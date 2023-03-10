Возможные поставки западных истребителей Украине приведут к прямой вовлеченности НАТО в конфликт. Об этом 9 марта заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive американского журналиста Джексона Хинкла.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НАТО

Но эти поставки — практически свершившийся факт. В тот же день, 9 марта, входящая в НАТО Польша ответила согласием на предложение другой участницы альянса — Словакии передать Украине партии истребителей МиГ-29. Речь идет о самолетах, стоявших на вооружении этих двух государств, поясняет RT.

Об отправке натовских самолетов на Украину было известно заранее. Глава словацкого минобороны Ярослав Надь проинформировал об этом еще в январе и дополнительно напомнил неделю назад. Таким образом, одна из стран НАТО ответила на запрос президента Украины Владимира Зеленского. В США уже начата программа подготовки украинских лётчиков для истребителей F-16.

Предостережения Западу, подобные тому, что сделал Полянский, исходили от МИД не единожды, в том числе и за последние недели. 2 марта замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил: возрастающее вовлечение США и НАТО в вооруженную конфронтацию на Украине «чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями».

Жестче высказывался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале: «Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями».

Но, судя по заявлению главы военного комитета НАТО Роба Бауэра, альянс готов к прямой конфронтации с Москвой. При этом из слов адмирала Бауэра следует: в НАТО не считают, что поставки оружия Киеву сами по себе являются эскалацией конфликта с Россией.

Складывается впечатление, что Вашингтон и Брюссель (а значит и восточноевропейские члены НАТО) оставляют без внимания предупреждения, звучащие из Москвы. «Ситуация, когда наши оппоненты что-то делают, мы предупреждаем, а они все равно делают, создает безразличное отношение к любым предупреждениям», — констатировал в комментарии ИА REGNUM Сергей Черняховский, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ.

Wang Xiaojun Xinhua Global Look Press МиГ-29 ВВС Словакии

С критериями «прямой вовлеченности» НАТО в военный конфликт следует определиться, подчеркивает член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев.

«Весь вопрос в том, откуда те же истребители МиГ-29 будут стартовать. Если с украинских аэродромов, это одна тема. Эти самолеты будут сбиты. Если же истребители будут взлетать с аэродромов стран НАТО, то тогда можно будет говорить о прямой вовлеченности Североатлантического альянса в конфликт», — сказал Гурулев ИА REGNUM.

Второй вариант, по мнению собеседника, вполне реалистичен, учитывая, что «украинская инфраструктура не готова на данном этапе к приему этих самолетов» — значит, может быть задействована инфраструктура НАТО.

Сами по себе поставки МиГ-29 Киеву, по мнению депутата, — «это не та угроза, на которую стоило бы резко реагировать».

Красной линией должно стать не наличие у ВСУ самолетов, а недопустимость вылетов переданных ВСУ самолетов с аэродромов натовских стран, указывает генерал-лейтенант.

В этом случае «аэродромы стран НАТО становятся законной целью для наших ударов, а высокоточное оружие, которое мы имеем, вполне достает все эти аэродромы», подчеркивает Гурулев. Логическим следствием из таких действий альянса оказываются удары по аэродромам в тех же Польше и Словакии, также указывает Черняховский. Он отметил, что так бы поступил Израиль.

Но, безусловно, есть разница. Ни Израиль, ни его оппоненты не относятся к числу ядерных держав. Перспектива нанесения Россией ответного удара по польскому или словацкому аэродрому, то есть по территории страны — члена НАТО, чревата реальным столкновением РФ и альянса (читай — Третьей мировой войной с применением стратегического ядерного оружия), по идее должна быть сдерживающим фактором для альянса.

(сс) Alan Wilson МиГ-29 ВВС Словакии на авиабазе Радом в Польше

Весомым аргументом для Запада могло бы стать быстрое и убедительное завершение СВО, добавил Черняховский. Пока же очевидно, что вслед за предупреждениями должны следовать конкретные действия, «в противном случае на предостережения просто перестанут обращать внимание», резюмировал политолог.

Куда следует бить

Вполне доступное для ВКС и сухопутных сил конкретное действие — удары по объектам размещения самолетов на самой Украине, соглашаются с депутатом Гурулевым военные специалисты.

Для такой цели годятся лишь несколько аэродромов, пояснил источник ИА REGNUM — ветеран боевых действий и эксперт в сфере ВВС. Это: базы «Миргород» (Полтавская область), «Озерное» (Житомирская область), «Вознесенское» (Николаевская область) и «Староконстантинов» (Хмельницкая область), а также аэродром смешанного базирования города Луцка.

«Если учесть, что «Миргород» и «Вознесенское» находятся слишком близко к российской территории, то остаются только базы в центре и на западе Украины, — отметил наш источник. — Можно «работать» оттуда, но получается слишком далеко. Вывод: им нужно создавать новый объект, который будет и достаточно удалён от фронта, и в то же время — достаточно близко, чтобы авиация могла выполнять оперативные задачи».

Собеседник полагает, что самолеты, переданные альянсом, скорее всего, разместят в центральной Украине. «Можно ввести в строй базы в Василькове и Белой Церкви (аэродром «Гайок»). И ещё, чем чёрт не шутит, можно попробовать разместить военную технику в аэропортах Киева. По крайней мере, киевский регион плотнее всего прикрыт средствами ПВО, и там размещение самолётов выглядит логичным», — указал эксперт.

U. S. Air Force Истребитель F-16

Надо ожидать, что ВСУ передадут и истребители, и ударные самолеты, добавил собеседник ИА REGNUM. Об этом свидетельствует публикация Politico от 7 марта, где говорилось: к поставке на Украину готовятся американские ракеты «воздух — воздух» AIM-120. Истребители МиГ-29 плохо подходят для адаптации этих ракет, следовательно украинские ВВС нуждаются в поставках новой авиационной техники. Поэтому вполне реалистичен вариант, при котором Киев получит как устаревшие F-15 и расконсервированные F-14, так и более современные F-16, полагает собеседник.

«Не 120–150, как просит Киев, но 30–40 всем миром наберут, — прогнозирует собеседник. — Как с танками. Все смеялись, что «Леопарды» поставляют по 10–15 штук. А вместе получаются сотни. Поэтому если они подготовят базы и обслуживающий персонал, дальше их уже ничто не ограничивает от поставок. А значит, единственное, что может остановить процесс милитаризации Украины, — это наш упреждающий удар».