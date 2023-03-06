Москва, , 15:42 — REGNUM На рассмотрение депутатов Государственной думы РФ внесли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Такую сумму МРОТ могут установить в России уже в будущем году. Авторами законопроекта являются представители фракции КПРФ в Госдуме — глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина и замглавы этого комитета Мария Дробот.

Швея Александр Погожев © ИА REGNUM

В тексте законопроекта говорится об установлении «минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц». Уточняется также, что с его принятием возрастут расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Так, в следующем году на эти цели могут потратить 18,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству России до 1 июля 2023 года повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы повышение опережало темпы инфляции в стране.

Также сообщалось, что в январе 2023 года депутаты фракции ЛДПР предлагали установить минимальный размер оплаты труда в сумме 20 тыс. рублей в месяц. Однако поддержки среди своих коллег не нашли.