Кабинет министров Нидерландов планирует рассмотреть вопрос передачи Украине многоцелевых истребителей F-16. Как заявил в интервью Bloomberg глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, они готовы пойти на это, если Киев официально запросит военные самолёты.

Zuma/TASS F-16

«Это, безусловно, то, что мы готовы сделать», — заявил Хукстра, добавив, что у Нидерландов «нет табу» на поставку вооружений Украине.

Нидерланды стали первой страной, которая официально подтвердила готовность поставить Киеву военные самолёты образца НАТО. До этого Киев получил некоторое количество истребителей и штурмовиков советского производства от Польши и Словакии. Однако теперь НАТО планирует расширить номенклатуру поставок авиационной техники.

Как заявил в интервью местным СМИ глава минобороны Украины Алексей Резников, этому вопросу будет посвящена следующая встреча в формате «Рамштайн».

«Следующий «Рамштайн» будет авиационным, он запланирован на середину февраля. Самолеты F-16 могли бы закрыть некоторые территории Украины» — заявил Резников.

Как отмечают эксперты, новые самолёты понадобились ВСУ по ряду причин. Во-первых, Украина понесла тяжёлые потери в авиационной технике. По данным сервиса Lostarmour, который фиксирует военную технику, уничтоженную в ходе военных действий, на основании данных из открытых источников, с 24 февраля 2022 года украинская армия потеряла как минимум семь штурмовиков Су-25, восемь истребителей МиГ-29 и шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24. На деле эти цифры могут быть намного выше, поскольку далеко не всё фиксируется на фото/видео.

Во-вторых, украинская армия, как правило, задействует авиацию для охоты за средствами ПВО. Однако украинские ВВС испытывают серьёзные проблемы с использованием авиационных боеприпасов образца НАТО. Как ранее рассказывал ИА REGNUM военный эксперт Максим Тумбарцев, Украина неоднократно пыталась использовать поставленные из США противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, однако все попытки заканчивались неудачно. Попытки адаптировать ракеты американского образца к советским самолётам стали причиной многочисленных сбоев и отклонений ракет от курса. Новые самолёты требуются для того, чтобы использовать на них уже имеющиеся у ВСУ авиационные боеприпасы американского производства.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС Су-27 и Су-24 ВВС Украины

В-третьих, ВВС Украины в ходе конфликта в целом показали свою низкую эффективность. Опасаясь действий российских средств ПВО, украинское командование предпочитает использовать военные самолёты на предельно малых высотах. Как правило, штурмовики применяются для нанесения ударов «с кабрирования»: нос самолёта задирается выше горизонта, после чего штурмовик даёт залп неуправляемыми авиационными ракетами, которые поражают цель по навесной траектории. Подобная тактика исключает нанесение точечных ударов и снижает эффективность авиации. А управляемые ракеты и/или планирующие авиабомбы установить можно только на самолёты западного образца.

F-16 или F-15 позволят ВСУ наносить точечные авиационные удары с больших дистанций, не опасаясь действий ПВО. Примером могут служить действия ВВС Израиля при нанесении авиаударов по территории Сирии. Израильские самолёты не входят в зону действия сирийских ПВО, выпуская управляемые ракеты с безопасного расстояния. Для аналогичных целей истребители F-16 применялись ВВС США и их союзниками по НАТО в ходе ряда операций на Ближнем Востоке. Высокую эффективность при выполнении рейдов на территорию Сирии и Ирака также показали самолёты F-16 ВВС Иордании.

Еще одна причина — необходимость «прикрыть» воздушное пространство страны: ВСУ часто используют истребители для перехвата российских крылатых ракет и беспилотников. Истребителей советского образца для выполнения этой задачи категорически не хватает.

Стоит отметить, что многоцелевые истребители F-16 могут быть переданы Украине рядом стран Запада без каких-либо затруднений. Сейчас США и их союзники активно перевооружаются на более современные самолёты F-35. В связи с этим у ряда стран (в частности, у тех же Нидерландов) появляются невостребованные самолёты, которые не жалко передать Украине.

Впрочем, поставка такого рода техники не может быть однозначным плюсом для Киева. Украинские ВВС неминуемо столкнутся с многочисленными трудностями в эксплуатации самолётов натовского образца, поскольку на Украине нет ни лётчиков, ни авиатехников, способных обслуживать эти машины. Кроме того, использование таких самолётов, как F-16, исключит для украинских пилотов возможность «прикинуться своим» — обмануть противника за счёт того, что истребители советского производства используются обеими сторонами конфликта.

Staff Sgt. Kregg York/Keystone Press Agency/Global Look Press F-16 на авиабазе

Zuma/TASS F-35

Передача авиационной техники образца НАТО потребует от Киева и серьёзной работы по переоснащению своих авиабаз. В частности, использование американских самолётов потребует создания на Украине диспетчерских пунктов, оснащённых средствами связи образца НАТО. Кроме того, такие самолёты, как F-16, смогут базироваться только на обновлённых аэродромах, не имея возможности экстренно передислоцироваться из-за логистических проблем.

Напомним, что в ходе войны в Йемене местные повстанцы, используя устаревшие системы советского образца, уничтожили минимум три F-16. В случае появления этих истребителей в зоне конфликта на Украине, которая перенасыщена комплексами противовоздушной обороны, потери украинских ВВС от зенитного огня будут крайне высоки.

Тем не менее, как писал по итогам встречи в Рамштайне политолог Георгий Бовт, «подтверждается логика западных военных поставок Киеву, проявившаяся с самого начала конфликта: то, что сначала находится под запретом, рано или поздно включается в новые пакеты помощи. Так было с танками, а ранее и с более «безобидными» видами вооружений. Так было вообще с вооружениями, которые считаются «наступательными». Теперь пало и это табу. Так будет и с самолетами. Насчет которых (а тогда речь шла всего лишь о МиГах советского производства) Байден, помнится, летом прошлого года сказал решительное «нет» Польше, когда она подняла такой вопрос. А сейчас уже речь об американских машинах».

По мнению Бовта, «следующий этап — массовое прибытие военных советников не только для «советов», но и для управления становящимися все более сложными системами непосредственно на поле боя. Ну а там и до непосредственного вмешательства НАТО в той или иной форме в военный конфликт уже будет рукой подать».