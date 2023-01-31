«Никаких «мы напали»! На нас напали в 2014» Как говорить об СВО в учебниках
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что новый учебник по истории с разделом о специальной военной операции может прийти в российские школы уже 1 сентября этого года. В российских школах с 2024-2025 учебного года станут массово использовать новый учебник по истории с разделом про специальную военную операцию на Украине, сообщила 31 января пресс-служба Минпросвещения.
Впрочем, есть мнение, что учебника только по истории будет недостаточно и более подробно ситуацию вокруг СВО следует осветить в другом новом пособии — по обществознанию, о котором чиновники от образования пока молчат. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM член Совета по правам человека при президенте РФ, профессор-исследователь кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Леонид Поляков рассказал, какими должны быть такие учебники, а также о том, с какими сложностями могут столкнуться их авторы.
ИА REGNUM: Леонид Владимирович, сможет ли, с вашей точки зрения, Минпросвещения в указанный срок подготовить учебник с разделом об СВО? И не отразится ли такая спешка на качестве этого учебного пособия?
Леонид Поляков: Здесь вопрос только в том, чтобы подобрать профессиональную команду, которая в теме и которая прекрасно понимает весь набор факторов, определяющих ситуацию со специальной военной операцией. Это должны быть и политологи, и профессиональные эксперты в военной области.
История СВО должна быть рассказана ребятам досконально, но в то же время простым и понятным языком. Если всё превратить в сложную экспертную записку, то это не пойдет. Однако, с другой стороны, если всё превратить в банальный рассказ в стиле «мы за всё хорошее против всего плохого», то это тоже ничего не даст.
ИА REGNUM: Но успеют ли? Ведь времени осталось не так уж и много.
Л. П.: Я думаю, что если взяться за дело сейчас, то вполне возможно. Другой вопрос, что есть производственный процесс, и чтобы к 1 сентября учебник попал в школы, работать надо буквально 24 часа в сутки. Темпы надо взять ударные. Но концепция должна быть четкой, понятной, профессиональной, однако изложенной доступным для детей старшего школьного возраста языком.
ИА REGNUM: Вы говорите, что надо подобрать профессиональную команду политологов и военных экспертов, способных рассказать об СВО, с одной стороны, профессионально, а с другой — в доступном для школьников формате. По-вашему, министерство располагает такой командой?
Л. П.: Если напрячься, то можно найти.
ИА REGNUM: Просто когда слушаешь некоторых участников политических ток-шоу, возникают сомнения…
Л. П.: Если ориентироваться только на тех, кто выступает на публичных площадках и хочет только позаковыристей высказаться, то таких, конечно, не надо. Должен быть нормальный аналитик, способный излагать свои мысли человеческим языком. Не хочу дискредитировать коллег по цеху, но традиция «мозговых центров» — аналитических групп пока у нас слабая, как и привычка к серьезному глубокому анализу. Так что задача очень сложная. Но я всё-таки надеюсь, что такую команду можно собрать. Предстоит реализовать творческую задачу с непредсказуемым результатом.
ИА REGNUM: Что в первую очередь должны учесть авторы этого нового учебника, рассказывая детям о специальной военной операции?
Л. П.: На мой взгляд, должно быть совершенно четкое объяснение: зачем и почему. Это самое главное. Зачем понадобилась спецоперация? Потому что у многих взрослых в головах сидит идея, что «мы напали». Эта идея господствует на Западе, на самой Украине и среди многих граждан России. Многие так и считают. Ничего такого не должно быть. Никаких «мы напали». На нас напали в 2014 году! Не мы начали, но мы решили положить конец этому страшному, трагическому событию, которое растянулось на восемь лет и жертвами которого стали сотни, тысячи людей на Донбассе.
Всё это должно быть изложено безо всякого шапкозакидательства. Должна быть отражена вся сложность ситуации. Речь ведь идет не столько о противостоянии с Украиной, сколько о противостоянии с коллективным Западом и конкретно с НАТО. Это порождает совершенно новую, принципиально новую ситуацию.
Тема противостояния нового типа еще нигде по-настоящему не раскрыта на уровне социально-психологической теории. Ходят разные версии: «гибридная война», «третья мировая война». Иными словами, пока идет подбор терминологии, которая позволяет описать то, что происходит. Это должно быть сделано на уровне, который доступен школьникам.
И наконец — цели. Начиная с того, что было заявлено о демилитаризации и денацификации и что потом это вышло на уровень — выживет Россия или нет. Однако кроме учебника по истории, в котором бы разбиралась эта тема, должен быть еще и учебник по обществознанию, в котором ситуацию можно осветить шире.
ИА REGNUM: В чем будет принципиальная разница двух подходов?
Л. П.: В учебнике по обществознанию можно раскрыть международный глобальный контекст и описать логику всех участников, вовлеченных в этот процесс. Например, сама ситуация 2014 года, когда в Киеве случился Майдан. Ситуацию надо конкретно описать: почему произошло это событие, что это за событие, почему оно повлекло за собой восьмилетнюю войну, почему НАТО «вписалось» за Украину, почему поставлен вопрос о том, что Запад не может проиграть эту войну и твердо решил нанести поражение России.
Иными словами, должен быть использован глобальный подход. Такой учебник по обществознанию должен быть не сборником цитат из всех общественных наук, который надо заучивать для сдачи ЕГЭ и которые забываются через минуту после того, как этот экзамен сдан. Учебник должен стать учителем жизни. Он должен объяснять, что происходит сегодня в мире, что это значит для России, кто участвует в борьбе за влияние, за гегемонию.
ИА REGNUM: Вам не кажется, что самый главный вопрос: а надо ли вообще создавать учебник по истории с разделом о специальной военной операции до тех пор, пока сама СВО не закончилась?
Л. П.: Это правильный вопрос. В учебнике истории этому можно посвятить один урок, в котором объяснить главное. Но всерьез, аналитически это должно быть в учебнике обществознания. И здесь неважно — закончилась СВО или нет. Важно, чтобы понимали, почему она началась, какие цели выдвинуты, и сам ход этой военной операции должен быть представлен хотя бы в общих позициях.