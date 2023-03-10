New York Times: Системы ПВО Украины бессильны против российских «Кинжалов»

Москва, , 15:19 — REGNUM Россия имеет возможность относительно легко пополнить запасы гиперзвуковых ракет воздушного базирования «Кинжал», «даже несмотря на то, что при атаке 9 марта было задействовано больше ракет, чем обычно». Об этом пишет 10 марта The New York Times в материале, посвященном массированному удару возмездия высокоточным оружием (перевод ИА REGNUM).

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» © Евгений Биятов/РИА Новости

Нынешняя «волна» стала самой большой по количеству единовременно выпущенных средств поражения — в том числе, было задействовано как минимум шесть «Кинжалов», отмечает американское издание со ссылкой на ВВС Украины.

В NYT признают: системы ПВО не справляются с российским ракетным ноу-хау. Издание напоминает, что Россия изначально разработала «Кинжал» для преодоления американских систем противоракетной обороны и указывает, что ракета достигает скорости 10 Махов (в десять раз выше скорости звука) и выше. Пентагон утверждает, что она запускается боевыми самолетами МиГ-31.

Такая скорость делает традиционные системы ПВО практически бесполезными, поскольку к моменту обнаружения ракет наземными радарами они уже почти достигли цели, разъясняет своим читателям The New York Times. Издание упоминает и, собственно, само ноу-хау гиперзвуковой ракеты.

Гиперзвуковой аппарат доставляет свою боеголовку к нижней границе космоса — на верхней границе традиционной ракеты дальнего действия. После отделения ракета использует гравитацию для достижения огромной скорости при спуске на землю. Транспортироваться она может беспилотным аппаратом или крылатой ракетой, которая использует гравитационное ускорение для зажигания специального двигателя «скрамджет».

Но «Кинжал» работает иначе, подчеркивает The New York Times. Это модифицированная версия баллистической ракеты малой дальности «Искандер» (разработанной для запуска с наземных пусковых установок, расположенных на грузовиках). Запуск ракеты с борта военного самолета на большой высоте, а не с земли, позволяет использовать больше топлива для достижения более высоких скоростей.

Помимо способности развивать гиперзвуковую скорость после запуска с воздуха, «Кинжал», как считается, ведет себя как ракета наземного базирования «Искандер», то есть может маневрировать, затрудняя перехват. Некоторые «Искандеры» также могут выпускать ложные цели перед ударом, предназначенные для того, чтобы еще больше запутать радары ПВО, указывает NYT.

Как и у любой гиперзвуковой ракеты, траектория полета «Кинжала» пролегает в самых верхних областях земной атмосферы, а затем по дуге возвращается к Земле для более тонких маневров. Ракета может быть обнаружена космическими датчиками, хотя — указывает NYT — представители американских оборонных ведомств признают, что эти системы недостаточны для борьбы с гиперзвуковыми ракетами.

Относительно простое пополнение арсенала «Кинжалов» возможно благодаря тому, что это — модифицированная версия «Искандера». Поэтому его производство может быть проще, чем, например, создание большего количества ракет морского базирования «Циркон», которые приходится производить с нуля, делает вывод The New York Times.

Массированный удар возмездия был нанесен в ответ на организованные Украиной террористические акции в Брянской области, проинформировало 9 марта Минобороны России. Были поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, предприятия ВПК и обеспечивающие их объекты энергетики.

При атаке 9 марта «Кинжалы» могли быть использованы против группировки ВСУ на линии боевого соприкосновения, предположил военный эксперт Алексей Леонков в комментарии «Известиям». В частности, удар мог быть нанесен по военной технике, которая сейчас активно передается странами НАТО и накапливается в тылу.