Евродепутат Мариани: 10-й пакет санкций может стать последним из-за разногласий внутри ЕС

Париж, , 14:20 — REGNUM Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним. Об этом сообщил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его мнению, причина кроется в больших разногласиях.

«Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отчаянно хотела отметить годовщину начала спецоперации, однако (в ЕС) есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», — приводит слова политика РИА Новости.

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Мариани подчеркнул, что между членами союза появляются противоречия по поводу поставок голубого топлива. Он подчеркнул, что данную тему избегают Австрия, Венгрия и Словакия.

Евродепутат также рассказал о вопросах, о которых «публично не говорят». Речь идёт о гражданской атомной энергетике. Политик напомнил, что 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять стран Европы. Безопасность их обслуживания может обеспечить только Росатом, подытожил Мариани.

По его мнению, у ЕС не осталось сфер, на которые можно наложить санкции. Он подчеркнул, что запоздалое объявление антироссийского пакета санкций указывает на «беспомощность» Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что гражданам западных стран нужно более активно организовывать протесты против участия государств в конфликте на Украине.