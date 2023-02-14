История вопроса

После начала гражданского конфликта на юго-востоке Украины ряд государств-партнёров принял решение об оказании военно-политической помощи киевскому режиму. В частности, США начали поставки материально-технической помощи и вооружения. Всего за пять лет с 2014 по 2019 годы, по данным Пентагона, Соединённые Штаты вложили в обороноспособность киевского режима около 1,3 млрд долларов. Так, США поставили противотанковые комплексы, бронированные автомобили повышенной проходимости типа HMMWV и запчасти к ним, многодиапазонные радиостанции, приборы ночного видения, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, тактическое снаряжение, бронежилеты и кевларовые шлемы, катера береговой охраны. Кроме того, по мнению экспертов, Вашингтон поставляет Киеву летальное оружие через страны-сателлиты в Восточной Европе. Канада поставила киевскому режиму баллистические маски, приборы ночного видения, бронежилеты, кевларовые шлемы, радиостанции и т.д. Оттава также пообещала начать поставки бронетехники.