Глава комитета Госдумы заявил о готовности оперативно приять закон о приостановке членства РФ в ДСНВ

Москва, , 14:10 — REGNUM Приостановка участия России в СНВ-3 единственно возможное адекватное решение при объявлении США целей по стратегическому поражению России, в Госдуме готовы оперативно приять соответствующий закон. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приостановка участия в ДСНВ — не угроза безопасности, это скорее важный сигнал коллективному Западу. Ядерные державы не проигрывают войны. И это важно понимать нашим западным некогда партнерам», — заявил Слуцкий.

В случае внесения в Госдуму соответствующего законопроекта, комитет Госдумы готов в самые кратчайшие сроки рекомендовать и подготовить его к рассмотрению на пленарном заседании.

«Не сомневаюсь, что он получит единогласную поддержку», — сказал Слуцкий.

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