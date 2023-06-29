За первые восемь недель нынешнего года в России заметно снизились продажи того, что называют потребительской электроникой — бытовых устройств от смартфонов до наушников. В штуках падение составило почти 12%, а в деньгах доходит до 40%, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на поставщиков и торговые сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

С начала года сократился и ввоз так называемых серых (то есть контрабандных) смартфонов. Эксперты объясняют это налаженной работой параллельного импорта. Прежде контрабанда росла довольно быстрыми темпами — с 1,6 млн в 2021-м до 7,8 млн в прошлом году. Теперь, когда рынок адаптировался, уже нет необходимости насыщать его любой ценой. Но зато продавцы столкнулись с падением спроса.

У поставщиков и производителей бытовой техники образовались крупные запасы товаров на складах на фоне большого спроса весной 2022 года, отмечал «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Год назад компании начали активно заказывать новые партии бытовой техники, опасаясь приостановки поставок и дефицита. Но теперь продавцы столкнулись с затовариванием — продажи сократились на 30%, а в 2023 году могут упасть еще на столько же.

В экспертном сообществе бытуют две главные версии того, почему россияне не спешат покупать новую электронику.

Первая версия — падение личных доходов или ожидание такого падения, что побуждает людей больше экономить.

Ситуацию едва ли можно объяснить тем, что граждане не готовы переходить на китайские аналоги тех брендов, которые покинули Россию, сказала ИА REGNUM Ольга Кузина, профессор кафедры экономической социологии факультета социальных наук ВШЭ.

«Скорее причина в том, как у граждан обстоят дела с деньгами. В условиях, когда ожидания будущего негативные, люди стараются экономить и создать себе финансовый резерв, — сказала Кузина. — Экономить начинают не только на электронике, но и на многом другом. Например, на новых автомобилях, отпусках, досуге и прочем. При этом самая неэластичная категория трат — это затраты на образование. Даже если всё совсем плохо, россияне копят деньги и стараются, чтобы их ребенок получил диплом».

Ibcongress.ru Ольга Кузина

Мнение эксперта подтверждается данными соцопроса, который провел исследовательский центр Supejob. Каждый третий респондент (32%) сообщил, что делает накопления на случай потери всех источников дохода. Создание накоплений «на будущее детей» — один из приоритетов (четвертое место в списке целей откладывания средств, 16% опрошенных). В то же время в покупку автомобиля готовы вложиться только 8%, а в дорогие вещи — 7%.

Ожидания людей, безусловно, зависят от способности властей гарантировать сохранение доходов населения, отмечает Кузина.

Президент Владимир Путин в своих недавних выступлениях говорил о поддержке участников СВО, мобилизованных и их семей, о повышении минимальной зарплаты, напомнила собеседница. Добавим, что глава государства поручил правительству до 1 июня увеличить МРОТ так, чтобы это повышение опередило темпы инфляции. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Иными словами, общество получило сигнал о том, что государство готово поддержать его в сложных меняющихся условиях», — отмечает Кузина.

«Если население действительно поддержат и доходы не будут снижаться радикально, тогда население воздержится от дальнейшей экономии, — рассуждает собеседница. — Любой человек, согласно экономической теории, старается поддерживать потребление на привычном для него уровне. И если нет панических ожиданий, что завтра будет полный швах, люди не торопятся отказываться от привычных им вещей».

При этом, отмечает аналитик, надо учесть инфляционные ожидания общества. «Что будет с инфляцией? Если она разгонится и будет двузначной, это повышение доходов окажется лишь номинальным, и по факту его никто не почувствует», — призвала не забывать Кузина.

По экспертным прогнозам Центробанка, инфляция в этом году составит 6%. Но речь в данном случае идет об общественных ожиданиях и о страхах. Судя по индексу восприятия инфляции ВЦИОМ, 36% опрошенных считают обесценивание денег умеренным, но 32% говорят об «очень высокой инфляции». Впрочем, в марте 2022-го об «очень высокой инфляции» сообщали 62% опрошенных, так что тенденция скорее позитивная.

По второй версии, изменение покупательского поведения вызвано сугубо психологическими факторами.

«В первую очередь сработала психология, — сказал ИА REGNUM Алексей Зубец, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве.

Цитата из видео с канала: News Front Алексей Зубец

«Ведь реальные доходы населения, если верить Росстату, за прошлый год упали лишь на 1%. А реальные зарплаты выросли», — подчеркивает собеседник.

Прогнозы аналитиков по номинальной зарплате и инфляции предполагают, что в 2023 году реальная зарплата вырастет на 1,0%, в 2024 году — на 2,3%, говорится в уже упомянутом экспертном опросе ЦБ.

«То есть денег у народа осталось столько же, сколько и было.

А в некоторых случаях даже прибавилось», — делает вывод Зубец. Значит, падение спроса на смартфоны и другие высокотехнологичные брендовые продукты вызвано не столько экономическими, сколько психологическими (и маркетинговыми) причинами.

В определенной степени это результат ухода западных брендов с рекламного рынка, — полагает Зубец. — «Из телевизора» ушла история о том, что для того, чтобы быть счастливым, надо покупать разные технологические новинки. Соответственно, у вас возникает вопрос: надо ли покупать новые наушники или еще год попользоваться старыми? И с точки зрения нормального поведения нормального потребителя следует оставить то, что есть, если нет острой необходимости менять».

На рынке бытовой техники произошло затоваривание, но какого-то сильного потребительского стресса нет, считает эксперт. «Есть неготовность тратить деньги, если старая техника еще пригодна к эксплуатации. Поэтому продажи электроники в 2023 году будут расти, но не быстрыми темпами, и объем рынка бытовой техники нескоро восстановится к уровню 2021 года. Просто избыточное потребление уходит в прошлое, так как снизилось рекламное давление», — заявил Зубец.

Цитата из видео с канала: OTYRAR Покупатели в магазине бытовой техники

При таком развитии событий ретейлеры, как полагает Зубец, будут предлагать разные варианты рассрочки, скидки и так далее.

«Едва ли можно сказать, что 2023 год станет годом скидок, но то, что скидок будет больше, — это очевидно,

— прогнозирует экономист. — Также и количество товаров, которые продают через магазины, будет сокращаться, а часть магазинов будет закрываться. Но сильного роста безработицы можно не ждать, так как в России достаточно рабочих мест».