«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся всё более очевидными», — заявил депутат Европарламента, бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

24 февраля Евросоюз ввел против России новый, уже десятый по счету, пакет санкций, приуроченный к годовщине начала спецоперации на Украине. Антироссийские торговые ограничения Еврокомиссия оценила в 12,7 млрд евро, при этом 1,3 млрд евро из этой суммы приходится на российский импорт. При этом в Евросоюзе признали — теперь экспорт из ЕС в Россию сократился почти наполовину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан практически на 60%, отмечает РИА Новости. Только за первое полугодие 2022-го доход от вывоза товаров в России рухнул более чем на 30 процентов — с 41,1 млрд до 28,4 млрд евро.

С другой стороны, Киев остался недоволен. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ввод десятого пакета, заявил, что ждет «решительных шагов против «Росатома» и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор».

Брюссель уже сейчас «переключает свое внимание с принятия новых санкций против России на обеспечение соблюдения существующих», отмечает европейский филиал аналитического издания Politico в публикации от 1 марта. Эту смену подхода в тот же день открыто подтвердил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, заявивший: Евросоюз хочет прибегнуть к жесткому контролю за соблюдением уже введенных ограничений. Также сообщалось, что страны G7 работают над созданием нового инструмента для ужесточения контроля над соблюдением антироссийских ограничений. О введении каких-либо новых секторальных санкций, заметим, речи не идет.

«Новый подход в первую очередь обусловлен давлением политических элит по всему ЕС (кроме «ястребов» — прибалтов и Польши)», — констатируют эксперты европейского Politico. Издание отмечает: в большинстве столиц ЕС полагают, что для новых санкций против Москвы больше нет ресурсов, констатирует Politico.

Дальнейшее ужесточение антироссийских мер провоцирует и дальнейшие разногласия внутри ЕС, указывает евродепутат и бывший французский министр Мариани. О некоторых вопросах в ЕС «публично не говорят», однако именно из-за них десятый пакет санкций против России может стать последним.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Владимир Зеленский выступает перед Европарламентом

Между членами «европейской семьи» есть противоречия по поводу поставок природного газа, трудностей с которыми хотят избежать Австрия, Венгрия и Словакия, напоминает Мариани. Кроме того, проблематично согласование ограничений по гражданской атомной промышленности — тех самых санкций против «Росатома», которые требует принять Зеленский. 19 реакторов, обслуживаемые корпорацией «Росатом», обеспечивают энергией пять стран Европы, подчёркивает Мариани и напоминает — до 20% урана для АЭС стран Евросоюза импортируются из России.

Поэтому неудивительно, что ЕС и даже инициатор санкций США мало-помалу сдают назад по отдельным особо чувствительным для себя позициям. Еще до принятия 10-го пакета санкций европейские страны отказались от санкций против российской алмазной промышленности. Что-то удалось включить лишь после долгих споров: так, синтетический каучук, от которого зависит автопром ЕС, попал под санкции лишь по настоянию Польши, которая иначе отказывалась согласовать десятый санкционный пакет.

Впрочем, в любых правилах могут найтись исключения. Ранее Брюссель вывел из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России. В 2022 году минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, лекарствам и медоборудованию. В этой связи звучат мнения: если последствия санкций будут болезненными для инициаторов этих ограничений, их отмена может продолжиться.

На Западе признают, что Россия обходит введенные ограничения «в промышленных масштабах». Такой термин употребил лондонский The Economist, изучив российский экспорт нефти после «санкционного залпа» со стороны Евросоюза. «Как и ожидалось, Китай и Индия забирают большую часть баррелей, на которые распространяется эмбарго. Но есть сюрприз: подскочил объем грузов с неизвестным направлением», — отмечает Economist, намекая — получатели груза находятся на Западе. Крупные американские и европейские игроки отказались от торговли, отгрузки и страхования российской нефти. Но на их место пришли «таинственные новички» с офисами в Гонконге и Дубае, констатирует британское издание. Оно указывает: на перепродаже российских углеводородов в Европу наваривают капитал Оман и ОАЭ (закупившие топлива больше, чем за три года до того), но и Россия не остается внакладе.

Виталий Тимкив/РИА Новости Нефтяные танкеры

США в качестве инструмента противодействия использовали и будут использовать вторичные и косвенные санкции, «запрещая Европе взаимодействовать не только с Россией, но и со странами, которые, по их мнению, санкционный режим нарушают» сказал ИА REGNUM политолог Александр Асафов. «Это еще один американский экономический инструмент сдерживания уже не России, Китая, а непосредственно Европы», что становится дополнительным раздражающим фактором для европейского бизнеса, указывает эксперт.

В 2022 году стоимость российского экспорта в Европу увеличилась, а российская оборонная промышленность в определенной мере смогла заместить иностранные компоненты. Ранее МИД РФ охарактеризовал антироссийские санкции ЕС как «инструмент, который не сработал».

«Евросоюз, остающийся в плену своих заносчивых представлений о России, ошибся во всех прогнозах о последствиях «удушающих» санкций. Так будет и на этот раз. Каждый следующий «пакет» всё нагляднее демонстрирует одно: антироссийские рестрикции ­ — это инструмент, который не сработал», — приводит сайт российского МИД слова официального представителя ведомства Марии Захаровой.

«Но это не значит, что нам нужно расслабляться и увлекаться шапкозакидательскими настроениями», — сказал ИА REGNUM программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев. Он подчеркнул: десятый санкционный пакет — сам по себе достаточно большой, но внимание следует обратить не на ЕС, а на санкции со стороны США и отработанную Вашингтоном «практику преследования за нарушения санкционного режима». Разногласия внутри ЕС при введении новых санкционных пакетов — и по закупкам каучука, и по нуждам атомной отрасли — в целом удается согласовывать, не без давления Соединенных Штатов, указал эксперт.

Поэтому, считает Тимофеев, можно ожидать, что давление не прекратится. «И это говорит о том, что нужно активно работать над системой расчетов с зарубежными дружественными странами, независимыми от западных валют. И нам нужно работать как над собственным производством, так и над альтернативными поставками из других стран», — указал собеседник.