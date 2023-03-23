Правительство Великобритании в рамках программы по оказанию военной помощи Украине согласовало отправку снарядов с обедненным ураном. С соответствующим заявлением выступила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Она сообщила: «Наряду с предоставлением Украине партии танков Challenger 2, мы также будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран».

Иван Шилов ИА REGNUM Снаряды с обедненным ураном

В военной сфере обеднённый уран как правило используется для производства сердечников к подкалиберным противотанковым снарядам, которые могут пробивать толстую броню.

В британском военном ведомстве поспешили заявить, что этот «стандартный компонент» якобы не имеет никакого отношения к ядерному оружию, добавив, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями.

Но американское издание Military Watch Magazine, комментируя заявление Голди, подчеркивает: использование таких снарядов может иметь катастрофические последствия для окружающей среды: выбрасываемые в воздух радиоактивные частицы обеднённого урана могут перемещаться на расстояние свыше 40 км после каждого выстрела и легко попадают в дыхательные пути.

Чем опасен обеднённый уран

Сердечник снаряда представляет из себя стержень (на военном жаргоне — лом) из изотопа урана U-238, который является продуктом переработки урана, используемого в ядерной энергетике. Этот материал сам по себе не может считаться ядерным оружием. Но — подчеркивают эксперты — его применение сопряжено с тяжёлыми последствиями как для окружающей среды, так и для людей.

«Снаряд с урановым сердечником до использования не несёт угрозы для экипажа условного танка или боевой машины. По сути это просто болванка, внутри которой находится длинный сердечник монолитного металла, который не имеет контактов с атмосферой», — пояснил ИА REGNUM кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко.

«Но при попадании в цель сердечник разрушается и часть металла становится пылью, — указал специалист. — Она попадает и в воздух, и в почву, и, как следствие, в почвенную воду. Возникает заражение местности».

UK Ministry of Defence/Global Look Press Танк Challenger 2

Металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, подчеркнул Желтоножко. Обеднённый уран — это тяжёлый металл, источник радиации, так как даже такой изотоп излучает альфа-частицы.

«Естественным путём это заражение почвы не исчезнет, — поясняет Желтоножко. — Поскольку речь идёт о тяжёлом металле, его коррозия под воздействием воды, воздуха может занять крайне длительный срок. Это не месяцы и не годы».

Существует ряд исследований, доказывающих, что в результате длительного нахождения частиц обеднённого урана в почве происходит их перенос в растения, в том числе в корни сельскохозяйственных культур. Таким образом обеднённый уран может попадать непосредственно в пищеварительную систему человека.

В то же время труднорастворимые соединения (например окись или двуокись урана) выводятся из организма на протяжении длительного срока и задерживаются в костных тканях, что может привести к интоксикации организма. В ряде случаев уран также поражает лёгкие и печень человека.

При обеззараживании местности проблема состоит в том, что рассыпанные части боеприпаса довольно сложно собрать и обнаружить, рассказал Желтоножко. Он напомнил, что если бета — или гамма-излучения не задерживаются окружающими предметами, то альфа-излучение — задерживается. Эксперт отметил:

«Источник излучения может быть просто присыпан землёй. Впоследствии его будет трудно обнаружить. Если такой участок будет вспахан, то поднятая пыль может попасть в лёгкие, на слизистую».

Последствия от применения обеднённого урана могут проявиться в долгосрочной перспективе, отметил в комментарии ИА REGNUM специалист по фармакологии и токсикологии, эксперт движения «Сильная Россия» Александр Эдигер.

(сс) U.S. Army photo by Gertrud Zach Боеприпасы для танков Challenger II

«Обеднённый уран имеет два аспекта негативного воздействия. Первый — это грубое поражение печёночных ферментов. Второе — это радиоактивность, она не очень высока, но она есть.

Особое свойство данного металла — это период полураспада, который составляет 4,5 миллиарда лет. Осколки обеднённого урана практически вечно будут проявлять своё токсичное действие».

Эксперт перечислил ряд заболеваний, которые будут проявляться на протяжении поколений.

«В числе негативных эффектов в первую очередь можно назвать тяжёлый иммунодефицит, — указал Эдигер. — Также наблюдается накопление генетических аномалий, в том числе среди детей, которые рождаются на территории, находившейся в зоне поражения подобных боеприпасов. Разумеется, это рост онкологических и гематологических заболеваний».

Кто уже испытал на себе действие «стандартного компонента»

Ранее снаряды с урановым сердечником применялись странами НАТО в войнах в Ираке и бывшей Югославии. Согласно официальным данным, на протяжении двух конфликтов силами НАТО было применено более 900 тысяч боеприпасов, суммарная масса обеднённого урана в которых составляет 300 тонн.

О прецедентах использования боеприпасов с обеднённым ураном на Балканах и в Ираке напомнил Лондону глава МИД России Сергей Лавров. Он также указал на то, что тогда пострадали десятки тысяч людей, отмечался резкий всплеск онкологических заболеваний, на десятилетия была заражена почва.

Анализ зоны поражения снарядов с обеднённым ураном позволил сделать выводы о том, что частицы обеднённого урана обладают большей мобильностью, чем частицы природного урана, что приводит к увеличению зоны поражения металлической пылью.

По некоторым данным, количество онкологических заболеваний в составе контингента НАТО в Югославии было существенно выше средних показателей. «В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы», — напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Места, где авиация НАТО использовала снаряды с обедненным ураном во время бомбардировки Югославии в 1999 году

Существуют также данные о тяжёлых последствиях от применения подобных боеприпасов среди жителей Ирака, однако местные врачи не имеют возможностей для исследования этой проблемы.

«Неоднократно сообщалось о множественных раковых заболеваниях у пациентов, например у пациентов с одновременными опухолями обеих почек и желудка, а это крайне редкое явление. Эти наблюдения в совокупности указывают на чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в Ираке», — приводит Al-Jazeera мнение одного из иракских медиков.

Согласно данным местной статистики, до начала войны в Персидском заливе в 1991 году уровень заболеваемости раком в Ираке составлял 40 на 100 тысяч человек. К 1995 году он увеличился до 800 человек на 100 тысяч, а к 2005 году удвоился и составил не менее 1 600 человек на 100 тысяч жителей.

И похоже, что Запад хочет увидеть подобную картину и на Украине.

«То, что они планируют применять такие снаряды, — это откровенный геноцид, направленный на самих себя. Эти люди, которые говорят, что сражаются за свои территории, свой народ, намерены его травить, причём так, что последствия будут ощущаться на протяжении поколений», — резюмирует Александр Эдигер.

Мария Захарова также задалась вопросом, когда жители Украины поймут опасность для себя от действий «своих же благодетелей» с Запада.

Российская сторона будет вынуждена отреагировать в случае, если Британия поставит Украине снаряды с обеднённым ураном, сказал президент Владимир Путин. «Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», ― указал глава государства.