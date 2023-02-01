Взрывы на иранских военных объектах «зацепили» и отношения Тегерана и Киева. В офисе Владимира Зеленского намекнули на расплату Ирана за предполагаемые поставки дронов и ракет России. В Тегеране пригрозили пересмотром отношений к украинскому конфликту и некими «реакциями». Что может скрываться за этой перепалкой, и какие цели преследует каждая из сторон?

Иван Журенков, , 08:39 — REGNUM Позиция Тегерана по конфликту на Украине может измениться после слов Михаила Подоляка (советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского), который фактически заявил, что Киев может быть причастен к атаке на военный объект в городе Исфахан 29 января. Об этом в понедельник сообщил иранский портал Nour News со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Подоляк в одной из соцсетей оставил запись, из которой следовало: атака дронов на объект иранского минобороны в Исфахане и взрыв на предприятии в городе Азаршахр могут иметь отношение к событиям на Украине и к предполагаемой помощи Москве со стороны Тегерана, сообщает РИА Новости. «Украина вас предупреждала», — написал советник главы офиса Зеленского.

В Тегеране слова Подоляка восприняли как угрозу национальной безопасности исламской республики. «Если враждебные заявления Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — передал чиновник — источник издания Nour News.

Но Киев явно не намерен прекращать спекуляции на тему российско-иранского сотрудничества как угрозы безопасности Украины. Представитель командования украинских ВВП Юрий Игнат заявил, что Россия якобы готова получить не только иранские беспилотники, но и ракеты класса «земля — земля» «Фатих» и баллистические ракеты малой дальности «Зульфикар», способные поражать цели на расстоянии соответственно до 300 км и 700 км.

Сообщения о том, что Россия использует в спецоперации боевые БПЛА Mohajer-6 и Shahed-136 иранского производства неоднократно звучали и ранее от представителей Киева и западных стран. В октябре прошлого года The Washington Post заявила, что Иран якобы готовится передать России в дополнение к беспилотника первую партию ракет малой дальности «Фатих» и «Зульфикар». Москва отрицает эту информацию.

БПЛА Мохаджер-6 (Mohajer-6) (с) ИА REGNUM

Посетовав на то, что Украине нечего противопоставить перечисленным вооружениям, Игнат подчеркнул: ВСУ необходимы такие системы противовоздушной обороны как французская SAMP/T или Patriot PAC-3 — сравнительно новая (разработана в 1999 году) модификация американского зенитного ракетного комплекса.

На сегодняшний день нет никаких официальных доказательств того, что Россия покупает у Ирана какие-либо ракеты, сказал ИА REGNUM военный эксперт Сергей Хатылев, бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения ВВС России.

«Эту тему разыгрывают уже давно — второй или третий месяц, но ни одного подтверждающего факта нет, по крайней мере в официальном поле», — отметил Хатылев. По его мнению, потребности в закупках «Фатихов» и «Зульфикаров» у России нет. «Разве что поддержать Тегеран с точки зрения военно-технического сотрудничества, — подчеркивает собеседник. — Но о непосредственной заинтересованности в оснащении иранскими ракетами говорить не приходится. Если взять всю линейку ракет, которые они выпускают, то нет у них таких ракет, которых бы не было у нас. Мы законодатели в области ракетостроения».

Комплекс «Фатих-110» — это модификация иранской же системы «Зильзаль-2», в основе которой лежит советский тактический ракетный комплекс «Луна-М» (разработка еще 1960-х годов). «Зульфикар» — модификация «Фатиха-110» с большей дальностью поражения. С одной стороны, Россия — если допустить факт закупки этих ракет — действительно, не получает каких-то принципиально новых или совершенных вооружений. С другой стороны, высказывается мнение, что (опять-таки, если допустить факт покупки) российская сторона сможет сэкономить на эксплуатации сходных по задачам, но более дорогостоящих оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер».

Как ранее отмечало ИА REGNUM, американские системы ПВО показали уязвимость при столкновении с ракетами иранского производства — в частности, не лучшим образом показали себя поставленные Саудовской Аравии ЗРК Patriot при попытке отразить ракетные атаки йеменских повстанцев-хуситов.

RIA 676763.MR.900 © Игорь Зарембо/ РИА Новости

В этом свете логично выглядит запрос Киева на получение более совершенных, чем «стандартные» Patriot, систем ПВО американского и французского производства. Хатылев, впрочем, считает маловероятным, что США предоставят Киеву современные комплексы Patriot PAC3 — примерно сопоставимые с нашими С-400. Предыдущие же модификации «Пэтриотов» однозначно проигрывают комплексам С-300, подчеркивает эксперт. «Мы не раз с 1992 года предлагали американцам на практике сравнить С-300 и Patriot — ставим одинаковые мишени и оцениваем эффективность уничтожения цели. Ни разу американцы не согласились, потому что знают, что Patriot проиграют комплексу C-300. И наши ракеты как летали, так и летают», — рассказал Хатылев.

Задача, которую преследует Киев, понятна: прикрываясь заявлениями об опасных поставках иранских БПЛА и ракет российской стороне (или искренне веря в реальность таких поставок), вытребовать у Запада более совершенные системы ПВО.

Но совершенно маловероятно то, что Украина каким-либо образом причастна к атакам на производителя этих вооружений Иран, подчеркивают эксперты. Сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин согласен с версией (которую высказывают и западные СМИ) о том, что за нападениями на военный объект в Исфахане и завод в Азаршахре стоит Израиль.

Старший научный сотрудник Центра изучения стран БСВ ИВ РАН Владимир Сажин © Илья Питалев/ РИА Новости

«Скорее всего, была проведена очень серьезная, очень тщательная операция израильской разведки. Не исключено, что в ответ на террористические акты в Иерусалиме. Израильские комментаторы говорят, что главной целью был завод в Исфахане, который производит ракеты, чего очень опасается Израиль», — сказал Сажин ИА REGNUM.

«Но так получилось, что это предприятие производит и ракеты, и беспилотники. Таким образом, цели Израиля совпали с целями Украины — просто так получилось, — подчеркнул эксперт. — И конечно, украинская сторона, которая страшно недовольна сближением Тегерана и Москвы в военно-технической сфере, использовала это совпадение для того, чтобы показать Ирану, что он неправильно поступает в отношении российско-украинского конфликта».

Что касается «разных реакций», которыми Иран грозит Украине, то это, по мнению Сажина, не более, чем политические игры, «дипломатические, пропагандистские штучки, политический шум и не более того». Как полагает Сажин, Тегеран не будет предпринимать ничего серьезного против Украины. Тем более что самому Ирану сейчас, мягко говоря, не до Украины, отмечает востоковед.

«Иран находится в очень сложном внутриполитическом и внутриэкономическом положении», — указал Сажин. Он напомнил о том, что инфляция в стране, по официальным данным, достигла (или по мнению ряда иранских экономистов) и превысила 50%. Курс иранского реала к доллару упал с 400 тыс. до 450 тыс. В бизнес-кругах всё чаще звучат призывы договариваться с США ради снятия санкций, душащих экономику, — и политической элите приходится учитывать эти мнения, отметил эксперт.

«В Тегеране огромный раскол в элите по вопросу, что делать и куда идти? Двигаться на Запад или еще сильнее сближаться с Москвой? Причем эта дискуссия идет на высоких уровнях», — отметил Сажин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси © Сергей Савостьянов Источник/POOL/РИА Новости

Обвинения в адрес Тегерана в поставках вооружений России (и следовательно, в косвенной поддержке действий Москвы на Украине) — это лишний повод к сохранению или ужесточению санкций. Кроме того, в Киеве и на Западе действительно всерьез опасаются, что верх в Тегеране одержат сторонники сближения с Россией.

Такие силы в исламской республике есть. По мнению Сажина, речь идет о Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). «Это государство в государстве. Это сила, которая является и военной, и разведывательной, и самое главное — финансово-экономической, — пояснил эксперт-иранист. — Есть данные, что КСИР контролирует до 25-30% всей экономики Ирана. Вся военная промышленность находится в руках корпуса. Начиная с 2011 года, когда против Ирана были введены очень жестокие санкции, КСИР создал систему обхода этих санкций и перевернул поток «серых» и «черных» долларов на себя. И поэтому он заинтересован в сохранении санкций».

Не следует преувеличивать степень готовности подобных сил продвигать именно что союзнические отношения Тегерана с Москвой, заметил собеседник. «Речь идет только о временной заинтересованности на базе антиамериканизма и антизападничества — и конечно, сильное давление санкций», — заметил Сажин. Но, по всей видимости, даже перспектива сугубо деловых контактов по военно-технической линии всерьез обеспокоила Киев и его партнеров.