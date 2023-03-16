Путин напомнил Шохину, что в России нет правого сектора
Москва, 16 марта 2023, 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин 16 марта на пленарном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей в шутку напомнил главе РСПП Александру Шохину, что в России «нет правого сектора».
Диалог произошел, когда один из участников заседания попросил задать президенту еще один вопрос. «Имейте совесть, у нас еще правый сектор [зала] есть», — сказал Шохин.
«Правый сектор — это не у нас», — ответил ему президент.
Как сообщалось ранее, в своем выступлении на пленарном заседании РСПП Владимир Путин предложил учредить премию для самых социально ответственных компаний России.