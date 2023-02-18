В структуре Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет создано первое подразделение, сформированное из этнических поляков. Как сообщает польское издание Onet, на днях в Киеве прошла встреча командиров различных подразделений с представителями командования ВСУ. На встрече было принято решение о формировании «легиона», который объединит всех польских наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Киева в различных формированиях.

Иван Шилов ИА REGNUM
Наемники на Украине

Новая структура, как сообщается, будет обособлена от так называемого Интернационального легиона территориальной обороны — официально добровольческого подразделения в составе Сил теробороны ВСУ, созданного в феврале 2022 года по указанию президента Украины Владимира Зеленского. Здесь, как предполагается, служат в том числе наемники из Польши.

«Польский добровольческий легион» будет подчиняться непосредственно командованию ВСУ, пояснил источник Onet. В связи с этим польские наёмники получат военные билеты украинской армии и официально будут числиться военнослужащими ВСУ, что подразумевает распространение на них положений Женевской конвенции.

Официальная Варшава отказалась комментировать сообщения о спецподразделении «Польский добровольческий легион». При этом замглавы польского МИД Павел Яблоньский признал в эфире радио RMF FM: Варшаве известно о гражданах, которые принимают участие в боевых действиях на Украине. Но, заверил замглавы польской дипломатии, это «единичные граждане» и не военнослужащие Войска Польского, передает РИА «Новости».

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Павел Яблоньский

В ноябре прошлого года официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге: по имеющейся информации, за восемь месяцев боевых действий, в число наемников было рекрутировано до 8 тыс. бойцов. Среди стран, давших наибольшее число «солдат удачи», Захарова на первом месте упомянула Польшу (и лишь далее следовали США, Канада, Румыния и Великобритания).

То же издание Onet в конце октября опубликовало интервью с польским наемником по имени Кшиштоф — одним из тех, кто находился среди боевиков «Азова» (организация, признанная экстремистской и запрещенная в РФ), находившихся на мариупольской «Азовстали».

Командир подразделения «Восток» ДНР Александр Ходаковский, со своей стороны, сообщил 2 ноября в эфире программы «Полный контакт»: при продвижении ВСУ на луганском направлении польские наемники выполняют роль заградотрядов. Ходаковский привел слова пленного бойца ВСУ — тот утверждал, что и в штабах «командуют поляки». 14 февраля РИА «Новости» сообщило о прибытии свежих подкреплений, в том числе наемников из Польши и стран Западной Европы, в расположение подразделений ВСУ в Харьковской области.

Цитата из видео: CGTN на русском
Александр Ходаковский

Теперь, судя по публикации Onet, вербовка новых польских бойцов будет осуществляться непосредственно на территории Польши. Здесь проходит боевое слаживание и подготовка новых подразделений. Предполагается, что на легион будут возложены задачи по выполнению «специальных операций».

Формирование польских частей напрямую связано c увеличением поставок военной техники производства НАТО и готовящимся наступлением украинской армии, считает информированный источник ИА REGNUM.

«Это крайне логичное решение, которое просто напрашивается из всей логики развития событий. И НАТО, и США говорят, что наступление обязательно должно быть весной — в марте или апреле, американская техника уже выгружается в Европе, — указал источник.Но вопрос с подготовкой экипажей остаётся. За месяц технику не освоить. Значит, остаётся обращаться к военным, имеющим натовскую подготовку. Хотя у армии Польше нет БМП M2 Bradley, у них на территории базируется большой американский контингент, с которым они регулярно проводят учения. Так что опыт действия в одном строю с американской техникой у них есть».

Официальная Варшава сейчас отрицает формирование «Польского добровольческого легиона», но де-факто это подтвердил глава польского минобороны Мариуш Блащак, отмечает эксперт. 20 января по итогам встречи на американской базе «Раммштайн» Блащак сообщил: Варшава намерена оснастить бронетехникой и обучить бригаду ВСУ, которая будет экипирована и вооружена за счёт Войска Польского. Речь идёт о первом подразделении украинской армии созданного по образцу Вооружённых сил Польши, к которому, вероятно, будет прикомандирован и новый «польский легион».

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Мариуш Блащак

«Сейчас речь идёт о новом наступлении, задача которого — прорвать эшелонированную оборону, которая укреплена на всех направлениях. Надо сказать, что у ВСУ вообще проблемы с такими прорывами. У них получается нахрапом проскакивать тут и там мобильными группами, но, если перед ними сплошная линия фронта, возникают проблемы. Значит, нужно решать ситуацию»,рассуждает источник.

Первым вариантом решения было создание штурмовых добровольческих подразделений, подчиненных МВД Украины. Как ранее отмечало ИА REGNUM, речь идет о восьми добровольческих штурмовых бригадах, в которые планируется привлечь 32 тыс. человек — по 4 тыс. на бригаду.

«Теперь к ним добавляют ещё поляков. Цель понятна — чтобы «штурмовики» не разбежались попросту при первой неудаче.

Потому что мы неоднократно видели попытки ВСУ наступать, которые заканчивались разгромом даже при минимальном противодействии с нашей стороны, — поясняет источник. — Нужна обученная и мотивированная пехота, которую сейчас и сводят в отдельные ударные подразделения. Просто потому что сами по себе ВСУ наступать не способны. Их задача — прорываться, закрепляться и ждать подхода основных сил. Думаю, что на этот шаг пришлось пойти из-за очень высоких потерь ВСУ в наступлении, которые зачастую вызваны паникой в рядах наступающих и их низким уровнем подготовки».