Правительство России подготовило законопроект, который запретит коллекторам действовать в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Член Совета по правам человека при президенте РФ, депутат народного совета ДНР Елена ШИШКИНА рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, зачем жителям Донбасса нужен такой закон.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

ИА REGNUM: Елена Николаевна, жителям Донбасса нужна защита от коллекторов?

Елена Шишкина: Мы в Донецкой Народной Республике запретили работу коллекторов еще до воссоединения с Российской Федерацией. Дело в том, что в основном задолженности возникли по обязательствам перед банками Украины. А государство Украина с 2014 года осуществляет вооруженную агрессию в отношении Донбасса. Мы посчитали, что вполне справедливо ввести мораторий на действия коллекторов для того, чтобы не пополнять бюджет Украины, средства из которого идут на ведение вооруженной агрессии. И правительство РФ, планируя временно запретить деятельность коллекторов, все-таки в первую очередь имеет в виду задолженности перед украинскими кредитными организациями. У наших жителей нет системной задолженности перед российскими банками.

ИА REGNUM: Раз вы уже давно запретили коллекторов, жителям Донбасса вообще не приходится с ними сталкиваться?

Е. Ш.: Первое время коллекторы пытались действовать на территории ДНР — незаконно, подпольно и без регистрации в органах государственной власти. Однако мы пресекли их деятельность еще в 2014–2015 годах. Больше они сюда не заходят. Понимаете, мы же не можем сейчас подвергнуть наших граждан такому риску. Люди устали от вооруженной агрессии, люди живут в нестабильной экономической ситуации. И учитывая их психологическое состояние, невозможно отдавать их на растерзание коллекторским фирмам.

Михаил Терещенко/ТАСС Елена Шишкина. ДНР

ИА REGNUM: Если говорить в целом о ситуации с кредитованием населения ДНР — как она изменилась с 2014 года?

Е. Ш.: С 2014 года у жителей ДНР не было никакого кредитования. Мы находились в экономической и транспортной блокаде со стороны Украины. Система международных платежей у нас отсутствовала, и на территории ДНР существовал только Центральный республиканский банк ДНР, через который осуществлялась выплата заработных плат, пенсий, пособий и так далее. Такого продукта, как кредит, не было в принципе. Потом, примерно с 2021 года, у Центрального республиканского банка открылось кредитование физлиц, но оно не пользовалось популярностью — обстоятельства не вынуждали население брать кредиты. Кроме того, мы получали гуманитарную помощь из России, и, несмотря на военные обстрелы, предприятия ДНР продолжали работать. И даже невзирая на то, что мы были непризнанными и не могли экспортировать нашу продукцию, экономика выживала. У людей были очень простые потребности: купить еду, одеться, собрать детей в школу. Вот и все. А о приобретении крупных объектов недвижимости, машин или поездок за границу на отдых мы даже не думали. Наша задача заключалась в том, чтобы выжить. Сейчас, после вхождения в состав Российской Федерации у нас появилась надежда, что вооруженная агрессия скоро закончится, и люди уже подумывают (особенно в условно тыловых районах) о приобретении недвижимости. Однако пока по-настоящему тыловых районов просто не существует. На карте ДНР нет ни одной точки, куда бы не долетали снаряды Украины.

ИА REGNUM: Начало СВО повлияло на работу банков в Донбассе?

Е. Ш.: Если мы отталкиваемся только от 24 февраля, то нет. Центральный республиканский банк продолжил работать в прежнем режиме. Но с 30 сентября, с момента воссоединения с Российской Федерацией, конечно же, у нас произошли изменения. Причем только в лучшую сторону.

ИА REGNUM: Какие?

Е. Ш.: Во-первых, на территорию ДНР зашел «Промсвязьбанк». Это банк с системой международных платежей, это банк из банковской системы России. Это очень облегчило жизнь нашим жителям. Потому что из-за обстрелов многие уезжали в другие регионы России и были лишены возможности получения пособий, пенсий, алиментов и так далее. С момента захода «Промсвязьбанка» эти вопросы были разрешены. Теперь люди в ДНР могут в местных банкоматах снять деньги с российских банковских карточек. Во-вторых, «Промсвязьбанк» продолжает обслуживать карточки Центрального республиканского банка. В связи со специальной военной операцией было принято решение, что по тем банковским картам, срок действия которых заканчивался, а их владельцы лишены доступа к нотариусу или из-за обстрелов не могут посетить отделение банка, действие этих карт продлили до окончания СВО.

ИА REGNUM ДНР. Инфографика

ИА REGNUM: Как вы сейчас оцениваете потребность жителей ДНР в кредитах?

Е. Ш.: Нужно учитывать, что территория неспокойная, обстреливаемая, и люди сейчас десять раз подумают о том, приобретать ли им жилье, делать ли крупные, дорогостоящие покупки, так как в один момент ты можешь просто остаться ни с чем. Прилетает снаряд, и у тебя нет ничего. Стабильности не хватает.

ИА REGNUM: На ваш взгляд, как следует скорректировать политику банков, работающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области, чтобы улучшить положение местного населения?

Е. Ш.: Ну конечно же, мы можем говорить о понижении процентной ставки кредитования. Хотя ипотека в 2% — это и так низкая ставка по сравнению общероссийской. Кроме того, может быть, стоит поднять вопрос о предоставлении беспроцентной ссуды для военнослужащих, участвующих в СВО. Потому что это наши герои, и государство должно о них заботиться. На международном уровне нужно поднять вопрос о возврате жителям освобожденных территорий, ставшим гражданами РФ, денежных средств, находящихся в украинских банках. У людей там остались пенсии, алименты, социальные выплаты, выплаты по инвалидности и так далее. Речь идет о больших суммах, которые очень помогли бы местному населению. Хотя, честно говоря, я на это не надеюсь, потому что мы видели, как Украина поступила в 2014 году, просто прекратив выплачивать пенсии. Человек всю жизнь работал, делал отчисления в Пенсионный фонд Украины и в 60–70 лет остался без средств к существованию на территории Донбасса. Только из-за того, что он хотел говорить на русском языке.