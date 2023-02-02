В январе десять «волков»-добровольцев на пару суток покинули передовую, чтобы лично поздравить лидера мотоклуба Хирурга (Александра Залдастанова) с юбилеем. Их командир Андрей Мищенко с позывным Голливуд (получил такой еще в мирное время и менять не намерен) рассказал ИА REGNUM, как байкеры превратились в воинов.

Фото предоставлено мотоклубом «Ночные Волки» Командир Андрей Мищенко («Голливуд») после возвращения из Москвы на передовую читает письмо от детей, посетивших байк-елку

— Андрей, мало кто знает, что «Ночные волки» не только мотоциклисты, но и воины. Как вы решили пойти на фронт и чем вы отличаетесь от других добровольцев?

— Мы пошли, как только объявили частичную мобилизацию. Повесток дожидаться не стали. Благодаря дружбе Хирурга с интернациональной бригадой «Пятнашка» и лично с его командиром, у нас появилась уникальная возможность всем отрядом служить в одном месте. Подразделение было сформировано в 2014 году и получило свое название по числу первых добровольцев. Оно выполняет штурмовые задачи. Уже почти три месяца несем службу.

— Большой ли у вас сейчас отряд? Проходили ли вы специальную подготовку?

— Мы прирастаем, у нас уже взвод-переросток, еще чуть-чуть и будет рота. Благодаря тому, что это одно из самых действующих подразделений, подготовка занимала около двух недель. Комбат Абхаз (герой ДНР Ахра Авидзба. — Ред.) стал постепенно погружать нас в боевые задачи. Первые наши рубежи — это линии соприкосновения, расстояние до противника от 400 до 50 метров. Мы уже могли параллельно проходить обучение и находить ему практическое применение на ротации.

Ребята в «Пятнашке» воюют с 2014 года, они большие профессионалы. Такой интенсивности и эффективности от учений и подготовки, наверное, в другом месте и не получишь. Преподавали нам не по учебникам — все уроки из жизни. Сейчас мы уже полноценное подразделение «Пятнашки», которое выполняет самостоятельные задачи.

— Где их выполняете, если не секрет?

— Авдеевское направление. Абхаз отпустил десять человек на двое суток — поздравить Хирурга с днем рождения и посмотреть байк-елку, которая в этом году была посвящена победе. Отсюда и название — «Поцелуй Победы».

Выехать было очень нелегко, поскольку пошло движение фронта. Так что наш приезд — большой подарок на день рождения Хирургу.

Фото предоставлено мотоклубом «Ночные Волки» «Волки»-добровольцы приехали в Москву на день рождения Хирурга

— Испытываете ли вы какую-либо нужду в экипировке и в чем-то еще? Может быть, чувствуете большую уязвимость в социальном плане, чем другие мобилизованные? Другие добровольцы отмечали нечто похожее.

— По довольствию у нас все было вовремя. По сравнению с мобилизованными ситуация, скорее, прямо противоположная. «Пятнашка» хорошо укомплектована, мы ощущаем поддержку клуба. Когда мы приехали, то уже были экипированы так, как это нужно для победы, — по последнему слову техники. Нам осталось только выдать оружие и отправить выполнять боевые задачи.

— Согласны, что в XXI веке окопы вытесняют беспилотники?

— Беспилотники стали основным средством наведения, но окопы и лопатки никто не отменял. Если ты хорошенько не окопался и не замаскировал свои позиции, то ты их не удержишь.

— Как поддерживаете боевой дух?

— Когда находишься рядом с мужественными и самоотверженными людьми, это очень легко. Я даже не подберу слов описать ребят, для которых ежедневный подвиг стал просто работой. Поначалу это шокировало. За один день работы (а мы называем это работой) можно рассказать о таких героях! Люди выполняют сумасшедшие задачи, проявляют невероятную стойкость, воюют раненые, контуженые. Мы представляем «Ночных волков» и должны быть как минимум не хуже. Поэтому с боевым духом и мотивацией у нас все в порядке. Он воспитывался у нас годами. А у некоторых и десятилетиями — в прошлом году мотоклубу исполнилось 33 года.

— А как оцениваете настроение противника?

— Я не могу назвать это мотивацией, они, скорее, зомбированы и «перешиты». Но недооценивать противника нельзя — там воюет армия, обученная западными инструкторами, с серьезным техническим оснащением. Нам противостоит матерый, злой враг. Они воюют по натовским стандартам — никогда не пойдут в наступление в лоб, стиль их работы напоминает диверсионный: вытянуть кого-то на огонь, подготовить ловушку. Мы на это уже не ведемся, понимаем их примочки.

Фото предоставлено мотоклубом «Ночные Волки» Нашивки «волков»-добровольцев с цитатой Владимира Путина

— Вы еще считаете их братским народом?

— Пожалуй, еще да. Мы видим людей на освобожденных территориях, наблюдаем, как они адаптируются. До этого они были лишены возможности услышать альтернативную точку зрения.

— Как считаете, почему верующие не вышли защитить Киево-Печерскую лавру, которую отобрали у Украинской православной церкви и передали раскольникам?

— По этой же причине. У людей серьезно изменено сознание. Против нас работает мощная идеологическая машина. Так что надо воевать и за их сознание. А всем сомневающимся и там, и здесь нужно элементарно обратиться к курсу истории. Как эти города юго-востока стали условно не нашими, как долго они были не нашими. Когда вопрос выживания стал для них ребром, они не стали мириться. А мы не можем бросить людей, которые нам поверили.

«Мы не должны оставаться в стороне — они воюют за нас»

Встречавший в тот вечер суровых бойцов Хирург испытывает чувство гордости за своих ребят.

— Александр, это ваша первая военная кампания?

— Мы не готовились к военной жизни. Это первый случай, когда мотоклуб становится полноценным воинским подразделением.

Марина Ахмедова ИА REGNUM «Волки»-добровольцы с Хирургом (Александром Залдастановым) в Москве

Еще совсем недавно, когда 9 мая вслед за парадом «Ночные волки» вступали с «Бессмертным полком» на брусчатку Красной площади, неся над головами образы своих великих воевавших предков, мы хотели считать своими прародителями 8-й отдельный мотоциклетный полк. Полк был сформирован советской разведкой и осенью 1942 года переброшен под Сталинград. Его командир Петр Белик в 1943 году был удостоен звания Героя Советского Союза.

Полк колесил по тылам фашистов, нанося им болезненные диверсионные удары. Он дошел до Берлина, и теперь, спустя 80 лет, 8-й отдельный мотополк вернулся в нашу жизнь под эмблемой «Ночных волков» и оказался под Авдеевкой, в составе интернационального батальона «Пятнашка».

Знаю, что командир батальона рад пополнению из дисциплинированных, мотивированных, связанных узами братских отношений бойцов, которым можно поручить любое задание, и не переживать за его выполнение. Я очень доволен тем, какое они завоевали уважение среди военных.

К сожалению, есть потери. Погиб Аркадий Курбаев — монах, ушедший на передовую прямо из московского байк-центра, который в последние годы служил для него и домом, и работой.

Он был в штурмовом подразделении 6й БТРО ДНР — бесстрашный, но в то же время с добрым, монашеским сердцем боец. Аркадий погиб от рук уже плененных им врагов, которых не захотел расстреливать, ворвавшись в окопную цепь ВСУ во время штурма. Он сражался за поруганную и оскверненную раскольниками церковь, за Киево-Печерскую лавру, за веру. В его сердце до последней минуты жизни не было ненависти, а жила неисчерпаемая любовь к людям.

Нижайший поклон тем, кто сегодня в мерзлом окопе, за обледенелым бруствером оберегает наше мирное небо. Пусть нескончаемым потоком идут на фронт письма от детей, побывавших на нашей сказке. Пусть боец придет с ротации, прочитает послание, и это согреет ему сердце. Пусть он увидит и почувствует, что на него смотрит с почтением и благоговением вся Россия. Мы не должны оставаться в стороне — они воюют за нас.