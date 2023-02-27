Москва, , 12:47 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострение ситуации в Приднестровье. Об этом он рассказал 27 февраля в ходе встречи с журналистами.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — заявил представитель Кремля.

Песков назвал ситуацию в Приднестровье «неспокойной» и «провоцируемой извне».

«Мы знаем, что как наши оппоненты в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет», — добавил пресс-секретарь.