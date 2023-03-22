Эксперт Олег Желтоножко: разрыв снаряда с обеднённым ураном заразит почву, воду и воздух

Москва, , 17:16 — REGNUM Химическое заражение местности вызовет применение снарядов с обеднённым ураном, заявил 22 марта в беседе с ИА REGNUM кандидат химических наук, военный эксперт Олег Желтоножко.

Радиация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Снаряд с урановым сердечником до использования не несёт угрозы для экипажа условного танка или боевой машины. По сути это просто болванка, внутри которой находится длинный сердечник монолитного металла, который не имеет контактов с атмосферой», — рассказал Желтоножко.

Однако при попадании в цель сердечник разрушается, и часть металла становится пылью, которая попадает и в воздух, и в почву и, как следствие, в почвенную воду. Возникает заражение местности, добавил специалист.

По словам эксперта, металлическая пыль, образовавшаяся в результате применения подобных боеприпасов, становится причиной химического заражения, поскольку обеднённый уран является тяжёлым металлом, и радиационным, так как даже обеднённый уран излучает альфа-частицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров заявил, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.

В Великобритании проблемы в своём решении не увидели. Так, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил, что снаряды с обеднённым ураном якобы будут использоваться ВСУ лишь для «самообороны» и не представляют угрозы для России.