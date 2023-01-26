Подразделения ВС России уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ, 61-й и 72-й, а также группы иностранных наемников в районе города Угледара к юго-западу от Донецка. Российские силы контролируют дорогу Угледар — Марьинка и перерезали трассу Угледар — Покровск. Такую информацию передал ТАСС в четверг советник врио главы ДНР Дениса Пушилина, военно-политический эксперт Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Ранее в тот же день другой советник донецкого руководителя, Игорь Кимаковский, проинформировал, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара. «Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — сообщил Кимаковский.

По словам Гагина, в городской черте уже идут бои. Он отметил, что попытки ВВС Украины закрепить контроль над воздушным пространством в этом районе оказались безуспешными. На земле между находящимися в городе подразделениями ВСУ отсутствуют коммуникация и согласованность действий, подчеркнул советник врио главы ДНР. При этом, отметил Гагин, надо учесть, что в городе достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой. «Это усложнит штурмовые мероприятия точно так же примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — подчеркнул советник.

По данным Telegram-канала «Рыбарь», в городе позиции удерживают формирования 72-й отдельной механизированной бригады (омбр) ВСУ. Часть того же подразделения закрепилась у шахты «Южнодонбасская №1». По оценке авторов канала, сообщения о боях в кварталах Угледара преждевременны.

Схожего мнения придерживается и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Говорить о том, что мы уже на первых улицах города и ведём бои в городских условиях, пока преждевременно, но постепенно подбираемся», — отметил Ходаковский в своем Telegram-канале. По словам комбата, «противник пытается выводить из города танки и обрабатывать наши передовые группы, но, несмотря на наши беспилотные потери от РЭБ (радиоэлектронной борьбы), действия противника мы видим и реагируем».

Цитата из видео с канала: Суть времени Александр Ходаковский

Операция по взятию Угледара призвана стать частью большой наступательной кампании, которая в перспективе должна закончиться перемещением линии фронта на несколько десятков километров от Донецка. Таким мнением с ИА REGNUM поделился военный аналитик Юрий Подоляка. Частью этой кампании следует считать и сражение за Авдеевку, и возможное — в случае освобождения Угледара — продвижение российских сил в сторону Курахово, указал собеседник.

Подоляка уверен, что фактор западных военных поставок не повлияет конкретно на данный этап СВО. Передача тяжелой бронетехники и других натовских вооружений готовится на весну, указал эксперт. «Подразумевается, что ВСУ фронт удержат — так считают западные партнёры Киева. Украинское военное руководство собирает массу мобилизованных — всеми правдами и неправдами. Им сейчас нужно восполнить потери плюс начать формирование до 15 новых бригад, которые должны быть оснащены натовскими образцами вооружения, обучены натовскими инструкторами. В апреле–мае, как предполагается, они будут готовы к выполнению задач и большому наступлению. Это всё напоминает подготовку к Курской битве. Аналогии просто напрашиваются», — отметил Подоляка.

Для российских сил нынешняя операция в районе Угледара и в целом возможное масштабное наступление на донецком участке фронта должно стать определенного рода тестом, рассуждает военный аналитик. «По результату мы дадим оценку, насколько наша армия изменилась, насколько командование эффективно проводит наступательную операцию стратегического масштаба. Как я понимаю, задача стоит именно такая», — считает Подоляка.

«Важен не столько сам по себе «заход» в Угледар, сколько в рамках зимней наступательной операции России оценить, как российская армия изменилась с кампании весны-лета 2022 года», — подчеркивает военный аналитик.

По мнению Подоляки, упомянутый им ранний период СВО показал, что на тот момент «мы не умели проводить стратегические наступательные операции», взаимодействие родов войск оставляло желать лучшего. «Сейчас, судя по тому, что я вижу, взаимодействие намного лучше, хотя, конечно, не всё так, как хотелось бы. Тем не менее отмечается и нашей стороной, и противником, и военкорами, что взаимодействие родов войск гораздо лучше, чем было раньше», — отметил эксперт.

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При этом, считает Подоляка, нынешний этап СВО выявил проблемы в оснащении войск, которые признают и российские военные. «Так, к примеру, есть «мёртвая зона», в рамках которой мы не можем поражать объекты противника. Например, с 10 до 20 км, — заметил собеседник. — Точнее, мы можем это делать, но у противника есть более эффективное оружие, и этот пробел не закрыт, и он здорово мешает наступать. У противника при этом тоже хватает проблем: мы давим артиллерией, хорошо работает авиация, и это даёт результат».