Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник по истории с разделом о специальной военной операции может прийти в российские школы уже 1 сентября этого года. В российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, сообщила 31 января пресс-служба Минпросвещения.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кравцов

Впрочем, есть мнение, что учебника только по истории будет недостаточно и более подробно ситуацию вокруг СВО следует осветить в другом новом пособии — по обществознанию, о котором чиновники от образования пока молчат. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Совета по правам человека при президенте РФ, профессор-исследователь кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Леонид Поляков рассказал, какими должны быть такие учебники, а также о том, с какими сложностями могут столкнуться их авторы.

ИА REGNUM: Леонид Владимирович, сможет ли, с вашей точки зрения, Минпросвещения в указанный срок подготовить учебник с разделом об СВО? И не отразится ли такая спешка на качестве этого учебного пособия?

Леонид Поляков: Здесь вопрос только в том, чтобы подобрать профессиональную команду, которая в теме и которая прекрасно понимает весь набор факторов, определяющих ситуацию со специальной военной операцией. Это должны быть и политологи, и профессиональные эксперты в военной области.

История СВО должна быть рассказана ребятам досконально, но в то же время простым и понятным языком. Если всё превратить в сложную экспертную записку, то это не пойдет. Однако, с другой стороны, если всё превратить в банальный рассказ в стиле «мы за всё хорошее против всего плохого», то это тоже ничего не даст.

Isepr.ru Леонид Поляков

ИА REGNUM: Но успеют ли? Ведь времени осталось не так уж и много.

Л. П.: Я думаю, что если взяться за дело сейчас, то вполне возможно. Другой вопрос, что есть производственный процесс, и чтобы к 1 сентября учебник попал в школы, работать надо буквально 24 часа в сутки. Темпы надо взять ударные. Но концепция должна быть четкой, понятной, профессиональной, однако изложенной доступным для детей старшего школьного возраста языком.

ИА REGNUM: Вы говорите, что надо подобрать профессиональную команду политологов и военных экспертов, способных рассказать об СВО, с одной стороны, профессионально, а с другой — в доступном для школьников формате. По-вашему, министерство располагает такой командой?

Л. П.: Если напрячься, то можно найти.

ИА REGNUM: Просто когда слушаешь некоторых участников политических ток-шоу, возникают сомнения…

Л. П.: Если ориентироваться только на тех, кто выступает на публичных площадках и хочет только позаковыристей высказаться, то таких, конечно, не надо. Должен быть нормальный аналитик, способный излагать свои мысли человеческим языком. Не хочу дискредитировать коллег по цеху, но традиция «мозговых центров» — аналитических групп пока у нас слабая, как и привычка к серьезному глубокому анализу. Так что задача очень сложная. Но я всё-таки надеюсь, что такую команду можно собрать. Предстоит реализовать творческую задачу с непредсказуемым результатом.

ИА REGNUM: Что в первую очередь должны учесть авторы этого нового учебника, рассказывая детям о специальной военной операции?

Л. П.: На мой взгляд, должно быть совершенно четкое объяснение: зачем и почему. Это самое главное. Зачем понадобилась спецоперация? Потому что у многих взрослых в головах сидит идея, что «мы напали». Эта идея господствует на Западе, на самой Украине и среди многих граждан России. Многие так и считают. Ничего такого не должно быть. Никаких «мы напали». На нас напали в 2014 году! Не мы начали, но мы решили положить конец этому страшному, трагическому событию, которое растянулось на восемь лет и жертвами которого стали сотни, тысячи людей на Донбассе.

Кирилл Брага/РИА Новости Добровольцы отряда «Сталинград» на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции

Всё это должно быть изложено безо всякого шапкозакидательства. Должна быть отражена вся сложность ситуации. Речь ведь идет не столько о противостоянии с Украиной, сколько о противостоянии с коллективным Западом и конкретно с НАТО. Это порождает совершенно новую, принципиально новую ситуацию.

Тема противостояния нового типа еще нигде по-настоящему не раскрыта на уровне социально-психологической теории. Ходят разные версии: «гибридная война», «третья мировая война». Иными словами, пока идет подбор терминологии, которая позволяет описать то, что происходит. Это должно быть сделано на уровне, который доступен школьникам.

И наконец — цели. Начиная с того, что было заявлено о демилитаризации и денацификации и что потом это вышло на уровень — выживет Россия или нет. Однако кроме учебника по истории, в котором бы разбиралась эта тема, должен быть еще и учебник по обществознанию, в котором ситуацию можно осветить шире.

ИА REGNUM: В чем будет принципиальная разница двух подходов?

Л. П.: В учебнике по обществознанию можно раскрыть международный глобальный контекст и описать логику всех участников, вовлеченных в этот процесс. Например, сама ситуация 2014 года, когда в Киеве случился Майдан. Ситуацию надо конкретно описать: почему произошло это событие, что это за событие, почему оно повлекло за собой восьмилетнюю войну, почему НАТО «вписалось» за Украину, почему поставлен вопрос о том, что Запад не может проиграть эту войну и твердо решил нанести поражение России.

Илья Питалев/РИА Новости Майдан в Киеве. Декабрь 2013-го

Иными словами, должен быть использован глобальный подход. Такой учебник по обществознанию должен быть не сборником цитат из всех общественных наук, который надо заучивать для сдачи ЕГЭ и которые забываются через минуту после того, как этот экзамен сдан. Учебник должен стать учителем жизни. Он должен объяснять, что происходит сегодня в мире, что это значит для России, кто участвует в борьбе за влияние, за гегемонию.

ИА REGNUM: Вам не кажется, что самый главный вопрос: а надо ли вообще создавать учебник по истории с разделом о специальной военной операции до тех пор, пока сама СВО не закончилась?

Л. П.: Это правильный вопрос. В учебнике истории этому можно посвятить один урок, в котором объяснить главное. Но всерьез, аналитически это должно быть в учебнике обществознания. И здесь неважно — закончилась СВО или нет. Важно, чтобы понимали, почему она началась, какие цели выдвинуты, и сам ход этой военной операции должен быть представлен хотя бы в общих позициях.