Москва, , 10:29 — REGNUM Российская система качества обнаружила кишечную палочку в 40% исследованных роллов «Филадельфия», сообщил в интервью «Известиям» глава ведомства Максим Протасов.

Посетители в ресторане японской кухни © Валерий Шарифулин/ИТАР-ТАСС

«В 40% роллов, исследованных нами, обнаружена кишечная палочка (колиформные бактерии)», — сказал он.

В 100% случаев во всех роллах «Филадельфия», которые вошли в закупку, и из ресторанов, и из торговых сетей, и из специализированных магазинов формата take away, выявлены превышения по количеству микроорганизмов (КМАФАнМ), добавил он.

Протасов уточнил, что причиной таких результатов может быть неправильное хранение, в том числе несоблюдение температурного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что после введения в России государственных систем прослеживаемости сократилось число случаев подделки продуктов питания, хотя «хитрые на выдумку» предприниматели продолжают подменять мясо в колбасе и сосисках.