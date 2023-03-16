Путин на заседании РСПП заявил, что в России нет правого сектора

Москва, , 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в шутку напомнил главе РСПП Александру Шохину, что в России «нет правого сектора».

Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (слева направо) на XVII Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ©Сергей Бобылев/ТАСС

Диалог произошел, когда один из участников заседания попросил задать президенту еще один вопрос. «Имейте совесть, у нас еще правый сектор [зала] есть», — сказал Шохин.

«Правый сектор — это не у нас», — ответил ему президент.

Как сообщалось ранее, в своем выступлении на пленарном заседании РСПП Владимир Путин предложил учредить премию для самых социально ответственных компаний России.