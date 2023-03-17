В четверг, 16 марта, президент Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Одним из первых моментов, отмечаемых комментаторами, является легкость и непринужденность общения главы государства с бизнесменами. Путин с иронией «жаловался» на произвол главы РСПП Александра Шохина (выбиравшего тех, кто мог задать главе государства вопрос), обыгрывал слова «посадки» и «правый сектор» и постоянно срывал аплодисменты в зале. При этом путинские шутки отнюдь не являлись частью обязательного популистского имиджа (как, например, у американских политиков), они, скорее, отражали то чувство облегчения, которое сейчас возникло как в Кремле, так и у российского делового сообщества. Облегчения от того, что прогнозы начала 2022 года не сбылись.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Санкции, конечно, повлияли на российскую экономику. Да, Россия сейчас вынуждена продавать нефть по меньшей цене, чем могла бы. Да, в стране возник бюджетный дефицит. Да, часть западных поставщиков ушла из России. Однако доллар не вырос до 200 рублей, бюджет не рухнул, промышленность не закрылась, а экономика не схлопнулась. Компании переориентировали часть внешнеторговых операций и импорта технологий на серые схемы, в результате чего готовы работать и зарабатывать. «Бизнесмены выстояли под ударами санкций и ждут крупных заказов от государства в области ВПК и технологий, замещающих западные. Вот поэтому Путин весело шутил. И поэтому миллиардеры весело смеялись. Выжили», — пишет российский политолог Сергей Марков.

Во многом это, конечно, объясняется той системой, которая была создана президентом и регулярно критикуемым российскими консерваторами финансово-экономическим блоком правительства. «Россия готовилась к санкционной агрессии с 2014 года. Создавалась собственная система безналичных переводов, повышалась продовольственная безопасность, выстраивалась торговля со странами вовне ЕС и НАТО, — поясняет ИА REGNUM глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. — Экономический блок и крупный бизнес России позволили как минимум выиграть первую битву».

Цитата из видео пленарного заседания РСПП. 2023. Россия Владимир Путин принял участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. 16.03.2023

Однако оптимизм президента объясняется не только тем, что мы выжили, но и тем, какие перспективы сейчас возникли перед страной.

Прежде всего, в плане «ремонта» экономической системы.

«Да, встряска оказалась масштабной, с одной стороны. Но с другой — наконец, мы начали решать проблемы тех отраслей, которые должны были решать еще лет 15–20 назад.

Как говорится, гром грянул, мужик начал креститься», — пишет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

По сути, глава государства предлагает перевести страну на новую модель экономического развития. Ту, которая обеспечит устойчивость экономики, а также поможет преодолеть беспрецедентное и долгосрочное воздействие западных санкций.

Эффективность и развороты

Элементами этой экономики, в частности, является высокая эффективность производства. «Значительный эффект от бережливого производства есть на предприятиях ОПК. Знаю, что многие крупные компании, включая такие как «Росатом», «ГАЗ», КамАЗ и многие другие, так же применяют эти подходы на своих производствах», — отметил Путин.

«ГАЗ» действительно есть за что похвалить: компания ещё с середины нулевых использует современную производственную систему, основанную на стандартах Toyota Production System. Это повышает эффективность завода. Например, оптимизация заводского пространства и модернизация рабочих процессов позволила «ГАЗ» выстроить все производство в одном корпусе и высвободить три других. Компания получила два эффекта: повышение КПД и экономию на содержании — порядка 80 млн руб», — поясняет российский политтехнолог Марат Баширов.

Кроме того, одним из экономических трендов станет рост товарооборота с новыми партнерами (прежде всего восточными), а также быстрая и эффективная замена ушедших из России компаний. Вероятно, первый процесс займет как минимум годы. Ведь необходимо очень много сделать с точки зрения логистики и выстраивания отношений — все-таки российский бизнес привык работать в западной деловой среде. Второй процесс можно завершить гораздо быстрее. Прежде всего за счет российского бизнеса, которому глава государства предлагает занять освободившиеся ниши.

«В нынешних условиях перспективно машиностроение, особенно станкостроение, чтобы обеспечить воспроизводство своих промышленных линий. Очень нужна собственная микроэлектроника, над чем мы работаем сейчас вместе с Китаем. По мере освобождения от оккупации украинского чернозема открывается все больше возможностей в агробизнесе, вплоть до контроля всего рынка зерна на континенте», — указывает Мендкович.

Это далеко не все перспективные направления. Как констатировал президент, «сегодня в России открываются огромные возможности практически для любого направления деятельности, для любого бизнеса, для запуска перспективных, долгосрочных проектов и на потребительском рынке, и в высокотехнологичном секторе, в туризме, во многих других отраслях экономики».

Так что каждый может найти себе незанятую нишу по душе, если, конечно, не будет долго думать. «Сейчас возможностей, перспектив для развития бизнеса и его расширения ещё больше, и российский бизнес не должен их упустить, а то, не ровен час, и некоторые ушедшие компании захотят вернуться. Ситуация, без преувеличения, уникальная для многих наших компаний. Своевременное инвестиционное решение сегодня, безусловно, сторицей окупится завтра», — пояснил Путин и добавил, что государство тут поможет всем, чем может.

По инициативе главы государства уже был принят целый пакет мер поддержки, в частности предусматривающий промышленную ипотеку. Ну а также ряд законов, упрощающих старт новых проектов и расширение уже действующих.

При этом вложение в российскую экономику для отечественных бизнесменов не только эффективно, но, что сейчас немаловажно, безопасно. Куда безопаснее, чем держать свои деньги на западных счетах и в западных активах.

«Очень часто слышал: «там надежнее». А теперь?»

Этот, казалось бы, риторический вопрос задавал президент тем, кто как минимум слышал о массовом отъеме денег российских бизнесменов в США и других западных странах (речь идет о десятках миллиардов евро).

В свою очередь, государство готово предпринимать большие усилия для того, чтобы бизнесмены в России себя чувствовали безопаснее и комфортнее. Президент уверен, что сейчас нужно приложить все усилия в деле формирования среды для предпринимательской деятельности. В частности, продолжить снижение административных барьеров.

Новая роль

Но — при всем понимании вреда бюрократии — не менее важными барьерами на пути развития предпринимательства являются все-таки барьеры психологические. В глазах значительной части населения образ бизнесмена имеет скорее негативный, нежели позитивный окрас.

Владимир Путин в рамках новой экономической модели предлагает этот образ менять. Он предложил бизнесу не только заняться социальными функциями, но и рассказывать о них. Например, обдумать идею ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. «В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества», — пояснил президент.

Здесь речь идет не только о имиджевой реабилитации — о выбрасывании на помойку истории образа предпринимателя 90-х (жадного вора в малиновом пиджаке, стремящегося украсть «всё, что плохо приколочено»). И даже не только о перестройке экономической модели. Речь о более глобальном процессе — об изменении структуры общества. Общества, в котором собственник и предприниматель должен составлять его костяк, что в свое время и пытался сделать регулярно цитируемый президентом Петр Столыпин.

Национально ориентированный бизнесмен — это не только создатель дополнительного продукта и поставщик рабочих мест, но и патриот во всех смыслах этого слова. На съезде РСПП Путин развивал тот образ предпринимателя будущего, который был в общих чертах озвучен им еще на послании Федеральному собранию. Образ настоящего гражданина страны, направляющего свой талант на общественное благо и заботящегося о своей репутации. Гражданина, который не отделяет себя ни от своего народа, ни от того региона, где работает его компания. Гражданина, который не только заинтересован в усилении и процветании государства, но и который делает в этот процесс свой вклад.

«Нам важен бизнес, который заботится о трудовых коллективах, о своих сотрудниках, создаёт комфортные условия для работы и инвестирует в развитие знаний и навыков специалистов, уделяет особое внимание их семьям, детям, хорошо понимает, что благополучие семьи — это основа демографического развития, роста рождаемости, продолжительности жизни», — объяснил президент.

Такие люди в России есть. Именно такие, собственно, и остались в стране, а не сбежали из нее после начала СВО. И президент включает сейчас для них зеленый свет.