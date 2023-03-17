Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая 16 марта на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил: Тель-Авив ограничен в оказании помощи Украине. Причина — договоренности с Россией по Сирии «о том, что мы не будем сбивать самолеты друг друга», цитировал Нетаньяху ТАСС. Премьер упомянул некую «оборонительную помощь», которую Израиль оказывает Киеву.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Американское издание Axios сообщило со ссылкой на израильских и украинских чиновников: Израиль одобрил экспортные лицензии на возможную продажу Украине средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для подавления дронов. Делегация минобороны Украины недавно посетила Израиль и сообщила о заинтересованности ВСУ также в защите от баллистических ракет, сказал киевский источник Axios.

Израильский министр обороны Йоав Галлант и глава МИД Эли Коэн дали на это добро еще в середине февраля и уведомили Владимира Зеленского во время поездки Коэна в Киев. Ранее отмечалось, что Украина просит системы ПВО «Железный купол» и разрешение на поставки из Европы израильских противотанковых комплексов Spike — что уже явно выходит за пределы «оборонительной помощи».

Тель-Авив ранее отклонял неоднократные оружейные запросы Украины. Но, похоже, сейчас ситуация меняется. Так ли это? Своим мнением с ИА REGNUM поделился сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.

ИА REGNUM: Господин Ципис, почему спустя год после начала СВО зашла речь об оказании израильской помощи Украине?

Саймон Ципис: Во-первых, это, несомненно, давление со стороны США. Во-вторых, по той причине, что Россия не сразу, а сейчас начала использовать в СВО иранские вооружения — беспилотники-камикадзе — в силу их дешевизны и доступности.

Тем больше у Израиля возникает соблазн послать Украине вооружения. Точнее, при помощи израильских операторов этих вооружений оценить на украинском театре боевых действий, как наши военные технологии будут противостоять иранским.

Чем больше Россия их будет использовать, тем больше вооружения Израиль будет поставлять Украине. У Израиля есть явный стратегический интерес — узнать и посмотреть в действии иранские системы вооружений разного вида, чтобы знать, с чём придётся сталкиваться в будущей войне с Ираном — будь то локальная стычка или крупномасштабная война.

Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Система ПВО «Железный купол»

ИА REGNUM: Но если даже допустить, что наша страна и в самом деле получает иранские вооружения, то, по логике, передача западного (или израильского) оружия ВСУ лишь увеличит потребность в иранской помощи.

С. Ц.: Ведь в Израиле понимают и опасаются: чем больше Россия использует иранские системы вооружения, тем больше она сближается с Ираном, и тем больше Россия совместно с Ираном приходит к разработке общего вооружения — а это могут быть и дроны, и системы ПВО, и системы залпового огня, и ракеты. В любом случае украинский конфликт подпитывает иранский ВПК.

Израиль не заинтересован в тесном военном сотрудничестве Москвы с Тегераном. Но у Израиля нет таких рычагов давления, чтобы отодвинуть друг от друга Россию и Иран. Наши отношения с Ираном идут к большему ухудшению, а ядерная программа — прямая угроза. И единственное, на что Израиль может повлиять, — это намекнуть России, что чем больше она будет использовать иранское вооружение, тем больше Израиль будет посылать ВСУ свои вооружения.

ИА REGNUM: Помимо внешних факторов, США и Ирана, что-то влияло на ключевые решения израильских властей?

С. Ц.: Есть тонкий момент. Еврейство на Украине исторически было значимым явлением. Отголоски этого присутствия есть и сейчас: мы знаем, что и в правительстве Украины много министров еврейской национальности, и сам Владимир Зеленский тоже считается евреем, хотя он лишь наполовину еврей. Игорь Коломойский и многие крупные украинские бизнесмены, которые после развала СССР разделили Украину, являются в основном евреями.

У этих олигархов и политиков есть те или иные рычаги давления и то или иное присутствие на территории Израиля. Это может быть бизнес, это может быть политика, это могут быть политические интересы. И у Израиля есть интересы на Украине.

До начала боевых действий это были интересы в виде сохранения еврейской общины, сохранения святых мест — например в Умани Черкасской области.

На Украине также мог действовать целый ряд израильских спецслужб, могли оттуда вести электронную слежку за такими территориями, как Средняя Азия или тот же Иран. Израиль изучал разного вида объекты, оставшиеся от Советского Союза, — возможность, которой союзник США не имел в годы холодной войны.

Когда начались военные действия и Украина обратилась к своим «контактам» с вопросом о помощи, Израиль не мог отказать, поскольку многие годы, особенно после развала СССР, Израиль присутствовал на территории Украины.

Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Петр Порошенко и Игорь Коломойский

ИА REGNUM: Этому интересу не мешал откровенный рост неонацистских настроений на Украине после 2014 года?

С. Ц.: В Израиле, конечно, помнят и историю Холокоста на Украине в годы Второй мировой. Но на первые места вышло сотрудничество в рамках современных тактических и стратегических интересов. Есть еще один абсурдный нюанс — в батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вступали украинцы еврейской национальности, в том числе они участвовали в боях на территории завода «Азовсталь» — и были в итоге освобождены.

Не знаю, понимают ли в России, но в Израиле многим непонятно: почему российский олигарх еврейской национальности вмешался во внутриполитические дела России и поспособствовал обмену пленных «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это парадокс, я с вами согласен, и у меня нет однозначного объяснения этому. По-видимому, стратегическое сотрудничество с Украиной, каким бы оно ни было сегодня, перехлёстывает историческое прошлое. Поколение выживших в Холокосте сошло на нет — даже в Израиле почти не осталось ветеранов и свидетелей тех событий.

ИА REGNUM: Вы упомянули давление со стороны США. На этой неделе The New York Times опубликовала статью Пулитцеровского лауреата Томаса Фридмана, в которой с одинаковой яростью критиковались Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху, названные «плохими лидерами, с которыми случаются плохие вещи». Это признак косвенного давления Вашингтона на кабинет Нетаньяху через СМИ?

С. Ц.: Этот материал перепечатали несколько СМИ. Причина его появления — немножко в другом: она кроется в глубочайшем внутреннем кризисе в Израиле. После пяти выборов и неудач с формированием правительства правый, даже праворадикальный лагерь во главе с Нетаньяху дорвался до власти. И тут же столкнулся с массовым недовольством — оно вызвано конфликтом вокруг судебной реформы. Протесты подавляет полиция.

Американский журналист намекает — Нетаньяху демонстрирует диктаторские замашки, и именно по этой причине его сравнивают с российским лидером, которого США обвиняют в том же. Кроме этого, конечно, сюда можно привязать то, что Нетаньяху и Путин дружат более 20 лет, ведь столько они находятся у власти. У них больше сходства, чем разногласий.

Сергей Гунеев/РИА Новости Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин

ИА REGNUM: NYT упрекает Нетаньяху в том, что он игнорирует «пожелания и ценности своего самого важного союзника — правительства США, диаспоры американских евреев и важного источника экономического роста — иностранных инвесторов». Могут ли лоббисты и инвесторы в итоге «заказать» включение Израиля в военную поддержку Украины?

С. Ц.: Эти люди представляют интересы именно еврейской общины внутри США, но не Израиля. У них внутри есть глубокий раскол. Часть этой общины — это правый лагерь, который выступает за постоянную помощь Израилю и давит на Белый дом, вне зависимости от партийной принадлежности администрации США. Но другая часть общины полагает: у США из-за Израиля все проблемы на Ближнем Востоке, что евреям предназначено жить в рассеянии, но не в своем государстве. У произраильской части есть инструменты влияния на американский ВПК — в силу владения частью компаний на этом рынке.

С утверждениями американской газеты соглашусь лишь частично. Произраильская часть общины лоббирует через Белый дом заказы для своих людей в ВПК. Они считают, что спецоперация России — это и агрессия России против еврейской общины Украины. Но нужно понимать, что у них есть свои материальные интересы, и это далеко не интересы США как государства.

ИА REGNUM: А как израильское общество относится к СВО и к идее, по сути, прямого вовлечение страны в конфликт?

С. Ц.: Есть те, кто поддерживает Россию, и выходцы с Украины, которых уже можно назвать украинско-еврейской общиной в Израиле. Вторые, конечно, выступают за помощь Украине и против России. Наша русскоязычная община переживает очень серьезный раскол.

Но если спросить не выходца из бывшего СССР, а ашкеназа из Европы или еврея-сефарда из Северной Африки — многие не обращают внимания и даже не знают, что идут боевые действия. Есть мнение, что Россия «постоянно с кем-то воюет», и они даже не понимают — с кем в этот раз. В основном всех интересуют внутренние проблемы — терроризм, сектор Газа, ХАМАС, «Хезболла» с севера и угроза из Ирана.