекцию. На практике что-то изменится?

А. Е.: Проблема в том, что люди, которые допускают появление таких продуктов на прилавках, в кафе и ресторанах, остаются безнаказанными.

Берутся некачественные продукты с истёкшим сроком, не соответствующие условиям производства. Просто так они сами по себе не берутся: люди, которые производят эти продукты, сами об этом знают. Знают они и том, что в случае санкций со стороны регуляторов или судов со стороны потребителей они отделаются относительно небольшими штрафами.

ИА REGNUM: В каком размере?

А. Е.: От 10 тыс. до 50 тыс. рублей на заведение. Норма прибыли у них значительно превышает издержки, которые могут возникать, в том числе и по ответственности. Пока такая ситуация продолжается, мы можем запрещать, разрешать, склонять граждан не покупать такую продукцию, но мало что поменяется.

ИА REGNUM: Что тогда должно делать государство и его уполномоченные органы? Сильнее штрафовать, чаще проверять?

А. Е.: Я против того, чтобы бизнес сильно давили в виде в том числе и сильных проверок, но я смотрю на огромное число проблем, в том числе в общепите, и огромное количество негативных последствий, которые бывают тяжелейшими.

И понимаю, что единственный метод, который может хоть как-то поправить ситуацию, — это вынудить руководителей и владельцев заведений нести достаточно серьёзную материальную ответственность по отношению к людям, которых они отравили.

К сожалению, наверное, этот путь — единственный результативный. У нас он имеет место, но происходит по такой логике, что «ничего страшного не произойдёт, если оштрафуют заведение на 10–50 тысяч рублей», которые отдадут, и будут резать тухлую рыбу и дальше.

Это тот случай, когда государство находится в стеснённых условиях. С одной стороны, были определённые тенденции к тому, чтобы бизнес не «кошмарить» и не мучить проверками, и контролирующие органы держат этот статус-кво. С другой стороны, мы говорили, что бизнес не подразумевает торговлю тухлятиной.

С одной стороны, бизнесменам дали послабления по сравнению с тем, что было, а с другой, подразумевалось, что это касается бизнеса, производящего безопасные для потребителя продукты. Государство не может проверять, как раньше, а с другой стороны, это ящик Пандоры: если копнуть глубже, сложится вообще некрасивая ситуация с качеством товаров и услуг, особенно в общепите.

Я против уголовного преследования, и я точно так же против штрафов, потому что они превратятся в метод повышения показателей. Я за сбалансированную ситуацию: кому доставили неудобство или подорвали здоровье, тому и надо компенсировать.

NIAID Кишечная палочка (E. coli) под микроскопом

ИА REGNUM: В том числе и возмещать стоимость лечения?

А. Е.: Если потребитель получил некачественный продукт, то ему необходимо компенсировать его моральные претензии, стоимость лечения, стоимость реабилитации, стоимость блюд и потерянного времени. Если потребитель получил «минус», ему должны скомпенсировать большими плюсами.

Правоприменительная практика должна быть развёрнута в сторону потребителя. Это наиболее эффективный способ: есть причинивший ущерб, есть пострадавший, а государство — регулятор и судья. Но пока потребитель получает за это гроши.

ИА REGNUM: Если вернуться к вопросу о качестве продуктов, в том числе тех, что мы покупаем в магазинах, — что чаще всего подвержено фальсификации? Когда-то была байка про «колбасу из туалетной бумаги», появлялись сообщения о подмене сыра массой из пальмового масла без указания содержимого. Есть ли сейчас опасность купить «не то»?

А. Е.: Проще сказать, какие продукты могут обойтись без подделок — таких очень мало. Возьмём колбасу: люди её часто покупают, это привычный продукт. И этот традиционный продукт уже давно стал формироваться из нетрадиционных элементов. В колбасе вы можете сегодня обнаружить мясо, из которого она должна быть сделана, там будет масса ингредиентов, в том числе мясо птицы, растительный белок, животный белок. А что такое животный белок? Это перемолотые сухожилия, кишки, петушиные гребешки. В здравом уме мы бы для себя её из этого не делали.

Возьмём также молоко: мы спокойно воспринимаем то, что оно продаётся сделанным уже из порошкового молока, но оно не такое же, как натуральное. В этом молоке есть что угодно, включая ингредиенты, которые не протоколируются. Возьмём также товары быстрого приготовления — полуфабрикаты.

Например, вы хотите купить замороженную котлету. В обычном понимании котлеты — это блюдо, порубленное из мяса с добавлением специй, но мы не найдём такого продукта. Зато мы найдём котлеты, сделанные из различных белков и куриных потрохов, шкур и так далее. Опасность продуктовой корзины сегодня очевидна, в том числе и потому, что никто не несёт за это ответственность. Все директора заводов продолжают считать деньги, и выплачивать дивиденды за счёт здоровья наших потребителей, и вроде как поддерживать баланс: их не трогают из-за бизнес-мер, они потихоньку травят нас и делают вид, что на полках есть много продуктов.

Дарья Драй ИА REGNUM Ловля корюшки. Россия

ИА REGNUM: Роскачество также зафиксировало: в России сильно снизился уровень потребления рыбы, при том что страна входит в топ-5 по объемам вылова. Это тоже может быть связано с низким качеством?

А. Е.: И с высокими ценами за килограмм. Если цена за кило (например лососевых рыб) может достигать 1 тыс. рублей, то у покупателя могут возникнуть сомнения. Экономическое несоответствие порождает целую индустрию поддельного производства, когда дешёвую рыбу выдают за дорогую, в неё закачивают всякую дрянь. За это производители также, как правило, не несут ответственности.

Пока формула работы наших рыболовных компаний проста: добыли рыбу, отправили её за границу на Запад или на Восток и получили прибыль в карман. Я не говорю о налогах — я говорю о том, что наши рыбные ресурсы должны потребляться нашим населением, а то, что мы не съели, надо отправлять на экспорт. Это как в семье: сначала мы накормим наших детей, а то, что не съели, отдадим другим.