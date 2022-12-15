Очередной факт своеобразного бегства с поля боя со стороны киевских боевиков зафиксировала группа «Викинг» Западного военного округа. Как сообщает 15 декабря РИА Новости, при проведении разведки корректировки артиллерийских орудий «Мста-Б» в лесополосе под Марьинкой «викинги» заставили бежать украинский отряд. В подтверждение тому обнародованы кадры с тепловизора, которые демонстрируют, как тяжелые 152-миллиметровые снаряды поражают украинские позиции.

U.S. Army Europe Images ВСУ

При этом бойцы «Викинга» обратили внимание на характерный для ВСУ способ отступления: украинские солдаты не отворачивались от снарядов, летящих в непосредственной близости, и не искали укрытий, а продолжали бежать или просто брести. По мнению российских военнослужащих, такое поведение может быть следствием крайней усталости или приёма наркотиков, притупляющих чувство самосохранения.

Марьинка — это город под Донецком. К 15 декабря он как минимум на 80% находится под контролем российской армии. Трасса снабжения ВСУ перерезана. О том, что Марьинка в скором времени перейдет под контроль Вооруженных сил РФ, 13 декабря заявил врио главы республики Денис Пушилин. По его словам, ситуация в районе Марьинки в настоящее время оценивается как сложная. «Но она абсолютно точно идет к тому, что этот населенный пункт скоро будет под нашим контролем», — указал Пушилин.

«Марьинка в ДНР находится в плотном окружении российских подразделений, бои идут в центре города. Российские силы взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой осуществлялось снабжение ВСУ в Марьинке», сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

Минобороны России Уничтоженная бронированная техника ВСУ

В конце октября 2022 года российский военный с позывным «Крым» рассказал о «зомби» в рядах ВСУ. Он объяснил, что его подразделение столкнулось с группой ВСУ, но противник повел себя странно, когда по нему открыли огонь.

«Мы попадаем в них, а они двигаются, как зомби», — рассказал он.

Более того, раненые украинцы шли дальше с улыбками на лицах.

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Летом 2022 года в Песках 11-й полк НМ ДНР захватил военнослужащего ВСУ в плен. Как сообщает в своем телеграм-канале военкор проекта WarGonzo Тимофей Ермаков, его история вполне традиционная: быстрая мобилизация, из военкомата — сразу на передовую, на фронте плохое отношение командования и, как итог, сдача в плен:

Владимир Андрианов ИА REGNUM При сдаче в плен

«Обращает на себя внимание, что порой ответы пленного бессвязны и не соответствуют вопросам. Это может свидетельствовать о том, что пленный находится под воздействием наркотических веществ. Бывали случаи, когда командование ВСУ, не оповещая своих рекрутов, подмешивало им наркотики в чай или в пищу».

В освобождённых от украинских войск городах ЛНР обнаружена целая сеть биолабораторий, которые по заказу стран Запада ставили эксперименты над местными жителями. На них — за копейки — проверяли действие различных веществ, в том числе наркотиков для солдат, которые притупляют боль и чувство страха. Исследования велись тайно, но вполне легально — на базе крупной компании, производящей лекарства.

«Сюда поступало сырьё либо низкого качества, либо экспериментальные разработки, которые ещё не прошли клинические исследования в странах зарубежья», — поясняет эксперт «Вести. ру», которого по понятным причинам не называют.

Киевский режим вынужден накачивать наемников наркотиками для поддержания боевого духа, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.

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